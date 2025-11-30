Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat

Fast ganz Deutschland kennt Joko Winterscheidt (46). Als Moderator. Doch wer ist Joko Winterscheidt eigentlich privat?

Kurzer Steckbrief:

Name: Joachim „Joko“ Winterscheidt

Geboren: 13. Januar 1979 in Mönchengladbach

Größe: 1,90 m

Beruf: Moderator, Entertainer, Unternehmer, Podcaster

Wohnort: Nähe München

Joko Winterscheidts Kindheit zwischen Verlust und Humor Wer heute „Joko“ in seiner Rolle als einer der bekanntesten Spaßmacher im deutschen Fernsehen sieht, kann nicht ahnen, dass dessen Leben früh von einem schweren Schicksalsschlag geprägt wurde. Joachim, genannt „Joko“, Winterscheidt wuchs gemeinsam mit zwei älteren Schwestern in Mönchengladbach auf. Als er gerade sechs Jahre alt war, verlor er seine Mutter an Brustkrebs. Dieser Verlust hatte drastische Auswirkungen auf seine Kindheit. In der TV-Sendung „Bauerfeind“ erklärte er: „Ich würde alles dafür geben, meine Mutter zu haben.“

Vielleicht war sein früher Verlust ausschlaggebend dafür, dass er später so viel Wert auf Leichtigkeit und Humor legen würde. Joko stand bereits im zarten Alter von fünf Jahren vor der Kamera. Und gemeint ist nicht bloß irgendeine Kamera. Es war DIE Kamera, vor welche ziemlich jedes Kind der 80ziger Jahre wollte: Als „Kamerakind“ im grünen Rahmen bei „1, 2 oder 3“ mit Michael Schanze (78) und seinem berühmten „Plopp“. Für Joko war der Auftritt damals wahrscheinlich mehr ein aufregender Spielplatz als ein Wegweiser für seinen späteren Berufswunsch. Rückblickend sollte dieser kurze TV-Moment ein weitaus bedeutenderes Nachspiel haben.

Ausbildung? Abgebrochen! Pilot werden? Durchgefallen! Nach dem Abitur begann Winterscheidt eine Ausbildung zum Werbekaufmann, brach diese jedoch ab. Im Anschluss daran versuchte er sich als Pilot, fiel jedoch durch. Über Umwege landete er dann als Praktiant bei MME Me, Myself & Eye Entertainment in Hamburg, wo er sich erstmals in einer Welt wiederfand, in der er nicht nur funktionierte, sondern regelrecht aufblühte. Joko wurde zunächst Volontär, dann Redakteur für Sender wie VOX, RTL, Arte, ProSieben und MTV. Beim Moderatoren-Casting von MTV erkannte Kollege Markus Kavka (58) sein Talent und setzte damit eine Lawine in Gang.

Die Karriere: Ein Aufstieg im Doppelpack MTV – Wo alles begann Im Jahr 2005 bekam Joko einen festen Vertrag als MTV-Moderator und führte unter anderem durch Sendungen wie „TRL“, „The Dome“ und weitere Musikformate. 2009 lief ihm ein Mensch über den Weg, der seine Karriere für immer prägen sollte: Klaas Heufer-Umlauf (42). Gemeinsam moderierten sie „MTV Home“ und wurden somit zum wohl ungewöhnlichsten, aber erfolgreichsten Moderationsduo Deutschlands.

Der Wechsel zu ZDFneo und ProSieben Nach der Late-Night-Show „neoParadise“ auf ZDFneo landete das Duo 2013 mit einem Exklusivvertrag bei ProSieben, wo die TV-Ära „Joko & Klaas“ begann. Hier die einzelnen Stationen im Detail:

- „Circus HalliGalli“ (2013 bis 2017) – Kultstatus, ECHO, Rose d´Or, Grimme-Preis, TV-Legende

- „Duell um die Welt“ (seit 2012) – Eskalationsfernsehen mit Mutproben-Gänsehaut-Garantie

- „Joko & Klaas gegen ProSieben“ (seit 2019) – ein Sieg bedeutete 15 Minuten Sendezeit für ernste, gesellschaftliche Themen

- „Wer stiehlt mir die Show?“ (seit 2021) – Jokos erfolgreichstes Solo-Format, geehrt unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis

Joko entwickelte sich weiter. Er unterhielt nicht mehr ausschließlich, er verschob Grenzen. Auch vor Neuland scheute er nicht zurück. Im Rahmen der Dokumentarserie „The World´s Most Dangerous Show“ (Amazon Prime) reiste er 2023 um die Welt, machte dabei auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam und zeigte mögliche Lösungswege auf. Für sein Engagement wurde er erneut mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Entrepreneur aus Leidenschaft – Von Schokolade bis Start-ups Heute ist Joko Winterscheidt weit mehr als nur ein TV-Moderator. Er investiert, gründet, entwickelt und verriet im Interview mit „t3n“: „Ich liebe es einfach, auf vielen Säulen zu stehen.“ Ein kleiner Auszug aus seinen Projekten:

- Modelabel „German Garment“ - unter anderem mit Matthias Schweighöfer (44) und Kilian Kerner (46), im Jahr 2009 gegründet; inzwischen eingestellt.

- „III Freunde“-Wein - seit 2020, mit Schweighöfer und Winzerin Juliane Eller (35)

- Jokolade – fair gehandelte Schokolade (seit 2020)

- Florida TV – Produktionsfirma (mit Klaas Heufer-Umlauf)

- Werbeagentur „Creative Cosmos 15“ - 2016 Co-Gründung mit Schweighöfer und Nicolas Paalzow (58), ehemaliger Geschäftsführer des Fernsehsenders Sat.1.

- Beteiligungen an Start-ups, Spirituosenmarken (u.a. Gin-Marke „Muscatel“, 2016) und Modelabels (u.a. „Cheerio Socken“, 2021)

- Diverse Werbedeals, unter anderem für Apple, McDonald´s und Sparkasse

Sein Vermögen wurde 2023 inoffiziell auf 12 Millionen Euro geschätzt. Die tatsächliche Höhe wurde allerdings nie veröffentlicht oder bestätigt.

Privatleben – Joko Winterscheidt ist ein Familienmensch Joko Winterscheidt ist seit 2005 mit Lisa Sauer liiert. Die gemeinsame Tochter Mila-Marie kam im Juli 2010 zur Welt. Das Paar gilt als sehr zurückgezogen und lebt glücklich im Münchener Umland. Gemeinsame Auftritte sind rar gesät, laut ProSieben meidet Freundin Lisa das Rampenlicht. Über weitere Kinder ist in der Öffentlichkeit ebenso wenig bekannt, wie über den offiziellen Familienstand der beiden.

Joko betont immer wieder, wie wichtig ihm Nähe ist: „Von meiner Tochter werde ich wegen der Arbeit ganz klar nur als die zweitwichtigste Person im Haus wahrgenommen. Wenn sie beim Ins-Bett-bringen mal wieder nach Mama schreit, wünsche ich mir manchmal schon einen klassischen Nine-to-five-Job, bei dem ich pünktlich zum Abendessen nach Hause komme, damit sie nicht das Gefühl hat, da kommt wieder dieser Mann, der mich ins Bett bringen will.“ Worte, die zeigen, dass hinter dem Entertainer ein Mann steht, der mit denselben Herausforderungen kämpft wie die meisten Väter.

Wissenswertes über Joko Winterscheidt - Sein angeblicher zweiter Vorname „Cornelius“ ist ein von ihm selbst erfundener Witz, der sich irgendwann verselbständigt hat

- Im Abitur hatte er die Note 3,7

- Er war früher „Kamerakind“ bei der ZDF-Rateshow „1, 2 oder 3“

- 2022 verschenkte er seinen Instagram-Account mit über einer Million Followern an iranische Aktivistinnen, um ihrer Bewegung „The Voice of the Streets“ mehr Reichweite zu verschaffen

- Gemeinsam mit Ina Müller (60) moderierte er 2011 die ECHO-Verleihung in Berlin

- Entgegen aller Vermutungen sind Joko und Klaas privat nicht befreundet, begegnen einander aber „wie Familie“

- Seine Freizeit widmet er unter anderem der Bildungsinitiative „iCHANCE“ des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung (mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung). Die Kampagne begleitet erwachsene Analphabeten dabei, Lesen und Schreiben zu lernen

- Er ist offizieller Igelbotschafter beim Nabu Deutschland

Joko Winterscheidt ist eines der Gesichter, welches das deutsche Fernsehen der letzten 15 Jahre maßgeblich prägte. Er ist ein echtes Multitalent, das Entertainment, Ernsthaftigkeit und Unternehmertum überzeugend miteinander verbindet. Einer, der vom „Kamerakind“ zum Fernsehpreis-Träger wurde, der Humor mit Haltung verkörpert und als Familienmensch alles unternimmt, um die Menschen zu schützen, die ihm am nächsten stehen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Themen dieses Artikels