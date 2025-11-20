Home News Star-News

"Ein tolles Gefühl": Heinz Hoenig zeigt sich mit Ehefrau Annika auf rotem Teppich

Rückkehr ins Rampenlicht

20.11.2025, 12.02 Uhr
von Gianluca Reucher
Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zeigen sich nach sieben Jahren wieder gemeinsam auf dem roten Teppich der "Goldenen Bild der Frau" in Hamburg. Nach einer Herz-OP und einem langen Krankenhausaufenthalt ist es ein emotionales Comeback für den Schauspieler.
Heinz Hoenig
Heinz Hoenig zeigte sich mit seiner Frau Annika auf dem roten Teppich in Hamburg.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Christian Augustin

Es war eine ganz besondere Rückkehr: Heinz Hoenig und Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig traten bei der 18. "Goldenen Bild der Frau" im Stage Theater in Hamburg vor die Kameras. Mehr als sieben Jahre ist es her, als sich das Paar hier erstmals zusammen auf dem roten Teppich gezeigt hatte. Es ist ein großer Schritt für den Schauspieler zurück in die Öffentlichkeit.

Heinz Hoenig hatte sich Ende April 2024 bei einer Herz-OP einen Stent setzen lassen und fiel anschließend ins Koma. 143 Tage lag der 74-Jährige auf der Intensivstation. Dass er nun bei der Veranstaltung in Hamburg dabei sein konnte, hatte Hoenig vor allem seiner Frau Annika zu verdanken, die ihm bei seiner Leidenszeit unterstützte. "Sie ist meine Retterin, sie ist alles für mich", sagte der "Das Boot"-Darsteller im "Bunte"-Interview.

"Es ist ein tolles Gefühl, heute hier zu sein"

Am 7. November 2018 traten die beiden erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Gegenüber "Bild" sagte Annika jetzt: "Ich bin damals tausend Tode gestorben. Aber man glaubt gar nicht, wie nervös ich auch heute bin." Und Heinz Hoenig verriet nach seinen Strapazen stolz: "Das ist ein tolles Gefühl, heute hier zu sein." Er trug einen schwarzen Anzug mit Fliege, die 40-Jährige ein schwarz-silbernes Oberteil mit schwarzer Hose.

2019 hatten Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig geheiratet, sechs Jahre später erneuerten sie das Ehegelübde. Sie haben zwei gemeinsame Söhne. Der "Bild" erzählte Annika bei dem Event auf dem roten Teppich: "Ich bin dermaßen stolz auf Heinz, dass wir heute zusammenstehen dürfen."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
