Home News TV-News

Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show

Sender bestätigt Abgang

Großer Abschied: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger verlassen RTL-Show

03.12.2025, 14.43 Uhr
von Gianluca Reucher
RTL verkündet das Ende einer Ära: Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger sagen der Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" Lebewohl.
"Denn sie wissen nicht, was passiert"
Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch: Das Moderations-Trio verlässt die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

RTL hat für die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" gleich drei Abschiede auf einmal angekündigt: Neben Thomas Gottschalk, der seine TV-Bühnen-Karriere beenden wird, werden auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger der Sendung den Rücken kehren.

Thomas Gottschalk hatte bereits vor Monaten angekündigt, dass er sich am Samstag, 6. Dezember, 20.15 Uhr, bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" von der TV-Bühne verabschieden wird. Das war auch vor der kürzlich bekannt gewordenen Krebserkrankung des Moderators längst klar. Doch jetzt bestätigt RTL: Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger werden in der Sendung zum letzten Mal zu sehen sein.

"Wir verabschieden uns von einem ikonischen TV-Trio, das Unterhaltung geschaffen hat, wie man sie nicht erfinden kann", schreibt RTL zum anstehenden Dreifach-Abschied und fügt an: "Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger haben sich mit Leidenschaft ins Chaos gestürzt – ob in schrägen Kostümen, an der Finalwand klammernd oder mitten in völlig unvorhersehbaren Spielsituationen. Sie haben gezeigt, wie großartig Unterhaltung sein kann, wenn man sie einfach passieren lässt."

Derzeit beliebt:
>>Sturz und Streit: So emotional wird „Hochzeit auf den ersten Blick“
>>Rekord-Bauer mit Tiefgang: Die unbekannte Seite von Friedrich
>>Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung
>>Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen

"Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft seit 2018 in unregelmäßigen Abständen bei RTL. Das Besondere an der Show: Nicht mal die Moderatoren wissen, was in der Sendung passiert, welche Spiele oder Gäste auf sie warten und was es sonst noch für Herausforderungen gibt.




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Leon Windscheid packt in Podcast über "Wer wird Millionär?"-Castingprozess aus
Wie läuft das ab?
Leon Windscheid
Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
Single oder vergeben?
Laura Wontorra
Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"
Brüderliche Konflikte
Tom und Bill Kaulitz
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
Cameo in Kultserie
"Die Landarztpraxis"
"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
Gedenken an Olympia-Star
Laura Dahlmeier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof
"Stammheim – Zeit des Terrors"
Stammheim - Zeit des Terrors
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.