Home News Star-News

Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament

Arktis-Expedition

Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament

25.12.2025, 13.03 Uhr
von Anja Kratz
Sebastian Ströbel, der Markus Kofler aus "Die Bergretter", hat sich auf ein abenteuerliches Projekt eingelassen: Eine Expedition in die Arktis, die er in seinem Buch "Meine Arktis" dokumentiert. Vor dem Dreh hat er eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.
Sebastian Ströbel
Sebastian Ströbel (48) hängt nicht nur in "Die Bergretter" am Seil in den Bergwänden. Auch privat hat der Schauspieler eine Leidenschaft für Extrem-Reisen. So führte ihn sein Weg zuletzt in die Arktis.  Fotoquelle: Nicole Giesa

Die Ereignisse aus Staffel 16 wirken noch nach: Alexandra trennte sich von Markus, Nina zog sich ebenfalls zurück. Doch kaum scheint das Kapitel abgeschlossen, folgt bereits die nächste Wendung – Nina kehrt zurück. Das emotionale Liebesdreieck bleibt damit bestehen und verspricht auch in Staffel 17 reichlich Drama.

Auch abseits der Liebe spitzt sich die Lage zu. Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia steht plötzlich wieder vor ihm – aufgewühlt, widerspenstig und mitten in einer Phase jugendlicher Rebellion. Für Markus bedeutet das eine neue Bewährungsprobe als Vater. Zusätzlich sorgt das unerwartete Auftauchen eines Halbbruders für weitere Unruhe. Und als wäre das nicht genug, mischt sich auch die Politik ein: Tobias (Markus Brandl) kandidiert für das Bürgermeisteramt – ausgerechnet gegen seine eigene Ehefrau Emilie. Spannung ist damit auf allen Ebenen garantiert.

Expedition in die Arktis: Sebastian Ströbel spricht offen über Angst und Vorsorge

Respekt vor der bevorstehenden Reise hatte der Schauspieler in jedem Fall: Vor der Expedition in die Arktis setzte Ströbel sogar sein Testament auf. Ein Schritt, den er mit seiner eigenen Unsicherheit erklärt. „Wenn man sich auf etwas völlig Unbekanntes einlässt und nicht weiß, was auf einen zukommt, tauchen zwangsläufig auch Ängste auf“, sagte er im Gespräch mit Gala.

Derzeit beliebt:
>>Mark Forster packt aus: "Wir haben uns getrennt"
>>Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
>>Im Reich der Eisbären: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
>>Wie geht es weiter? Alle Infos zur 18. Staffel von „Die Bergretter“

Als vierfacher Vater sei es für ihn selbstverständlich gewesen, entsprechende Vorsorge zu treffen. „Ich bin viel unterwegs und begebe mich auch in wirklich raue Situationen – immer überlegt, ich bin kein waghalsiger Mensch“, betonte er. „Aber das sind Fragen, mit denen man sich mit zunehmendem Alter einfach auseinandersetzt.“



Am anderen Ende der Welt: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten 2025
Kein Schnee, kein Glühwein: Sophia Thomalla feiert Weihnachten fernab von Europa – und das hat einen ganz bestimmten Grund.
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.

„Meine Arktis“: Sebastian Ströbels Buch als ehrliches Selbstporträt

Sein Buch „Meine Arktis“ versteht Ströbel als ehrliches Selbstporträt – inklusive offen benannter Zweifel und Ängste. „Ich wollte die Erlebnisse so authentisch wie möglich festhalten, mit all meinen Stärken und Schwächen, genau so, wie ich sie in den jeweiligen Momenten empfunden habe“, erklärt er.

Dabei sei es ihm wichtig gewesen zu zeigen, dass er nicht „aus einem Elfenbeinturm heraus“ schreibe. Auch der Schreibprozess selbst habe ihn gefordert: „Es war anstrengend, gleichzeitig aber auch spannend und inspirierend.“

„Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben“: Simone Thomalla ungewohnt offen
Manche Filme bleiben im Herzen. Für Simone Thomalla wurde ein Märchenklassiker sogar Teil ihrer ganz persönlichen Geschichte.
Familien-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.

