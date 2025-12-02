Home News Film-News

ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal

"Rosenthal"

ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal

02.12.2025, 06.30 Uhr
von Eric Leimann
Der Film "Rosenthal" zeigt das Leben des berühmten Showmasters Hans Rosenthal, der als Holocaust-Überlebender in der deutschen Fernsehlandschaft der 70er Jahre für Furore sorgte.
Rosenthal
1978 ist Hans Rosenthal (Florian Lukas) mit seiner Sendung "Dalli-Dalli" auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Am 9. November soll die 75. Ausgabe der Sendung live über den Bildschirm flimmern.  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Das Personal von "Dalli Dalli" in der fiktionalisierten Variante, aber gut getroffen: Showmaster Hans Rosenthal (Florian Lukas) steht vor seinem Team Brigitte Xander (Katharina Völkl), "Ekki" Fritsch (Timo Dierkes) und Mady Riehl (Theresia Wald).  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Hans Rosenthal (Florian Lukas) und seine Frau Traudl (Silke Bodenbender) lassen sich zu Hause von einer großen deutschen Fernsehzeitschrift interviewen.  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Hans Rosenthal (Florian Lukas) arbeitet sehr vertrauensvoll mit seiner Assistentin Monika Sundermann (Teresa Rizos) zusammen.  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Durchaus eine Figur, die Selbstkritik des ZDF transportiert: Showleiter Dr. Hummel (Hans-Jochen Wagner, rechts) besucht Hans Rosenthal (Florian Lukas) bei den "Dalli-Dalli"-Proben in München.   Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Rückblende in die Zeit des Nazi-Terrors: Der junge Hans Rosenthal (Claude Albert Heinrich) sucht verzweifelt seinen kleinen Bruder. Er wurde zusammen mit anderen Kindern aus dem Waisenhaus abgeholt - und vermutlich getötet.  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Der Showmaster Hans Rosenthal (Florian Lukas) in einem nachdenklichen Moment. Das Biopic "Rosenthal" zum 100. Geburtstag des legendären Showmasters thematisiert einen Konflikt des Holocaust-Überlebenden zwischen einer Jubiläumssendung und dem Gedenken an die Reichsprogromnacht am 9. November 1978.   Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz
Rosenthal
Der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Elias Gleitmann (Anatole Taubman, rechts) möchte Hans Rosenthal (Florian Lukas) bei der Feierstunde zum 40. Jahrestag der Reichspogromnacht auf jeden Fall dabei haben.  Fotoquelle: ZDF und Ella Knorz

1978 befindet sich der deutsche Showmaster Hans Rosenthal (Florian Lukas) auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Seine Spiel- und Quizshow "Dalli Dalli" ist am Donnerstagabend ein Straßenfeger und ein Erfolg fürs ZDF. Auch daheim, im gutbürgerlichen Häuschen des Berliners, hat alles seine Ordnung: Frau Traudl (Silke Bodenbender) hält ihrem Hans zeitgemäß den Rücken frei.

3sat
Rosenthal
Biopic • 02.12.2025 • 20:15 Uhr

Sohn Gert (Julius Gause) zieht gerade in seine erste WG. Die einige Jahre ältere Tochter Birgit (Marta Martin) hat bereits einen kleinen Sohn und erwartet ein zweites Kind. Das Biopic "Rosenthal" konzentriert sich auf ein Jahr im Leben der deutschen Unterhaltungslegende. Rosenthal wäre am 2. April 100 Jahre alt geworden.

Hans Rosenthal steht im ZDF zwischen Fernsehshow und Reichspogromnacht

Der Film (Idee und Regie: Oliver Haffner) fokussiert ein besonderes Datum. Weil sich am 9. November 1978 ein Grundkonflikt des Fernsehstars offenbart. An jenem Abend soll Hans Rosenthal fürs ZDF live die 75. Jubiläumsausgabe von "Dalli Dalli" moderieren. Zeitgleich findet jedoch eine große Feierstunde zum Gedenken an die Reichspogromnacht statt, bei der Bundeskanzler Helmut Schmidt spricht. Was viele damals nicht wussten: Hans Rosenthal war Jude und Holocaust-Überlebender.

Derzeit beliebt:
>>Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
>>Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
>>"Rosenthal": Kritik zum ZDF-Film über den legendären Showmaster mit Florian Lukas!
>>"Hans Rosenthal" Florian Lukas im Interview: "Manchmal ist es besser, das Grauen zu verdrängen"

Der ZDF-Film "Rosenthal" läuft nun im Rahmen des 3sat-Publikumspreises. Zehn herausragende Fernsehfilme stehen dabei zur Abstimmung. 3sat zeigt vom Samstag, 29. November, bis Mittwoch, 3. Dezember, alle zur Wahl stehenden Filme noch einmal. Ab Freitag, 28. November, 18 Uhr, können die Bewerber auch in der 3satMediathek unter www.3sat.de abgerufen werden, wo auch online abgestimmt werden kann.



Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Thomas Gottschalk hat seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Trotz seiner schweren Erkrankung plant er, ein letztes Mal in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" aufzutreten, unterstützt von Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Wird der letzte Auftritt gelingen?
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

Wie Hans Rosenthal als Waisenkind den Holocaust überlebte

Hans Rosenthal ging eher defensiv mit seinem Jüdischsein um. Er, der während des Krieges als Waisenjunge seiner Verhaftung entging, indem er sich zwei Jahre in einer Berliner Gartenlaube versteckt hielt, engagierte sich zwar in der jüdischen Gemeinde, in seinen Fernsehshows spielten Politik, Geschichte, Religion und Herkunft jedoch keine Rolle.

Der preußisch geprägte Unterhaltungsarbeiter Rosenthal wollte Heiterkeit und Normalität unter die Leute bringen, keine Anklagen. Als ihm der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, Elias Gleitmann (Anatole Taubman), mitteilt, dass er als prominentestes Aushängeschild jüdischen Lebens in Deutschland bei der ersten großen Feierstunde zur Reichspogromnacht dabei sein müsse, steckt der Showmaster in einem Dilemma.

Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Rückkehr in den Nazi-Terror: Hans Rosenthals Jugend zwischen Angst und Verfolgung

Das ZDF in Person von Showleiter Dr. Hummel (Hans-Jochen Wagner) hat längst zum gleichen Datum die 75. Jubiläumsshow von "Dalli Dalli" fix gemacht. Im Film begleitet man Hans Rosenthal nun dabei, wie er es allen – auch sich selbst – recht machen will und dabei in einen Konflikt gerät, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gibt. Kleiner Spoiler: Die Show fand tatsächlich statt, allerdings auf andere Art und Weise, als sie ursprünglich geplant war.

"Rosenthal" gelingt es, in die Fernseh-Unterhaltungswelt von damals und in eine besondere Ausgabe von "Dalli Dalli" einzutauchen. Der Film bietet aber auch Rückblenden in die Zeit des Nazi-Terrors: Um sein Leben zu retten, musste sich der etwa 17-jährige Hans Rosenthal (Claude Albert Heinrich) zwei Jahre in einer Gartenlaube verstecken. Der Vater war 1937 gestorben. Nach dem Tod der Mutter 1941 kamen Hans und sein jüngerer Bruder Gert Rosenthal (1932-1942) in ein Berliner Waisenhaus. Der zehnjährige Gert wurde von dort nach Riga deportiert und ermordet.

Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
Johannes B. Kerner erinnert sich an einen besonderen Anruf von Michael Schumacher im Jahr 2004. Der Formel 1-Star spendete 10 Millionen Dollar für die Tsunami-Hilfe und zeigte damit sein großes Herz.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Wie der Film auch die eigene Geschichte des Senders kritisch beleuchtet

All diese Geschichten packt das Biopic, sorgsam ausgestattet mit viel Zeit-Kolorit (vor allem was Showkulisse und Garderobe betrifft), angenehm unaufgeregt und mit einem starken Florian Lukas als Rosenthal in einen kompakten 90-Minüter. Dass man dabei viel Schuldverdrängung und latenten Antisemitismus der Westdeutschen in einigen Szenen durchschimmern sieht, ist dem ZDF hoch anzurechnen. Schließlich kritisiert der Sender damit sich und seine Geschichte selbst: Die ZDF-Verantwortlichen, gespielt von "Tatort"-Kommissar Hans-Jochen Wagner als Showchef und Bernd Grawert als ZDF-Abteilungsleiter, sind nicht wirklich sympathisch. Für sie zählt nur: Die Show muss laufen, und das andere "ist ja schon ziemlich lange her".

Dass dem bescheidenen und harmoniebedürftigen Hans Rosenthal jener Konflikt sehr unangenehm war, weiß man durch Rosenthals Autobiografie "Zwei Leben in Deutschland". Sie erschien 1980, und viele Deutsche mussten über sie erst überrascht "lernen", dass ihr Lieblingsshowmaster Jude war. Hans Rosenthal starb am 10. Februar 1987 im Alter von 61 Jahren an einer Krebserkrankung.

Rosenthal – Di. 02.12. – 3sat: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek
"Ich musste 36 Jahre alt werden, um ein Love Interest zu spielen": Stefanie Reinsperger über ihre neue Rolle
Karriere-Wendepunkt
Stefanie Reinsperger im Interview
"Das Traumschiff": Sieben Schiffe, sechs Kapitäne – die große Übersicht
Spannende Fakten
Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, l.) begrüßt Dr. Delgados (Collien Ulmen-Fernandes, r.) Freundin Maike Kappes (Birthe Wolters, M.) an Bord.
Schlager-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer gegen Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Body Positivity trifft Influencer-Welt: Diese Klinik-Romanze trifft ins Herz
"Liebesbrief an Jenny"
Liebesbriefe an Jenny
"Terra X" enthüllt im ZDF: So gefährdet war Europa im Krisenjahr 2025
"Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025"
Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick 2025
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt