Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show

RTL hat für die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" gleich drei Abschiede auf einmal angekündigt: Neben Thomas Gottschalk, der seine TV-Bühnen-Karriere beenden wird, werden auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger der Sendung den Rücken kehren.

Thomas Gottschalk hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass er sich am Samstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr, bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" von der TV-Bühne verabschieden wird. Das war auch vor der kürzlich bekannt gewordenen Krebserkrankung des Moderators längst klar. Doch jetzt bestätigt RTL: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger werden in der Sendung zum letzten Mal zu sehen sein.

"Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann", schreibt RTL zum anstehenden Dreifach-Abschied und fügt an: "Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt."

"Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft seit 2018 in unregelmäßigen Abständen bei RTL. Das Besondere an der Show: Nicht mal die Moderatoren wissen, was in der Sendung passiert, welche Spiele oder Gäste auf sie warten und was es sonst noch für Herausforderungen gibt.