Nicht nur für ihn selbst, auch für seine Familie war die Reise in die Arktis eine Belastungsprobe. Ströbel berichtet, dass bei seiner Frau und den Kindern eine spürbare Anspannung herrschte – schließlich wusste niemand, welche Herausforderungen ihn in der Arktis tatsächlich erwarten würden.

Neue Reisepläne: Diese Regionen stehen auf Sebastian Ströbels Wunschliste

Neben „Die Bergretter“ und seinem Buch richtet Ströbel den Blick bereits nach vorn. Im Frühjahr 2026 wird er in der neuen RTL-Krimiserie „Einsatz Seeler“ zu sehen sein, zudem ist ein Filmprojekt auf Teneriffa geplant. Perspektivisch kann er sich gut vorstellen, weitere Dokumentationen zu realisieren.

So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
Sebastian Ströbel, bekannt als Markus Kofler aus der ZDF-Serie "Die Bergretter", begann seine Karriere in den 90er-Jahren. Seitdem hat er sich sowohl beruflich als auch äußerlich stark verändert.
Hättest du ihn erkannt?
Sebastian Ströbel lächelt.

Auch reisetechnisch schmiedet er neue Pläne. Besonders Bergregionen üben weiterhin eine große Faszination auf ihn aus. Länder wie Georgien, Kasachstan oder Aserbaidschan stehen ganz oben auf seiner Wunschliste – Orte, die für ihn vor allem wegen ihrer Vielfalt an Kultur, Natur und Geschichten so reizvoll sind.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Die Bergretter

Das könnte dich auch interessieren

Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin
Wahrheit hinter dem Mythos
Sissi
RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin
"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"
Sisi
Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange
Neue Kinohighlights am 25. Dezember: "Anaconda", "SpongeBob" und "Therapie für Wikinger"
Kino-Neustarts
Anaconda
Kai Pflaume und Knossi entdecken Hochzeiten weltweit
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise: Mexiko
Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir! Kai und Knossi auf Hochzeitsreise
So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
Hättest du ihn erkannt?
Sebastian Ströbel lächelt.
"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
Checker bei RTL
Tobias Krell
"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
Festtagsfilme
"Der kleine Lord"
Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
Beziehungsende
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis
"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!"
"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Cowboys, Killer, Dampflok: Warum dieser ARD-Krimi wie ein Western wirkt
"Harter Brocken: Die Erpressung"
Harter Brocken: Die Erpressung
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Ehe oder Scheidung? Alle Entscheidungen im Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“
Liebe, Freundschaft oder Aus?
"Hochzeit auf den ersten Blick"
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
"Schwarzes Gold"-Star Aaron Hilmer: "Mir ist es wichtig, nicht in einer reinen Schauspiel-Bubble zu leben"
Neue ARD-Serie
Schwarzes Gold
Rhys Ifans: Was macht Hugh Grants Mitbewohner Spike aus "Notting Hill" heute?
Rhys Ifans' Karriereweg
Notting Hill Rhys Ifans
US-Star will auf Wolkenkratzer klettern: Netflix überträgt live – auch einen möglichen Absturz
Gefährlicher Aufstieg
Skyscraper Live
So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
Loriots Erbe
"Weihnachten bei den Hoppenstedts"
Heiligabend im Fernbus: Charly Hübner stimmt auf Weihnachten ein
"Alle Jahre wieder"
Alle Jahre wieder
Weihnachten mit Herz und Humor: Horst Lichter lädt zum „Bares für Rares“-Abend
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend – mit Horst Lichter und Freunden
Der "Bares für Rares"-Weihnachtsabend - mit Horst Lichter und Freunden
Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein
"Weihnachten mit Andy Borg"
Weihnachten mit Andy Borg
ARD-Serie „Schwarzes Gold“: Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte als Western-Drama
Stephan Kampwirth im Interview
Stephan Kampwirth
Anonym im Internet: "Big Bang Theory"-Star bezahlt gerne Arztrechnungen fremder Menschen
Serien-Star und Wohltäter
Kunal Nayyar
Andrea Kiewels radikale Gewichtsabnahme belastete Beziehung: Verlobung geplatzt?
15 Kilo weniger
Andrea "Kiwi" Kiewel