"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange

Prominente Begegnung

30.12.2025, 10.16 Uhr
von Paulina Meissner
In ihrem Podcast "Baborie & Rakers" hat Judith Rakers von einem Treffen mit einem echten Weltstar berichtet. Dabei kam sie dem britischen Sänger sogar ziemlich nahe ...
Judith Rakers
Moderatorin Judith Rakers berichtete in ihrem Podcast von einer ungewöhnlichen Hass-Nachricht.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Zum Ende des Jahres überraschten Judith Rakers (49) und Ariana Baborie (37) ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer Spezial-Ausgabe ihres Podcast "Baborie & Rakers". Denn dieses Mal plauderten die Frauen nicht zu zweit, sondern hatten sich einen Podcast-Kollegen eingeladen – und den überraschte Judith Rakers gleich mit einer ganz besonderen Anekdote.

David Martin ist aus dem Podcast "Dudes" bekannt, den er gemeinsam mit Niklas van Lipzig führt – und ist außerdem ein langjähriger Freund von Ariana Baborie. Diese hatte ihren Freund und Podcast-Kollegen nun zum gemeinsamen Jahresrückblick mit Judith Rakers eingeladen, mit der sie zu dritt ihre Highlights Revue passieren ließen.

Dabei legte ihr Gast direkt vor und verkündete, seinen Vorsatz aus dem vergangenen Jahr, "mehr musikalische Veranstaltungen zu besuchen", erfolgreich umgesetzt zu haben. So habe er etwa im Januar in Kapstadt ein Konzert von Robbie Williams (51) besucht. Ein Stichwort, das bei Judith Rakers Erinnerung hochkommen ließ.

Denn die 49-Jährige gab an, den britischen Popstar schon mehrere Male persönlich getroffen zu haben.



"Chancen muss man nutzen"

So seien sie sich erst dieses Jahr bei der Schiffstaufe des Kreuzfahrtdampfers "Mein Schiff Relax" im spanischen Málaga begegnet, bei der Judith Rakers moderiert hatte. Robbie Williams sei als "Star-Act" vor Ort gewesen. Während sich die beiden dort jedoch nur kurz Backstage und mit professioneller Distanz begegnet sind, sei es einige Jahre zuvor zu einer deutlich intimeren Begegnung gekommen.

Wie Rakers berichtet, habe sie dem Superstar "vor ganz vielen Jahren" einmal die "1 Live"-Krone überreicht – und sie fuhr fort: "Dann habe ich ihm auch einen Kuss auf die Wange gegeben, weil ich damals gedacht habe 'Chancen muss man nutzen'!" Sie habe den Sänger zuvor auf Englisch um Erlaubnis gefragt, der demnach zustimmte. Mehr Kontakt hätten sie aber nicht gehabt: "Ich glaube, da liegen – das muss man ganz ehrlich sagen – Welten dazwischen", gab sie gegenüber David Martin und Ariana Baborie zu.

Rakers erklärte: "Mir reicht das so. Ich finde, bei so manchen Stars ist es besser. Man kann die aus der Ferne anhimmeln und gut finden." Angehimmelt habe sie Williams zwar nie, sei jedoch durchaus ein Fan seiner Musik: "Ich finde, das ist ein cooler Typ und ein echter Künstler."

Mit den wenigen Details gab sich Ariana Baborie jedoch noch nicht zufrieden. Sie hakte bei der Moderatorin nach und wollte wissen: "Hat er Bartstoppeln oder wonach riecht er?" Rakers gab so viel preis: "Ja, er hatte ein bisschen Bartstoppeln und er hat auch lecker gerochen, aber welches Parfüm das war, das weiß ich nicht."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

