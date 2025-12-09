Home News Streaming-News

Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage

Milliardenschwerer Vorstoß

Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage

09.12.2025, 13.48 Uhr
von Jens Szameit
Netflix plant eine gigantische Übernahme von Warner Bros Discovery, die politische Brisanz birgt. Trump und Paramount stehen im Fokus, da CNN als kritischer Trump-Sender zum Knackpunkt wird.
Warner Bros
Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery steht im Zentrum eines Übernahme-Pokers mit brisanter politischer Dimension.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Mario Tama
Donald Trump
Donald Trump kündigte an, er werde sich in die Übernahmeverhandlungen rund um Warner Bros. einmischen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Alex Wong

83 Milliarden Dollar soll sie schwer sein, die geplante Übernahme des Film- und Medienkonzern Warner Bros Discovery durch den Streaming-Giganten Netflix. Ob der Deal tatsächlich rechtskräftig wird, ist eine Frage, die auch US-Präsident Donald Trump beschäftigt. Zwar nimmt das Weiße Haus auf kartellrechtliche Fragen eigentlich keinen Einfluss – doch diesmal ist es anders, wie aktuell der zu Warner gehörende US-Nachrichtensender CNN warnt.

Netflix-Übernahme: US-Präsident Donald Trump kündigt Einmischung an

Netflix hatte am Freitag vergangener Woche die geplante Übernahme bekannt gegeben und damit ein weltweites Medienecho ausgelöst. Am Sonntag kündigte Präsident Trump an, er gedenke sich in die Entscheidung "einzumischen". Er verwies auf den "sehr großen Marktanteil", den Netflix nach einer Übernahme hätte. Daraufhin machte der Medienkonzern Paramount ein Konkurrenz-Angebot über 108,4 Milliarden Dollar öffentlich.

Seither vermied es Trump, öffentlich Partei zu ergreifen. Keines der konkurrierenden Unternehmen sei "ein besonders großer Freund von mir", beteuerte der Präsident im Weißen Haus. "Ich werde tun, was richtig ist. Es ist sehr wichtig zu tun, was richtig ist."

Derzeit beliebt:
>>Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
>>Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
>>Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
>>Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt

Der Kampf um CNN wird politisch: Ein Nachrichten-Imperium vor der Wende?

Wie CNN berichtet, sind die persönlichen Kontakte zu Paramount jedoch deutlich enger als die zu Netflix. So stehe Trump dem Milliardär Larry Ellison nahe, dessen Sohn David jüngst durch eine Fusion zum Geschäftsführer von Paramount aufstieg. Zudem sei Trumps Schwiegersohn Jared Kushner über seine Private-Equity-Firma als Finanzier an den Übernahmebemühungen des Unternehmens beteiligt.



Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Viele hatten mit einem großen Abschied gerechnet, doch kaum jemand ahnte, wie ernst die Gründe wirklich sind und warum dieser Schritt für Gottschalk unumgänglich geworden ist.
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk

Dass CNN über die Hintergründe des Warner-Pokers berichtet, geschieht nicht ohne Sorge um den Fortbestand des eigenen Hauses. Der Nachrichtensender ist eine Warner-Tochter. Die Netflix-Offerte bezieht sich indes nur auf die Produktion und die Streamingsparte von Warner. Paramount will hingegen auch die TV-Sender übernehmen und damit einen Nachrichtenkanal, der Trump seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Entsprechend groß sind die Befürchtungen, die liberal orientierte Nachrichtenredaktion könne künftig unter eine Trump-freundliche Führung gestellt werden.

"Wir haben mit dem Präsidenten großartige Gespräche darüber geführt", antworte David Ellison vielsagend, als er am Montag auf CNBC gefragt wurde, ob Trump die Idee befürworte, dass Paramount CNN übernehmen solle. "Aber ich denke, ich möchte in keiner Weise für ihn sprechen."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
Aus verkündet! Thomas Gottschalks Abschiedsshow bei RTL
"Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Riefenstahl: Ein Leben zwischen Ruhm und Abgrund
"Riefenstahl"
Reifenstahl
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
Edin Hasanovic im Portrait
Edin Hasanovic
So feiert Ina Müller Weihnachten: Essen, Alkohol, keine Küche
Familiäre Weihnachtstraditionen
Ina Müller
"Tatort Münster": So verlief Mechthild Großmanns letzter Fall
Abschied nach 23 Jahren
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie
Neue ZDF-Serie
Queen of fucking everything
Neuer „Stromberg“ und Horror-Hit: Das läuft jetzt im Kino
Kino-Highlights der Woche
Stromberg - Wieder alles wie immer
Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen
Süßer Liebesschnappschuss
Justin Trudeau und Katy Perry
„Ready Player One 2“: Das ist bisher über die Fortsetzung bekannt
Fortsetzung ungewiss
Ready Player One
Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs – und kündigt ein Comeback an
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
„Percy Jackson“ Staffel 2 startet am 10. Dezember bei Disney+
Das Abenteuer geht weiter
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Stefanie Hertel reagiert irritiert auf Kommentar zu Stefan Mross
Unangenehmer TV-Moment
"MDR um 4"
Ein dritter Fall für Daniel Craig: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"