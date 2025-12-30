"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt": Das Special der Reihe mit Sebastian Ströbel

Die Übertragung der Fußball-WM in Katar riss kurz vor dem Jahreswechsel 2022 auf 2023 eine ungewohnte Lücke ins Fernsehprogramm. Auch der Start der 14. Staffel des ZDF-Hits "Die Bergretter" verschob sich vom sonst üblichen Termin im November 2022 auf März 2023. Ein Trostpflaster für enttäuschte Fans gab es dennoch: Mitte November 2022 zeigte das ZDF damals das erste und bislang einzige 90-minütige Special "Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt" (Regie: Steffi Doehlemann), das der Sender knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Ende der 17. Staffel zur besten Sendezeit wiederholt.

Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt Drama • 30.12.2025 • 20:15 Uhr

Erzählt wird selbstverständlich eine durch und durch dramatische Geschichte, die jedoch mit einem unverhofften Wiedersehen beginnt: Markus Kofler (Sebastian Ströbel) befindet sich gerade auf einem entspannten Wochenend-Ausflug mit seinem Kumpel Tobias Herbrechter (Markus Brandl), als er in Osttirol überraschend seine alte Liebe wieder trifft: Jule Lindner (Franziska Wulff) war vor Jahren überstürzt nach Kanada ausgewandert. Nun ist sie für einen Heimatbesuch zurück, um "ein paar Dinge" zu erledigen. Nach einem gemeinsamen Abend mit Markus in der Hotelbar ist Jule plötzlich verschwunden. Ihr zwölfjähriger Sohn Leon (Jacob Speidel) macht sich große Sorgen, und so beginnt Markus nach Jule zu suchen ...

Mehr von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel gibt es im Anschluss an das "heute journal" zu sehen: Um 22.15 Uhr zeigt das ZDF den zweiten Teil der "Terra X"-Doku "Sebastian Ströbel – Meine Arktis". Die vollständige Doku steht in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. "Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt" kann dort seit Dienstag, 23. Dezember, ebenfalls gestreamt werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

