Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein

An Heiligabend übernimmt Schlagerstar Andy Borg erneut die musikalische Gestaltung des Abendprogramms in den Dritten von SWR, BR und MDR. In der aktuellen Ausgabe von "Weihnachten mit Andy Borg", dem weihnachtlichen Ableger seiner Show "Schlagerspaß mit Andy Borg", empfängt der österreichische Sänger Gäste in seiner gemütlich eingerichteten Weinstube. Die Sendung verbindet Gespräche, stimmungsvolle Musik und traditionelle Weihnachtslieder.

Weihnachten mit Andy Borg Musikshow • 24.12.2025 • 20:15 Uhr

Zu den Gästen zählt in diesem Jahr unter anderem DSDS-Gewinner Ramon Roselly, der Titel aus seinem neuen Album "Weihnachten wie damals" vorstellt. Ebenfalls zu sehen sind Ronja Forcher, Peggy March, Rudy Giovannini, Rosanna Rocci und Luca sowie Marianna Masadi. Für zusätzliche weihnachtliche Atmosphäre sorgen das Mißebner Trio und der Erich-Kästner-Kinderchor, die mit traditionellen Arrangements und Chorstücken auftreten.

Seit 1982 im Showgeschäft: Andy Borg blickt auf eine lange Karriere zurück Andy Borg selbst blickt auf eine langjährige Karriere zurück: Seit seinem Durchbruch 1982 mit "Adios Amor" gehört er zu den prägenden Stimmen des Schlagers. Rund zehn Jahre moderierte er den "Musikantenstadl". Heute ist der Wiener vor allem für seine Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" bekannt. Mit der Weihnachtsausgabe, die im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlt wurde, setzt er seine traditionsreiche Präsenz im deutschsprachigen Musikfernsehen fort.

Weihnachten mit Andy Borg – Mi. 24.12. – BR: 20.15 Uhr

