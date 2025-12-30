"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick": Die Sendung auf 3sat

Es ist zum Haareraufen. So viel Elend auf der Welt und auch bei uns zu Hause. Der Kabarettist Urban Priol, der jedoch kaum noch Haare hat, während ihm die wenigen vorhandenen zu Berge stehen ("Starkstromfrisur"!), bringt das Jahresgeschehen wieder einmal auf den Punkt. Er sagt das, was wir schon alle immer dachten, bloß eben derart scharf, dass es einfach zum Lachen ist. Die Pointen des Unterfranken aus Aschaffenburg sitzen, es bleibt kein Auge trocken. Er ist für viele Kritiker der Beste unter allen Jahresrückblickverkäufern.

Stoff liefern sie alle genug: Donald Trump mit seinen wüsten Dekreten und den immer neuen Zöllen und den erträumten Landnahmen. Putin mit seinem – gleichfalls – Größenwahn und der schrecklichen Besetzung der Ukraine. Und dann auch noch die neue Ampel, die drauf und dran ist, noch eher als die vorhergegangene wieder zu verschwinden. Oder die Familienunternehmer, die damit drohen, die Brandmauer einzureißen.

Auch für Vollblut-Kabarettisten wie Priol ist das mehr denn je ein Ritt auf der Rasierklinge – manch einer könnte da leicht was in den falschen Hals bekommen. Doch er macht das schon. Bei Priol staunt man immer wieder darüber, wie er das macht, dass selbst die größten Frechheiten daherkommen, als wäre es gar keine Kunst, so zu reden.

Priol liest den Mächtigen und den Gemeinen die Leviten und staunt dabei stets aufs Neue über den Wahnsinn der Welt. Er ist der Hofnarr des 21. Jahrhunderts – keiner kann ihm wirklich böse sein, jeder muss lachen, wenn er seine Sottisen zur Primetime (20.15 Uhr) auf dem Höhepunkt des Kabarett-Tages bei 3sat serviert.

Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick – Di. 30.12. – 3sat: 20.15 Uhr

