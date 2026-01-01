Home News TV-News

"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026": Die Auftaktsendung auf ProSieben

"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"

Ein anarchischer Start

01.01.2026, 07.00 Uhr
von Rupert Sommer
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf starten mit ihrer Neujahrsgala 2026 auf ProSieben. Im Gala-Wettkampf-Modus kämpfen sie um mehr als nur die üblichen 15 Minuten Sendezeit. Was erwartet die Zuschauer bei einem möglichen Sieg der beiden Entertainer?
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Sie singen das neue Jahr ein (von links): Klaas Heufer-Umlauf, Steven Gätjen und Joko Winterscheidt.  Fotoquelle: Joyn/Nadine Rupp
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Die enge Freundschaft von Klaas Heufer-Umlauf (links) und Joko Winterscheidt ist auch im Wettkampfmodus unzerbrechlich.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Noch ist völlig unklar, welchen Irrsinn sich Joko Winterscheidt wieder für den Fall eines Sieges ausdenkt.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt (rechts) müssen diesmal besonders gut zocken - und Spielmünzen strategisch platzieren.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Mit frischem Wind in die nächste Runde: Wie schon zu Jahresbeginn 2025 lässt ProSieben mit "Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026" die beiden Vorzeige-Kreativen der Sendergruppe ProSiebenSat.1 mehr oder weniger ungebremst auf ihre Fans los – diesmal im Gala-Wettkampf-Modus. Es ist wie immer ein Spiel, bei dem es um den Sieg, aber vor allem um die Ehre geht. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich "ganz in die Dienste von ProSieben stellen", wie es beim Sender süffisant heißt.

ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026
Show • 01.01.2026 • 20:15 Uhr

Darf man sich auf eine wilde Guerilla-Aktion freuen?

Joko und Klaas laufen diesmal Gefahr, sich strategisch zu verzocken. Denn in der Neujahrsvariante der Show muss man sehr darauf achten, Spielmünzen genau richtig zu platzieren – und nötigenfalls auch mal zurückzuhalten.

Besonders spannend ist aber die Frage, was diesmal bei einem Triumph von Joko und Klaas über ihren Arbeitgeber passiert. Etwas vieldeutig und auch auf Nachfragen nicht näher erläutert, heißt es nämlich seitens ProSieben, dass für die beiden im Falle eines Sieges "mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel" stehen. Das lässt die Erwartungen steigen.

Zur Erinnerung: Aus einem Joko- und Klaas-Triumph entstand schon mal die Chance, den Sender zeitweilig komplett zu übernehmen und in "ProAcht" umzubenennen. Während der 24-Stunden-Aktion wurde unter anderem eine spontane Programmidee umgesetzt, aus der sich die neue Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" entwickelte.

Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026 – Do. 01.01. – ProSieben: 20.15 Uhr

Beim "Traumschiff": Joko verrät Details über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
In der Fernsehsendung „Duell um die Geld“ sprachen Collien Monica Fernandes und Joko Winterscheidt über Erlebnisse am „Traumschiff“-Set.
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

