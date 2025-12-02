„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen

Die Kultfilme um die Österreichische Kaiserin Elisabeth gehörten jahrelang zum weihnachtlichen Standardprogramm der ARD. Nachdem die Rechte im vergangenen Jahr den Sender gewechselt haben, muss der öffentlich-rechtliche Sender die Filmreihe aus dem Programm nehmen. „Seit 2024 liegen die Rechte an der ‚Sissi‘-Trilogie nicht mehr bei der ARD, sondern bei der RTL-Gruppe, an die sie als Meistbietende übergegangen sind. Aus diesem Grund kann die Trilogie aktuell nicht im ARD-Programm gezeigt werden“, sagte eine ARD-Sprecherin der Zeitschrift „Bunte“.

RTL zeigt Trilogie am Stück Fans können also aufatmen, denn natürlich macht RTL Gebrauch von seinen Rechten und sendet die Kult-Trilogie an Heiligabend – und das gleich mit einem „Sissi“-Marathon. Der startet am 24. Dezember 2025 schon um 19.05 Uhr mit der neuen Dokumentation „Wunderschöne Sissi – So war sie wirklich“ – hier plaudern Vertraute und Verwandte aus dem Nähkästchen. Dann folgen alle „Sissi“-Teile nacheinander: Um 20:15 Uhr geht es mit dem ersten Teil „Sissi“ (1955) los. Direkt im Anschluss um 22.15 Uhr folgt „Sissi – Die junge Kaiserin“ (1956) und um 0:20 Uhr ist dann „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ (1957) zu sehen.

Und wer da immer noch nicht genug von Kostüm- und Nostalgiefilmen hat, der kann den Fernseher einfach weiterlaufen lassen: Um 2:20 Uhr zeigt RTL dann auch noch den Film „Mädchenjahre einer Königin“ (1954) mit Romy Schneider in der Rolle der jungen Königin Victoria von Großbritannien.

Wiederholung am 1. Weihnachtstag RTL wiederholt die „Sissi“-Filme dann einen Tag später am 25. Dezember 2025 ab 10.35 Uhr: Außerdem gibt’s die Filme dann auch auf RTL+. Wer den Historienklassiker schon eher sehen möchte, kann das bei Netflix tun. Der Streaming-Anbieter zeigt alle drei Filme.