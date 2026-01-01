"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026": Die Auftaktsendung auf ProSieben

Mit frischem Wind in die nächste Runde: Wie schon zu Jahresbeginn 2025 lässt ProSieben mit "Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026" die beiden Vorzeige-Kreativen der Sendergruppe ProSiebenSat.1 mehr oder weniger ungebremst auf ihre Fans los – diesmal im Gala-Wettkampf-Modus. Es ist wie immer ein Spiel, bei dem es um den Sieg, aber vor allem um die Ehre geht. Verlieren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, müssen sie sich "ganz in die Dienste von ProSieben stellen", wie es beim Sender süffisant heißt.

Darf man sich auf eine wilde Guerilla-Aktion freuen? Joko und Klaas laufen diesmal Gefahr, sich strategisch zu verzocken. Denn in der Neujahrsvariante der Show muss man sehr darauf achten, Spielmünzen genau richtig zu platzieren – und nötigenfalls auch mal zurückzuhalten.

Besonders spannend ist aber die Frage, was diesmal bei einem Triumph von Joko und Klaas über ihren Arbeitgeber passiert. Etwas vieldeutig und auch auf Nachfragen nicht näher erläutert, heißt es nämlich seitens ProSieben, dass für die beiden im Falle eines Sieges "mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel" stehen. Das lässt die Erwartungen steigen.

Zur Erinnerung: Aus einem Joko- und Klaas-Triumph entstand schon mal die Chance, den Sender zeitweilig komplett zu übernehmen und in "ProAcht" umzubenennen. Während der 24-Stunden-Aktion wurde unter anderem eine spontane Programmidee umgesetzt, aus der sich die neue Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" entwickelte.

Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026 – Do. 01.01. – ProSieben: 20.15 Uhr

