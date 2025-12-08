„Percy Jackson“ Staffel 2 startet am 10. Dezember bei Disney+

Der Streaminganbieter Disney+ macht Percy-Jackson-Fans kurz vor Weihnachten ein besonderes Geschenk: Der junge Halbgott kehrt zurück und erlebt in der zweiten Staffel viele neue Abenteuer (ab Mittwoch, 10. Dezember). Auch die acht neuen Episoden verbinden moderne Fantasy mit mythologischer Opulenz – eine Mischung, die bei Genre-Fans gut ankommt. Der Fokus ist wieder ganz auf Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) gerichtet. Ihre Ordnung gerät bedrohlich ins Wanken.

In der ersten Staffel entdeckte der zwölfjährige Percy Jackson seine wahre Herkunft: Er ist der Sohn Poseidons und damit ein Halbgott. Gemeinsam mit Annabeth und dem Satyr Grover stellte er sich bereits einer Reise voller Götter, Monster und tückischer Prüfungen.

Camp Half-Blood in Gefahr: Darum geht es jetzt Die neue Staffel setzt im Camp Half-Blood ein, dem scheinbar sicheren Rückzugsort für Halbgötter. Doch der Frieden trügt: Percy erfährt, dass der Zyklop Polyphemus das Camp bedroht und damit das Leben aller Bewohner aufs Spiel setzt. Um diese Gefahr abzuwenden, macht er sich auf die Suche nach dem Goldenen Vlies, das den Schutz des Camps gewährleisten kann. Die Reise führt ihn, begleitet von Annabeth und Grover, über das unberechenbare Meer der Monster. Doch schon bald entwickelt sich ihr Vorhaben zur noch größeren Herausforderung, als Grover plötzlich in die Hände eines Entführers gerät.

"Percy Jackson" bleibt der Vorlage treu – und Staffel 3 ist schon sicher Wie die erste Staffel folgt auch die Fortsetzung eng der literarischen Vorlage und verspricht damit eine treue, atmosphärisch stimmige Adaption. Gedreht wurde von Februar bis Juni dieses Jahres in Vancouver. Grundlage ist der zweite Band der Romanreihe, "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen". Jon Steinberg bleibt der Showrunner der Serie, während Autor Rick Riordan weiterhin mit wachsamer Hand über das Projekt wacht. Neben dem Hauptcast bereichern unter anderem Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn und Daniel Diemer die neue Staffel. In Neben- und Gastrollen treten Größen wie Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull und Courtney B. Vance auf.

Und, weil Weihnachten vor der Tür steht, gleich noch eine gute Nachricht: Staffel drei wurde bereits bestätigt und entsteht ebenfalls in Vancouver. Wann sie erscheinen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Themen dieses Artikels