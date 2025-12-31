"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle

Home News TV-News

31.12.2025, 06.45 Uhr
von Hans Czerny
Zum Jahreswechsel lädt das ZDF zum festlichen Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden in die Semperoper ein. Mit dabei sind Weltstars wie Pretty Yende und Gautier Capuçon sowie lateinamerikanische Rhythmen und Broadway-Melodien.
Die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende singt im Silvesterkonzert Melodien aus Verdis "La Traviata" und aus dem Musical "My Fair Lady".
Der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada übernimmt die musikalische Leitung des Silvesterkonzerts in der Dresdner Semperoper.
Der französische Cellist Gautier Capuçon ist einer der Solisten beim Silvesterkonzert aus der Semperoper. Er spielt das Cellokonzert C-Dur von Joseph Haydn.

Rechtzeitig vor der Ansprache des Bundeskanzlers überträgt das ZDF live das Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden aus der Semperoper. Mit mehreren Weltstars wird unter dem Motto: "Liebe, Virtuosität und gute Laune" ein ebenso eingängiges wie risikoloses Programm serviert. Der Strauss'sche "Eulenspiegel" ist da der einzige, der mit seinem Poltern für ein wenig Erstaunen sorgt. Mit der südafrikanischen Sopranistin Pretty Yende, dem in Regensburg geborenen britisch-deutschen Bariton Benjamin Appl und dem französischen Starcellisten Gautier Capuçon ist für ein angemessenes festliches Gala-Programm gesorgt.

ZDF
Konzert • 31.12.2025 • 17:30 Uhr

Die musikalische Zeitreise im Zweiten beginnt mit Rossinis "Barbier von Sevilla", sowie mit Donizetti-Arien und Verdis "La Traviata" und endet mit einem Ausflug auf die Musical-Bühne des Broadways mit Melodien von Leonard Bernstein und Frederick Loewe aus "Candide" und "My Fair Lady". Beschlossen wird der "beschwingte Konzerttrip durch drei Jahrhunderte" mit dem Welthit "Danzon Nr.2" des mexikanischen Zeitgenossen Arturo Márquez von 1993.

Es dirigiert der kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada, Generalmusikdirektor in Köln und vormals Chef des HR-Sinfonieorchesters, sowie erster Gastdirigent beim Londoner Philharmonic Orchestra. Einer der Höhepunkte: Haydns Violincellokonzert in C-Dur mit Gautier Capuçon, der Haydns Konzert als "Feuerwerk" zu seinen absoluten Favoriten zählt.

Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025 – Mi. 31.12. – ZDF: 17.30 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

