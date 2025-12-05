Home News Streaming-News

Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?

Mittelerde-Abenteuer

Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?

05.12.2025, 08.43 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Ein Milliardenbudget, riesige Erwartungen – doch die Fans sind gespalten. Jetzt läuft Amazons Fantasy-Epos im Free-TV.
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Die junge Elbin Galadriel (Morfydd Clark) muss in der Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" nicht nur gegen die Skepsis von Gil-galad (Benjamin Walker, links) und Elrond (Robert Aramayo) kämpfen.  Fotoquelle: Ben Rothstein/Prime Video/Amazon Studios
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Wo "Der Herr der Ringe" draufsteht, da ist Geld und Aufwand dahinter. Die erste Staffel der auf den Büchern von J. R. R. Tolkien beruhenden Serie "Die Ringe der Macht" kostete Amazon rund eine halbe Milliarde Dollar.  Fotoquelle: Amazon Studios / Matt Grace
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Szenenbild aus einer Episode der Mammut-Serie "Die Ringe der Macht". Die dritte Staffel wurde bereits abgedreht.  Fotoquelle: Amazon Studios / Ben Rothstein
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Staffel drei von "Die Ringe der Macht" soll im Herbst 2026 erscheinen.  Fotoquelle: Amazon MGM Studios
Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Wird "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mit der dritten Staffel Fahrt aufnehmen? Die ersten beiden Staffeln stießen nicht nur auf Begeisterung.  Fotoquelle: Amazon MGM Studios
Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Ein neues Drehbuch-Team soll auch die letzten Skeptiker von "Die Ringe der Macht" überzeugen. Die Macher haben alle Autoren ausgetauscht. Bringen die neuen frischen Wind in die Serie?   Fotoquelle: Amazon MGM Studios

Von Anfang an war sie als Mammutprojekt angelegt. Rund 250 Millionen Dollar hatte Amazon schon für das Recht ausgegeben, eine Serie zu den "Herr der Ringe"-Kinoepen zu drehen. Noch teurer fiel die Produktion des Fantasy-Spektakels aus. Die acht Episoden der ersten Staffel von "Die Ringe der Macht" kosteten jeweils durchschnittlich mehr als 60 Millionen Dollar. Macht in Summe eine halbe Milliarde Dollar.

Das sieht man der Serie mit jeder Einstellung auch an, nur: in restlose Begeisterung mündet der enorme Aufwand bei den verwöhnten "Herr der Ringe"-Fans bislang nicht. Wer kein Streaming-Abo hat, kann sich nun auch im Free-TV selbst ein Bild davon machen: In der ZDF-Mediathek sind die beiden bisherigen Staffeln bereits verfügbar, das ZDF zeigt die Serie aber nun auch jeweils in der Sonntagnacht (30. November, 0.45 Uhr) im linearen Programm.

Was die Fans in den kommenden Staffeln von „Die Ringe der Macht“ erwarten dürfen

Unter Fans ist "Die Ringe der Macht" nicht unumstritten. Die Serie sei zu glattbügelt und farbenfroh ausgefallen und auch zu divers besetzt, werfen die Skeptiker ins Feld. Andere wiederum lassen sich von eben den glattgebügelten Bilden, den spektakulären Massen- und Actionszenen und den noch spektakuläreren Computer-Effekten berauschen.

Erfolgreich genug ist der Ableger allemal, weshalb Amazon die Serie um eine weitere Staffel ergänzt hat. Zumal auch die Vorlage eine Fortsetzung rechtfertigt. An Erzählstoff ist im "Herr der Ringe"-Epos von J.R.R. Tolkien mehr als genug vorhanden – so viel sogar, dass das Mittelerde-Abenteuer – so sieht es der Vertrag zwischen Amazon und den Tolkien-Erben vor – auf fünf Staffeln ausgedehnt werden soll.



Das ist der Inhalt der ersten beiden Staffeln

"Die Ringe der Macht" folgt mehreren Erzählsträngen. Der erste und wohl auch wichtigste widmet sich der jungen Elbin Galadriel (Morfydd Clark). Nachdem ihr Bruder im Kampf gegen Sauron gefallen ist, sieht sie es als ihre Aufgabe an, das Böse in Gestalt Saurons zu jagen. Doch nach vielen erfolglosen Jahren schwindet die Überzeugung ihrer Verbündeten, dass der Dunkle Herrscher überhaupt noch existiert. So kommt es, dass Galadriel die Suche nach Sauron gegen den Willen des Elbenkönigs Gil-galad (Benjamin Walker) allein fortsetzt, ehe sie durch Zufall auf einen ungeahnten Verbündeten stößt.

