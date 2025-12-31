Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück

Home News TV-News

31.12.2025, 06.15 Uhr
von Maximilian Haase
Die legendäre Wissenschaftsshow "Nicht nachmachen!" kehrt mit Mai Thi Nguyen-Kim, Lutz van der Horst und Fabian Köster zurück. Das Trio sorgt für neue spektakuläre Experimente auf ZDFneo.
Mai Thi Nguyen-Kim, Fabian Köster (links) und Lutz van der Horst präsentieren die Neuauflage von "Nicht nachmachen!". Sie folgen Wigald Boning und Bernhard Hoëcker, was wohl mit der Hoffnung einhergeht, beim jungen Publikum anzukommen.   Fotoquelle: ZDF/Ben Knabe
Kann das explodieren? Hoffentlich! So könnte das Motto der neuen Auflage von "Nicht nachmachen!" lauten, diesmal moderiert von Mai Thi Nguyen-Kim, Fabian Köster (links) und Lutz van der Horst.   Fotoquelle: ZDF/Ben Knabe
In der dritten Staffel der Wissenschafts-Comedy wagen Lutz van der Horst (links), Mai Thi Nguyen-Kim und Fabian Köster wieder jede Menge Experimente.   Fotoquelle: ZDF/Ben Knabe
Mai Thi Nguyen-Kim ist die einzige Expertin des neuen "Nicht nachmachen!"-Trios.   Fotoquelle: ZDF/Ben Knabe

Wenn Wissenschaft auf Witz trifft: Rund 13 Jahre ist es her, dass Wigald Boning und Bernhard Hoëcker in ihrer Forschungs-Comedy-Show "Nicht nachmachen!" vor allem Dinge kaputtmachten und dabei jede Menge Spaß hatten. Nach nur zwei Staffeln war 2013 Schluss – bis jetzt: Das legendäre Format feiert mit neuem Personal und Konzept bei ZDFneo sein großes Comeback. In die Fußstapfen des Comedian-Duos von damals treten in der nunmehr dritten Staffel, die passenderweise an Silvester Premiere feiert, Mai Thi Nguyen-Kim, Lutz van der Horst und Fabian Köster.

Wissenschaftsshow • 31.12.2025 • 20:15 Uhr

Die beliebte Wissenschaftsjournalistin ("Terra X") und die "heute-Show"-Stars behalten den Grundgedanken des Kultformats bei: Waghalsige Experimente und Lust an der Grenzüberschreitung treffen auf jede Menge Explosionen und Freude an der Zerstörung. Als Kulisse dienen in der Neuauflage – ganz zeitgemäß – sogenannte "Lost Places", also verlassene Häuser, Fabriken und sonstige leerstehende Gebäude und Gelände. Dort wollen die drei Grimmepreis- und auch sonst vielfach prämierten Gastgeber den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, "was man mit zu viel Chemikalien, Sprengstoff und Schabernack" alles anstellen kann.

"Ich will auch einfach mal was kaputt machen!"

Das neue Trio scheint sich jedenfalls genauso diebisch darüber zu freuen wie einst die beiden Vorgänger: "Kindheitsträume werden wahr: Endlich darf ich mal all das tun, was meine Eltern mir verboten haben", lässt sich Lutz van der Horst zitieren. In der Schule habe er Chemie abgewählt, jetzt gebe ihm das ZDF eine zweite Chance – "und zwar mit den richtig fetten Explosionen." Letzteres reizt auch seinen Kollegen Köster: "Explosionen, Zerstörungsdrang, Knalleffekte – ich bin quasi der erste Teenager, der offiziell seinem natürlichen Drang nachgeben darf", freut sich der Satiriker, wobei er "natürlich niemals mutwillig Sachen in die Luft sprengen" würde – "aber für die Wissenschaft tue ich es natürlich gerne!".

"Ich will auch einfach mal was kaputt machen!", kündigt derweil Mai Thi Nguyen-Kim als einzige Expertin der Runde an. Sie und ihre "Nerd-Freunde" seien früher große "Nicht nachmachen!"-Fans gewesen. Zudem vermisse sie ihre Labor-Zeit als Chemikerin, so die 38-Jährige: "Es wird dringend Zeit für ein paar Experimente und Explosionen." Und die wird es geben: Getüftelt wird unter anderem an einem riesigen Feuerlöschball, der in einem brennenden Wohnwagen detonieren soll, sowie an einer Natrium-Badebombe, die mitten in einem Pool in die Luft geht.

ZDFneo zeigt an Silvester zunächst vier neue Episoden des "Wissenschafts-Comedy-Factuals", wie es heutzutage genannt wird. Im Anschluss können Nostalgiker und Fans dann den Jahreswechsel mit zahlreichen alten Folgen des Kultformats verbringen: Ab 22.10 Uhr wiederholt der Sender bis tief in die Nacht acht Episoden der ersten Staffeln mit Hoëcker und Boning.

Nicht nachmachen! – Mi. 31.12. – ZDFneo: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

