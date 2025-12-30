Home News TV-News

"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt": Das Special der Reihe mit Sebastian Ströbel

"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"

Ein dramatisches Wiedersehen

30.12.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im dramatischen Special von "Die Bergretter" trifft Markus Kofler auf seine alte Liebe Jule Lindner, die unerwartet aus Kanada zurückkehrt. Als Jule verschwindet, beginnt eine spannende Suche.
Tobias Herbrechter (Markus Brandl, links), Markus Kofler (Sebastian Ströbel, Mitte) und Hubert Lindner (Gerd Silbereisen) haben sich große Sorgen gemacht.   Fotoquelle: ZDF/Thomas Neumeier
Markus Kofler (Sebastian Ströbel, links) und Tobias Herbrechter (Markus Brandl) planen ein entspanntes Wochenende.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Neumeier
In "Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt" trifft Markus Kofler (Sebastian Ströbel) überraschend seine alte Liebe Jule Lindner (Franziska Wulf) wieder.   Fotoquelle: ZDF/Thomas Neumeier
Auf der Suche nach Jule befragen Leon (Jacob Speidel, Mitte) und Markus Kofler (Sebastian Ströbel, rechts) auch ihren Vater Hubert Lindner (Gerd Silberbauer).   Fotoquelle: ZDF/Thomas Neumeier
Auf der Suche nach seiner Verflossenen zeigt Markus Kofler (Sebastian Ströbel) vollen Einsatz.   Fotoquelle: ZDF/Thomas Neumeier

Die Übertragung der Fußball-WM in Katar riss kurz vor dem Jahreswechsel 2022 auf 2023 eine ungewohnte Lücke ins Fernsehprogramm. Auch der Start der 14. Staffel des ZDF-Hits "Die Bergretter" verschob sich vom sonst üblichen Termin im November 2022 auf März 2023. Ein Trostpflaster für enttäuschte Fans gab es dennoch: Mitte November 2022 zeigte das ZDF damals das erste und bislang einzige 90-minütige Special "Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt" (Regie: Steffi Doehlemann), das der Sender knapp zwei Wochen nach dem offiziellen Ende der 17. Staffel zur besten Sendezeit wiederholt.

ZDF
Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt
Drama • 30.12.2025 • 20:15 Uhr

Erzählt wird selbstverständlich eine durch und durch dramatische Geschichte, die jedoch mit einem unverhofften Wiedersehen beginnt: Markus Kofler (Sebastian Ströbel) befindet sich gerade auf einem entspannten Wochenend-Ausflug mit seinem Kumpel Tobias Herbrechter (Markus Brandl), als er in Osttirol überraschend seine alte Liebe wieder trifft: Jule Lindner (Franziska Wulff) war vor Jahren überstürzt nach Kanada ausgewandert. Nun ist sie für einen Heimatbesuch zurück, um "ein paar Dinge" zu erledigen. Nach einem gemeinsamen Abend mit Markus in der Hotelbar ist Jule plötzlich verschwunden. Ihr zwölfjähriger Sohn Leon (Jacob Speidel) macht sich große Sorgen, und so beginnt Markus nach Jule zu suchen ...

Mehr von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel gibt es im Anschluss an das "heute journal" zu sehen: Um 22.15 Uhr zeigt das ZDF den zweiten Teil der "Terra X"-Doku "Sebastian Ströbel – Meine Arktis". Die vollständige Doku steht in der ZDFmediathek zum Abruf bereit. "Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt" kann dort seit Dienstag, 23. Dezember, ebenfalls gestreamt werden.

Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt – Di. 30.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Sebastian Ströbel, der Markus Kofler aus "Die Bergretter", hat sich auf ein abenteuerliches Projekt eingelassen: Eine Expedition in die Arktis, die er in seinem Buch "Meine Arktis" dokumentiert. Vor dem Dreh hat er eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel

