"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show

Was war da los?

"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show

01.12.2025, 12.05 Uhr
von Leonie Ebel
Ein Schlagerstar sorgt in Florian SIlbereisens Adventsshow mit einer überraschenden Geschichte für Aufsehen: Plötzlich stand die Polizei vor der Tür.
Semino Rossi (rechts) beichtete Florian Silbereisen einen früheren Polizeieinsatz.  Fotoquelle: ARD/MDR
Florian Silbereisen (links) bekommt bei einer Geschenkidee von Ross Antony plötzlich Panik.  Fotoquelle: ARD/MDR
Andy Borg bekam ein Räuchermännchen geschenkt, welches wie er selbst aussieht.  Fotoquelle: ARD/MDR

Mit einer stimmungsvollen musikalischen Eröffnung hat Florian Silbereisen auch in diesem Jahr wieder sein ARD-"Adventsfest der 100.000 Lichter" eingeläutet. Der Entertainer stimmte das Publikum im Studio und vor den Bildschirmen mit seiner Interpretation von Peter Alexanders Klassiker "Weiße Weihnacht" auf die besinnliche Zeit ein. An seiner Seite: sechs kleine Weihnachtsengel, die den Auftritt besonders feierlich wirken ließen.

Doch nicht nur besinnliche Töne prägten den Abend – auch der Humor kam nicht zu kurz. Wie schon in den Jahren zuvor sorgte Ross Antony mit seinen ausgefallenen Geschenkideen für reichlich Gelächter im Saal. Dieses Mal präsentierte der Schlagerstar unter anderem eine elektronische Toilettenbürste und eine „Zahnbürste für Faule“ – und traf damit den Nerv des Publikums.

Plötzlich Polizei: Semino Rossi schockt mit Weihnachtsbeichte

Doch nicht nur Ross Antony konnte die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen: Auch Semino Rossi sorgte bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" für mächtig Aufsehen. Nach seinem Auftritt legte der argentinische Schlagersänger ein unerwartetes Geständnis ab: Als er vor einigen Jahren das erste Mal Weihnachten in Österreich gefeiert habe, sei bei ihm die Polizei angerückt.

"Ich habe gedacht, wir feiern genau wie in Argentinien mit lauter Musik. Wir haben um 11 Uhr getanzt und auf einmal klingelt die Polizei und sagt 'Können Sie bitte die Musik leise machen?' Ich habe es ehrlich nicht gewusst – es tut mir leid", erinnerte sich Semino Rossi an den Vorfall, der ihn im Rückblick augenscheinlich belustigte.

Dieses Präsent machte Andy Borg bei Silbereisen sprachlos

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" hatte das Publikum in diesem Jahr eine ganze Menge zu lachen. Florian Silbereisen überraschte seinen Kollegen Andy Borg in der Show mit einem ganz besonderem Geschenk: einem Räuchermännchen, das dem "Schlager-Spaß"-Moderator zum Verwechseln ähnlich sieht. Seit Jahren ist der Sänger ein passionierter Sammler der beliebten Schnitzfiguren.

An diesem Abend wurde aber natürlich nicht nur zusammen gelacht, sondern auch gesungen. Nachdem das Friedenslicht aus Bethlehem im Studio in Suhl eingetroffen war, versammelten sich alle Schlagerstars noch einmal auf der Bühne, um gemeinsam das Weihnachtslied "Mitten in der Nacht" von Rolf Zuckowski zu singen. Ein besonderer Moment, der für viel Emotionen im Publikum sorgte.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
