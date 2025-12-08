Home News Streaming-News

„Percy Jackson“ Staffel 2 startet am 10. Dezember bei Disney+

Das Abenteuer geht weiter

„Percy Jackson“ Staffel 2 startet am 10. Dezember bei Disney+

08.12.2025, 11.33 Uhr
von Paula Oferath
In der zweiten Staffel von Percy Jackson auf Disney+ sucht Percy mit Annabeth und Grover nach dem Goldenen Vlies, um Camp Half-Blood zu retten. Ab 10. Dezember!
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
In der zweiten Staffel der Disney+-Serie "Percy Jackson" führt es Percy Jackson (Walker Scobell), begleitet von Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover, über das unberechenbare Meer der Monster.   Fotoquelle: Disney
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Percy (Walker Scobell) erfährt, dass ein Zyklop das Camp bedroht. Wird er die Halbgötter retten können?  Fotoquelle: Disney
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Die Grundlage der zweiten Staffel basiert auf dem zweiten Band der Romanreihe, "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen".   Fotoquelle: Disney
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Percy lernen durch ihre Abenteuer, was es bedeutet, ein Team zu sein.   Fotoquelle: Disney
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Annabeth (Leah Sava Jeffries) ist eine Halbgöttin und die Tochter der griechischen Göttin Athene.   Fotoquelle: Disney
Percy Jackson: Die Serie - Staffel 2
Grund zur Vorfreude: Eine dritte Staffel der beliebten Serie wurde bereits bestätigt.   Fotoquelle: Disney

Der Streaminganbieter Disney+ macht Percy-Jackson-Fans kurz vor Weihnachten ein besonderes Geschenk: Der junge Halbgott kehrt zurück und erlebt in der zweiten Staffel viele neue Abenteuer (ab Mittwoch, 10. Dezember). Auch die acht neuen Episoden verbinden moderne Fantasy mit mythologischer Opulenz – eine Mischung, die bei Genre-Fans gut ankommt. Der Fokus ist wieder ganz auf Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) gerichtet. Ihre Ordnung gerät bedrohlich ins Wanken.

In der ersten Staffel entdeckte der zwölfjährige Percy Jackson seine wahre Herkunft: Er ist der Sohn Poseidons und damit ein Halbgott. Gemeinsam mit Annabeth und dem Satyr Grover stellte er sich bereits einer Reise voller Götter, Monster und tückischer Prüfungen.

Camp Half-Blood in Gefahr: Darum geht es jetzt

Die neue Staffel setzt im Camp Half-Blood ein, dem scheinbar sicheren Rückzugsort für Halbgötter. Doch der Frieden trügt: Percy erfährt, dass der Zyklop Polyphemus das Camp bedroht und damit das Leben aller Bewohner aufs Spiel setzt. Um diese Gefahr abzuwenden, macht er sich auf die Suche nach dem Goldenen Vlies, das den Schutz des Camps gewährleisten kann. Die Reise führt ihn, begleitet von Annabeth und Grover, über das unberechenbare Meer der Monster. Doch schon bald entwickelt sich ihr Vorhaben zur noch größeren Herausforderung, als Grover plötzlich in die Hände eines Entführers gerät.

"Percy Jackson" bleibt der Vorlage treu – und Staffel 3 ist schon sicher

Wie die erste Staffel folgt auch die Fortsetzung eng der literarischen Vorlage und verspricht damit eine treue, atmosphärisch stimmige Adaption. Gedreht wurde von Februar bis Juni dieses Jahres in Vancouver. Grundlage ist der zweite Band der Romanreihe, "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen". Jon Steinberg bleibt der Showrunner der Serie, während Autor Rick Riordan weiterhin mit wachsamer Hand über das Projekt wacht. Neben dem Hauptcast bereichern unter anderem Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn und Daniel Diemer die neue Staffel. In Neben- und Gastrollen treten Größen wie Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull und Courtney B. Vance auf.



Und, weil Weihnachten vor der Tür steht, gleich noch eine gute Nachricht: Staffel drei wurde bereits bestätigt und entsteht ebenfalls in Vancouver. Wann sie erscheinen soll, steht allerdings noch nicht fest.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Streaming – Tipps und News Disney+

