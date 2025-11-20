Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge
Seit 37 Staffeln flimmern die gelben Kultfiguren schon über die TV-Bildschirme – doch nun müssen sich Fans von "Die Simpsons" von einem langjährigen Charakter verabschieden. Der Produzent der beliebten Serie bestätigte, dass der Abschied nach dem Tod in der neusten Folge endgültig ist.
Achtung: Im Folgenden sind Spoiler zur 37. Staffel von "Die Simpsons" zu lesen.
"Simpsons"-Figur ist "mausetot"
1991 feierte Alice Glick in der Folge "Drei Freunde und ein Comic-Heft" ihr Debüt bei "Die Simpsons" – und war seitdem 34 Jahre lang als liebenswerte, etwas zerstreute Nachbarin bekannt. In der aktuellen Folge der 37. Staffel "Sashes to Sashes" bricht die alte Dame beim Orgelspielen im Gottesdienst zusammen. Reverend Lovejoy und die Gemeinde sind geschockt.
Kurios: Tatsächlich war Alice Glick schon einmal in der Serie gestorben. 2011 wurde die Nebenfigur in der Folge "Das Ding, das aus Ohio kam" von einer Roboterrobbe im Altersheim getötet. Danach tauchte sie allerdings ohne eine Erklärung im weiteren Verlauf wieder auf. Nun dürfte ihr Tod endgültig sein, wie der Produzent von "Die Simpsons" durchklingen ließ.
Tim Long bestätigte gegenüber "Entertainment Weekly": "Alice is dead as a doornail", was so viel heißt wie: Alice ist mausetot. Das hört sich definitiv nicht nach einer Rückkehr an.
Auch diese "Simpsons"-Charaktere starben den Serientod
Die meisten Charaktere im beliebten "Simpsons"-Universum leben seit Jahrzehnten, doch es gibt ein paar wenige Ausnahmen: So starb beispielsweise auch schon Maude, die Frau von Nachbar Ned Flanders. Oder auch der Saxofonist Bleeding Gums Murphy, Lisa Simpsons Musik-Idol. Jetzt gesellt sich auch Alice Glick dazu.
"Die Simpsons" befinden sich aktuell in der 37. Staffel und gehören zum Sender Fox, der seit 2019 wiederum ein Teil von Disney ist. Mit der am längsten laufenden US-amerikanischen Zeichentrickserie wurde bereits bis zur 40. Staffel verlängert. Außerdem soll im Juli 2027 der zweite "Simpsons"-Film erscheinen.
