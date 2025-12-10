"Sag wenigstens Hallo": Kaulitz-Brüder wütend nach Klassentreffen

"Es war wild", sagt Tom Kaulitz über die Veranstaltung, der er und sein Bruder Bill in der aktuellen Ausgabe ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" einen Großteil der Folge widmen: "Von 17 Uhr bis vier Uhr morgens hatten wir gestern unser großes Klassentreffen in unserer alten Grundschule in Zielitz – und es war ganz toll. Mein Herz ist voll."

Dem kann Bill Kaulitz nur zustimmen. "Ich glaube, das ging vielen so", ergänzt er. "Und ganz viele von denen haben ja wirklich nicht geglaubt, dass sie uns jemals noch mal wiedersehen." Umso größer sei die Freude bei einigen ihrer damaligen Klassenkameradinnen und -kameraden gewesen: "Ich habe das wirklich bei manchen auch schon in der Umarmung gemerkt, die so süß und herzlich war."

"Wir sind ganz prollig vorgefahren" Der einzige Wermutstropfen: "Es sind nicht alle gekommen", seufzt Tom. "Einer hat gesagt: 'Ich muss früh aufstehen, dann komme ich nicht'", ärgert sich der 36-Jährige. Dafür zeigen weder er noch sein Zwillingsbruder Verständnis. "Einer hat auch gesagt: 'Wir feiern den Geburtstag meiner Tochter nach.' Da denke ich: Na, das kannst du doch auch einen Tag später machen!", echauffiert sich Bill. Sein Podcast-Partner ergänzt: "Oder komm für eine halbe Stunde. Sag wenigstens Hallo! Also wirklich, wenn man in der Region wohnt und dann nicht vorbeikommt bei einem Klassentreffen – das verstehe ich gar nicht."

Glücklicherweise hätten die Absagen der Stimmung keinen Abbruch getan. Bill gibt gar zu, schon lange von dem Wiedersehen geträumt zu haben: "Ich habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich mal ein Klassentreffen mache, dann komme ich natürlich als absolute Königin." Gesagt, getan: "Wir haben uns eine Limo gemietet", erzählt der Tokio-Hotel-Frontmann. "Wir sind ganz prollig vorgefahren."

Es sei "wirklich eine schöne Feier" gewesen, resümiert Tom letztlich. Der Ehemann von GNTM-Chefin Heidi Klum findet: "Klassentreffen – das ist eine gute Idee!"