In Staffel zwei rückt Sauron stärker in den Fokus der Erzählung. Der Herrscher über Mordor will über die Macht des Rings auch nach der Krone von Mittelerde greifen. Dass er bei einer Schlacht getötet wurde, entpuppt sich als Trugschluss. Der Geist des Gestaltwandlers hat die Jahrhunderte überlebt und zuletzt eine neue menschliche Hülle gefunden. In Gestalt von Halbrand wird er irgendwann auf Galadriel treffen. Derweil wird das Zwergenreich Khazad-dûm von Erdbeben erschüttert, während Gandalf seinen Namen und seinen Zauberstab findet und die Hobbits ihre Heimat in Rhûn verlassen, um im Westen das Auenland zu gründen.

"Die Ringe der Macht": So geht es in der dritten Staffel weiter

Wie geht es weiter? Über die Handlung der dritten Staffel sind bislang nur die Eckpfeiler bekannt. In einem Instagram-Post Anfang des Jahres teilten die Macher mit, dass die Erzählung gegenüber Staffel zwei "mehrere Jahre nach vorne springt". Geschildert werde der "Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron". Der Dunkle Herrscher wolle "den Einen Ring herstellen, der ihm den nötigen Vorsprung verschafft, um den Krieg zu gewinnen und endlich ganz Mittelerde zu erobern."

Dafür spricht auch der im Juli auf dem sozialen Netzwerk X veröffentlichter Clip. Es ist eine Aufnahme hinter den Kulissen: Ein Crew-Mitglied trägt ein Requisit zum Set, wo es für eine Szene benötigt wird. Es handelt sich dabei um eine aus Eisen geschmiedete Krone, das Herrscher-Emblem Saurons. Ein weiteres Kätzchen ließ Amazon im September aus dem Sack. Ein gestalteter Clip präsentierte ein weiteres wichtiges Artefakt aus dem Mittelerde-Kosmos: Aragons Schwert Andúril. Für die Macher von "Die Ringe der Macht" ist es das "Schwert der Gläubigen".

Diese Hauptdarsteller aus „Die Ringe der Macht“ bleiben auch in Staffel 3 dabei

Von den Darstellerinnen und Darstellern der ersten beiden Staffeln dürfte ein großer Teil auch in der dritten zu sehen sein, allen voran Morfydd Clark als Galadriel, Charlie Vickers als Sauron, Daniel Weyman in der Rolle Gandalfs, Cynthia Addai-Robinson als Míriel und Elrond-Mime Robert Aramayo. Das Riesen-Ensemble ergänzen nun unter anderem Jamie Campbell Bower, bekannt aus "Stranger Things", und "Vera Drake"-Darsteller Eddie Marsan. Von Amazon bestätigt wurden auch Andrew Richardson ("The Independent"), Zubin Varla ("Andor") und Adam Young ("Don't Breathe 2").

Das Autoren-Team haben die Macher um die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne für die dritte Staffel kompeltt ausgetauscht – wie spekuliert wird, aufgrund gesunkener Zuschauerzahlen und ernüchternder Resonanz spätestens mit Staffel zwei. Offenbar macht Amazon in diesem Produktionsbereich tabula rasa, in der Hoffnung, dass "Die Ringe der Macht" größeren Anklang finden wird.

Ob die Neujustierung auch den Regieposten betrifft, ist unklar. Die 16 Episoden der ersten Staffeln hatten sich mehrere Regisseure aufgeteilt, darunter J.A. Bayona, Wayne Che Yip und Charlotte Brändström. Auch dem Regiestuhl zumindest der ersten Folge von Runde drei sitzt der Filmdatenbank IMDB zufolge Stefan Schwartz, der sich seine Sporen mit Serien wie "The Americans" und "Fear the Walking Dead" verdiente.

Alle Informationen zu den Dreharbeiten und dem Staffelstart

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel wurden Berichten zufolge diesen Monat beendet. Sie hatten mehrere Monate in Anspruch genommen, und nun steht die ebenso zeitaufwändige Postproduktion der effektlastigen Mammut-Serie an. Heißt: Fans müssen sich noch etwas gedulden, bis sie erfahren, wie es auf Mittelerde im Kampf zwischen den Mächten des Bösen und denen des Guten, zwischen Sauron und Galadriel weitergeht. Spekuliert wird, dass die Staffel im Herbst 2026 erscheint.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
