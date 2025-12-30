Home News TV-News

"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick": Die Sendung auf 3sat

"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"

In bester Hofnarrentradition

30.12.2025, 07.00 Uhr
von Wilfried Geldner
Urban Priol fasst das turbulente Jahr 2025 in seinem kabarettistischen Jahresrückblick "TILT 2025" zusammen. Mit scharfem Witz und spitzer Zunge analysiert er die politische Lage und sorgt für unvergessliche Unterhaltung auf 3sat.
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Unter Starkstrom: Urban Priol echauffiert sich über den Wahnsinn der Welt.  Fotoquelle: ZDF / Alexander Klotz
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Wie gut, dass es Urban Priol gibt: Er erklärt uns das Jahr 2025 so intensiv, dass wir wirklich lachen müssen.  Fotoquelle: ZDF / Alexander Klotz

Es ist zum Haareraufen. So viel Elend auf der Welt und auch bei uns zu Hause. Der Kabarettist Urban Priol, der jedoch kaum noch Haare hat, während ihm die wenigen vorhandenen zu Berge stehen ("Starkstromfrisur"!), bringt das Jahresgeschehen wieder einmal auf den Punkt. Er sagt das, was wir schon alle immer dachten, bloß eben derart scharf, dass es einfach zum Lachen ist. Die Pointen des Unterfranken aus Aschaffenburg sitzen, es bleibt kein Auge trocken. Er ist für viele Kritiker der Beste unter allen Jahresrückblickverkäufern.

3sat
Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick
Kabarett • 30.12.2025 • 20:20 Uhr

Stoff liefern sie alle genug: Donald Trump mit seinen wüsten Dekreten und den immer neuen Zöllen und den erträumten Landnahmen. Putin mit seinem – gleichfalls – Größenwahn und der schrecklichen Besetzung der Ukraine. Und dann auch noch die neue Ampel, die drauf und dran ist, noch eher als die vorhergegangene wieder zu verschwinden. Oder die Familienunternehmer, die damit drohen, die Brandmauer einzureißen.

Auch für Vollblut-Kabarettisten wie Priol ist das mehr denn je ein Ritt auf der Rasierklinge – manch einer könnte da leicht was in den falschen Hals bekommen. Doch er macht das schon. Bei Priol staunt man immer wieder darüber, wie er das macht, dass selbst die größten Frechheiten daherkommen, als wäre es gar keine Kunst, so zu reden.

Derzeit beliebt:
>>"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen": Die Erinnerung an verstorbene Größen diesen Jahres
>>"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg": Kritik zum Dokumentarfilm auf SAT.1
>>Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
>>"3satFestival 2025: Nicole Jäger – Walküre": Der Film über das Programm der Kabarettistin

Priol liest den Mächtigen und den Gemeinen die Leviten und staunt dabei stets aufs Neue über den Wahnsinn der Welt. Er ist der Hofnarr des 21. Jahrhunderts – keiner kann ihm wirklich böse sein, jeder muss lachen, wenn er seine Sottisen zur Primetime (20.15 Uhr) auf dem Höhepunkt des Kabarett-Tages bei 3sat serviert.

Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick – Di. 30.12. – 3sat: 20.15 Uhr

Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
Das ZDF erinnert in der Sendung "Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen" an prominente Verstorbene des Jahres 2025, darunter Papst Franziskus, Horst Köhler und Laura Dahlmeier.
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger
Wirtschaftswunder-Star: So geht es Liselotte Pulver heute
Lebensgeschichte
Die Zürcher Verlobung
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Der große Comedy-Rückblick auf das Jahr mit Christoph Maria Herbst und Chris Tall
"Der Comedygipfel – Das Jahr 2025"
Der Comedygipfel
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
"Die Menschen wollen einfach auch mal lachen": Alicia von Rittberg über ihre Prime-Video-Serie "Miss Sophie"
Humorvolle Ablenkung
Alicia Rittberg im Interview
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
So testet das ZDF unser Jahreswissen mit Johannes B. Kerner
"Der Quiz-Champion – Das 2025-Special"
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
Kuss-Chaos in Afrika
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Mario Adorf über verstorbene Brigitte Bardot: "Bin ihr für immer dankbar"
Abschied einer Ikone
Mario Adorf
Deutsche Kino-Charts 2025: Das gab es seit acht Jahren nicht
Erfolgsjahr im Kino
Das Kanu des Manitu
Netflix bestätigt neues Spin-off: „Stranger Things“ kommt 2026 zurück
Das wissen wir
Stranger Things, Staffel 5
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
„Wir haben uns getrennt“: Mark Forster spricht offen über Abschied
Einblick in sein Leben
Mark Forster auf einer Couch.
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"
Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold
Toronto: 230 Nationen, eine Stadt – so leben sie zusammen
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Toronto"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Toronto
BR-Doku zeigt den bewegenden Lebensweg des queeren Pioniers Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Vierschanzentournee im TV: Das sind die Übertragungen im Ersten & ZDF
"Sportschau"
Pius Paschke
Daniel und Patrice Aminati getrennt: Zwei Wahrheiten über eine Ehe
Liebes-Aus
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?
Nach Höhen und Tiefen
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Simone Thomalla verrät: Hätte es Sophia Thomalla ohne dieses Märchen nie gegeben?
Intime Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Ein "Tatort" mit Metaebene: Lohnt sich der Krimi mit Ulrich Tukur?
"Tatort: Murot und der Elefant im Raum"
Tatort: Murot und der Elefant im Raum