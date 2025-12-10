Dienstmarke & Family Guy: Das wurde aus den "Buffy"-Stars

Eigentlich hatte Sarah Michelle Gellar ausgeschlossen, in einer möglichen weiteren Serie über die Vampirjägerin Buffy Summers mitzuspielen. Zur Freude ihrer Fans hat sie es sich anders überlegt. "Buffy – Im Bann der Dämonen" bekommt einen Serien-Ableger, in dem die US-Schauspielerin neben der neuen Vampirjägerin Ryan Kiera Armstrong einen Gastauftritt als Buffy haben wird. Aber was hat Gellar seit ihrem größten Erfolg sonst noch so getrieben? Und was machen ihre Kolleginnen und Kollegen der Originalserie heute?

Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) Mit spitzen Pfählen traf sie nicht nur Hunderte Vampire mitten ins Herz, sondern auch die Zuschauer: Buffy Summers, eine quirlige 16-Jährige, die zwischen Schulstress und Liebeskummer noch irgendwie die Welt retten muss. Für Schauspielerin Sarah Michelle Gellar war die Rolle der "Jägerin" der große Durchbruch. "Als Schauspielerin träumt man von dieser einen Rolle, für die man immer in Erinnerung bleibt, doch mit Buffy habe ich so viel mehr", schrieb Sarah Michelle Gellar zum 20. Jubiläum bei Instagram. "Buffy mag die Auserwählte sein, aber ich bin die Glückliche".

Ein glückliches Händchen hatte Sarah Michelle Gellar auch bei der Partnerwahl: Seit 2002 ist sie mit ihrem Kollegen Freddie Prinze jr. verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder und führen eine bisher skandalfreie Ehe. Beruflich lief es für Gellar eher durchwachsen. Während sie um die Jahrtausendwende auch mit Kinofilmen wie "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" und "Scooby Doo" große Erfolge feierte, war sie danach selten auf der Leinwand zu sehen. Auch ihre Serienprojekte "Ringer" und "The Crazy Ones" waren kurzlebig.

Die Wiederbelebung ihrer zweitberühmtesten Figur scheiterte ebenfalls: Als Biest Kathryn aus "Eiskalte Engel" sollte sie in einer Serie wieder auftauchen, die 15 Jahre nach den Ereignissen des Kinofilms spielte. Tat sie aber nicht. "Eiskalte Engel", die Serie, erschien im November 2024 ohne Gellar. 2023 feierte Gellar bei Paramount+ ihre große TV-Rückkehr: Im "Teen Wolf"-Spin-off "Wolf Pack" wird durch einen Waldbrand in Kalifornien eine schreckliche übernatürliche Kreatur erweckt. Gellar spielt die Ermittlerin Kristin Ramsey, die nach den Ursachen des Brandes sucht – ein Schelm, wer dabei an "Buffy" denkt.

An den geplanten Serien-Ableger von "Buffy" geht Gellar mit großen Ambitionen heran. Darin spielt sie neben Neuentdeckung Ryan Kiera Armstrong nicht nur eine Nebenrolle (als Buffy Summers), sondern ist auch als Co-Produzentin an Bord. Ihr Traum sei es, erklärte sie im Juni auf einem Filmfest in Italien, alle verstorbenen Charaktere des Originals "zurückzubringen" und gleichzeitig "Platz für neue Geschichten" zu schaffen.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Angel (David Boreanaz) Buffys große Liebe Angel war den Zuschauern in den letzten Jahren präsenter als Buffy selbst: David Boreanaz hat sich als Serienstar fest etabliert. Sein Potenzial wurde schon früh erkannt: Bereits 1999 erhielt der beseelte Vampir Angel seine eigene Serie, die sogar ein Jahr länger lief als das Ursprungsformat. Die Absetzung führte 2004 zu heftigen Fanprotesten. David Boreanaz fand jedoch schnell eine neue Anstellung.

Er tauschte die Vampirzähne 2005 gegen eine Dienstmarke. Von 2005 an spielte David Boreanaz den FBI-Agenten Seeley Booth, die männliche Hauptrolle von "Bones – Die Knochenjägerin". Nach dem Ende des Krimi-Dauerbrenners im März 2017 sicherte er sich eine neue Serienhauptrolle: im CBS-Militärdrama "SEAL Team". Auch privat mag Boreanaz es stabil: Seit 2001 ist er mit dem Model Jaime Bergman verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Spike (James Marsters) Und Spike, der zweitwichtigste Vampir in Buffys Leben? Den sieht man nicht ganz so regelmäßig: Zwar ist James Marsters als Seriendarsteller noch immer gut im Geschäft, doch über wiederkehrende Gastrollen kam er in den letzten Jahren nicht hinaus. Ein bisschen "Hawaii Five-0" hier, ein wenig "Warehouse 13" dort.

Zuletzt spielte er eine der Hauptrollen in einer hochgelobten Marvel-Comic-Serie auf dem US-Streamingportal Hulu: In "Runaways" war James Marsters als krimineller Vater eines heldenhaften Teenagers zu sehen. Gegen eine "Buffy"-Reunion hätte James Marsters, der auch einige "Buffy"-Comics schrieb, nichts einzuwenden – unter einer Bedingung, wie er "Digital Spy" verriet: "Wenn Joss Whedon sie ausrichtet, dann sofort. Falls ein anderer es macht, unter keinen Umständen." Ob er auch im Serien-Reboot dabei sein wird? Immerhin wird die Serie von Nora und Lilla Zuckerman entwickelt, die schon die Whedon-Serie "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." mitproduziert haben.

Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) Dass Joss Whedon auch als Ehestifter gute Arbeit leistet, weiß niemand besser als Alyson Hannigan: Ihren Ehemann Alexis Denisof lernte sie am Set von "Buffy" kennen. Er hatte eine wiederkehrende Gastrolle, sie spielte seit der ersten Folge Buffys beste Freundin, die Hexe Willow Rosenberg.

Wie Sarah Michelle Gellar wirkte auch Alyson Hannigan um die Jahrtausendwende in einigen Kinofilmen mit – etwa in der "American Pie"-Reihe. Ihren zweiten großen Karriereerfolg feierte sie jedoch wieder im Fernsehen: Als Serienschreiber Craig Thomas vor gut 20 Jahren seiner Frau eröffnete, sie und die gemeinsamen Freunde als Vorlage für eine Sitcom nehmen zu wollen, gab diese nur unter einer Bedingung ihren Segen: Ihre Figur sollte von Alyson Hannigan gespielt werden. Und so wurde die Schauspielerin 2005 zu Lily Aldrin – in der Erfolgsserie "How I Met Your Mother".

Zuletzt spielte sie vermehrt Mutter-Rollen: Alyson Hannigan war im US-TV in der Realverfilmung der Disney-Trickserie "Kim Possible" als Mutter zu sehen. In der Umsetzung des Kinderbuchs "Fiona & Ulysses" spielte sie ebenfalls die Mutter der Titelheldin.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Rupert Giles (Anthony Stewart Head) Ohne ihren Wächter Rupert Giles wäre Buffy oft ziemlich aufgeschmissen gewesen. Wollte er anfangs nur seine "Jägerin" auf die richtige Fährte schicken, entwickelte er bald väterliche Gefühle für das ungestüme Mädchen. Gespielt wurde Giles von Anthony Stewart Head. Im Gegensatz zu seinen jungen Kollegen war der britische Schauspieler schon vor "Buffy" im Fernsehen etabliert – vor allem als Werbegesicht für eine Kaffeemarke. Ins Rollen kam seine Karriere erst dank der Fantasy-Serie.

Nachdem seine Dienste als Wächter nicht mehr benötigt wurden, wirkte Head in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit: Bei den Serien "Merlin – Die neuen Abenteuer" und "Dominion" gehörte er zum Hauptcast und auch in Kinofilmen wie "Die Eiserne Lady" und "Bob, der Streuner" erkannten "Buffy"-Fans ihren Giles wieder. Zuletzt war Head an der Seite von Marisa Tomei in "First Class" zu sehen.

Daniel "Oz" Osbourne (Seth Green) Schon als kleiner Junge stand Seth Green vor der Kamera – vier Jahre auch als Buffys Mitschüler Daniel "Oz" Osbourne, dem sympathischen Werwolf von nebenan. Bereits im Kinofilm "Buffy – Der Vampir-Killer" (1992) spielte Green mit – als Vampir. Die Szene wurde jedoch herausgeschnitten.

Ob Kino, Theater, Videospiele, Webformate oder Fernsehen: Seth Green hat schon so viel gemacht, dass er inzwischen wohl selbst keinen Überblick mehr hat. Eine seiner Kinorollen: Schurkensohn Scott Evil in der "Austin Powers"-Reihe.

Die letzte Serienhauptrolle, in der Seth Green zu sehen war, hatte er von 2013 bis 2014 in der Sitcom "Dads", die jedoch nach 19 Folgen abgesetzt wurde. Zu hören ist der Rotschopf dafür umso häufiger: Als Chris Griffin in "Family Guy", Leonardo in "Teenage Mutant Ninja Turtles" und in der preisgekrönten Stop-Motion-Comedy "Robot Chicken", die Green erfunden hat und seit 2005 produziert.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Xander Harris (Nicholas Brendon) und Anya Jenkins (Emma Caulfield) Nicholas Brendon hatte die Schauspielerei eigentlich schon an den Nagel gehängt, weil er das Leben in Hollywood unerträglich fand. Mit 25 überlegte er es sich noch einmal – und wurde prompt als Buffys bester Kumpel Xander Harris gecastet.

Nach dem Ende der Serie blieb er der Schauspielerei treu und übernahm unter anderem in "Criminal Minds" und "Private Practice" wiederkehrende Rollen. Größere Schlagzeilen machte Brendon aber mit seinem Privatleben: Jahrelang kämpfte er mit seiner Drogensucht und Depressionen und geriet zahlreiche Male mit dem Gesetz in Konflikt. Kurz nach seiner letzten Verhaftung im August 2021 musste er sich einer Wirbelsäulenoperation unterziehen, im darauffolgenden Jahr erlitt er einen Herzinfarkt.

Als männermordenden Rachedämon lernten "Buffy"-Zuschauer Anya Jenkins kennen – bis Xander sie zähmte. Ihre Darstellerin Emma Caulfield war Fernsehzuschauern schon bestens aus "Beverly Hills, 90210" bekannt.

Eine so große Rolle wie in "Buffy" hatte Emma Caulfield nach dem Ende der Serie nicht mehr, gehörte aber von 2010 bis 2011 zur Nebenbesetzung der Serien "Life Unexpected – Plötzlich Familie" und "Gigantic". Außerdem hatte sie eine wiederkehrende Rolle in der Märchenserie "Once Upon a Time", und in der Disney+-Serie "Agatha All Along" war sie zuletzt in einer Gastrolle zu sehen.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Faith Lehane (Eliza Dushku) und Cordelia Chase (Charisma Carpenter) In der dritten Staffel gab es plötzlich noch eine weitere Jägerin in Sunnydale: Faith, die in den folgenden Jahren mal mit und mal gegen Buffy kämpfte. Eigentlich sollte die Figur ein Spin-off erhalten, doch daraus wurde nichts. Eliza Dushku entschied sich stattdessen für eine andere Serie. In "Tru Calling" spielte Dushku eine Medizinstudentin, die die letzten Tage kürzlich Verstorbener noch mal erlebt, und versucht, deren Schicksal zu verändern. Nach zwei Staffeln wurde die Mysteryserie 2004 abgesetzt. Ähnlich erging es 2010 der Serie "Dollhouse", die "Buffy"-Macher Joss Whedon erdacht hatte. Im September 2024 bestätigte Dushku ihren Rücktritt von der Schauspielerei.

Die versnobte High-School-Zicke Cordelia Chase machte Buffy und ihren Freunden zunächst das Leben schwer, dann wurde sie Teil ihrer Gang. Charisma Carpenter gehörte zu den Darstellern, die 1999 von "Buffy" zu "Angel" wechselten und war bis zum Serienende Teil des Hauptcasts. Im März 2003 bekam Charisma Carpenter einen Sohn, entblätterte sich für ein einschlägiges Männermagazin, und spielte nach der Absetzung von "Angel" kleinere Rollen in Serien. Schlagzeilen machten ihre Vorwürfe gegen "Buffy"-Macher Joss Whedon: Er habe nicht nur eine "toxische und feindselige Arbeitsumgebung" geschaffen, sondern auch die Schauspielerin während ihrer Schwangerschaft als "fett" bezeichnet.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Tara Maclay (Amber Benson) und Dawn Summers (Michelle Trachtenberg) "Buffy"-Fans ist sie als Darstellerin der schüchternen Tara Maclay bekannt, die Willow zunächst zur Hexerei und dann generell verführte. Doch Amber Benson kann noch viel mehr: Sie schrieb, drehte und produzierte Independentfilme und veröffentlichte bereits mehrere Fantasyromane, TV- und Filmrollen nimmt Amber Benson hin und wieder auch an, zuletzt im Horror-Thriller "I Saw the TV Glow". 2015 sagte sie von sich, dass sie "in einem früheren Leben" mal Schauspielerin gewesen sei.

Vier Staffeln lang war Buffy Summers ein Einzelkind – dann hatte sie plötzlich eine kleine Schwester. Und was für eine: Von mehreren TV-Zeitschriften wurde Dawn Summers zu einer der nervigsten Serienfiguren aller Zeiten gewählt. Geschadet hat das ihrer Darstellerin nicht: Michelle Trachtenberg gab auch in "Gossip Girl" (2008 bis 2012) ein wunderbar nerviges Biest ab. Auch in der Neuauflage der Serie 2022 war sie erneut als Georgina Sparks zu sehen. Trachtenberg starb im Februar an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Diabetes-Erkrankung, sie wurde 39 Jahre alt.