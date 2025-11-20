„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite

Schauspieler Richy Müller schwärmt von seiner großen Liebe: „Christl gefunden zu haben, ist ein Volltreffer.“

Aus Brötchenholen wurde die große Liebe Die erste Begegnung des Schauspielers mit Christl, die zu der Zeit in einer von ihrer Familie betriebenen Bäckerei arbeitete, verlief völlig unspektakulär. Die beiden kamen in der Backstube ins Gespräch, wo Richy während seines Aufenthalts am Chiemsee Brötchen kaufte. Aus unverbindlichem Smalltalk entwickelten sich tiefgründige Gespräche, aus anfänglicher Freundschaft entstand Vertrautheit. Im Jahr 2017 läuteten schließlich die Hochzeitsglocken. Fernab des Medientrubels herrscht im gemeinsamen Domizil der Eheleute am Chiemsee noch immer eine natürlich gewachsene, spürbar authentische Harmonie. „Natur ist meine Medizin“, verriet Müller, der früher zusammen mit seinem Schauspiel-Kollegen Jürgen Vogel (57) in einer WG lebte, bevor er letztendlich Berlin den Rücken kehrte und in die bayerische Provinz floh. Neben der ersehnten Ruhe und Erholung fand er genau hier auf dem Land, fernab des treibenden Pulses der Hauptstadt, seine große Liebe: „An den Chiemsee zu ziehen, war meine beste Entscheidung, denn da habe ich meine Frau kennengelernt.“

Viel Harmonie – und ja, auch Streit gehört dazu In München zeigten sich die beiden kürzlich gut gelaunt bei der Bambi-Verleihung, farblich abgestimmt und ganz offensichtlich glücklich. Auf die Frage, ob es denn bei ihnen auch mal krache, antwortete Müller spontan und ohne zu zögern: „Ja, natürlich. Muss ja sein.“ Christl kommentierte dies mit einem Augenzwinkern: „Weil er meistens ein Fettnäpfchen-Mensch ist. Der tritt halt überall hinein.“ So hört sich ein authentisches Statement einer langjährigen loyalen Partnerin an – äußerst sympathisch und nahbar.

Ihr Geheimrezept: Lachen und Neugier Das Geheimrezept ihrer Ehe bestehe aus Lachen, Freundlichkeit und Neugier. Dabei nimmt sich Müller, der mit bürgerlichem Namen Hans-Jürgen heißt, selbst nicht zu ernst: „Ich kann auch über mich selbst lachen. Das ist, glaube ich, etwas Gutes.“ Ein besonders romantisches Detail dabei ist, dass das Paar langfristig denkt: „Wir hoffen auf die nächsten 20 Jahre.“

Familie und ein bisschen Motorsport Müllers glückliches Privatleben wurde durch die Geburten seiner zwei Kinder komplett. Tochter Paulina Czienskowski (36), aus Richys vorheriger Beziehung mit dem Model Iris Czienskowski (61) stammend, ist eine erfolgreiche Autorin und Journalistin. Der zweite Spross des Schauspielers ist ein Sohn namens Lunez, geboren im Jahr 2003. Beide Kinder wohnen in Berlin. Wenn der 70-Jährige nicht vor der Kamera steht oder Zeit mit seiner Familie verbringt, schraubt er im Geiste an Motoren herum. Der leidenschaftliche Rennfahrer war bereits mehrmals beim „Porsche Cup“ mit von der Partie. Zudem kommentierte er das legendäre 24-Stunden-Rennen von Le Mans aus Expertensicht.

Es geht auch bodenständig Richy Müller demonstriert auf eine beruhigend bodenständige Art und Weise, dass es für wahres Glück nur sehr weniger Zutaten bedarf: Partnerschaft, Familie, Natur. Ein bewährtes, grundsolides Erfolgsrezept - ganz ohne Promi-Glitzer.