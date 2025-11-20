Produzent bestätigt Serientod: "Die Simpsons"-Figur stirbt in neuer Folge

In dieser Kult-Serie hatte Pedro Pascal eine seiner ersten Rollen

Mit "Eddington" kommt wieder einmal ein Film mit Pedro Pascal in die deutschen Kinos. Der 50-Jährige ist der Star der Stunde in Hollywood. Dabei war der Anfang für den Schauspieler alles andere als einfach. Die Rettung brachte eine Rolle in einer Kult-Serie.