Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein

"Weihnachten mit Andy Borg"

Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein

24.12.2025, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
An Heiligabend lädt Andy Borg zu seiner Weihnachtsshow ein. Gäste wie Ramon Roselly und Peggy March sorgen für festliche Stimmung in seiner Weinstube.
An Heiligabend lädt Schlagerstar Andy Borg zu seinem Weihnachtsshow "Weihnachten mit Andy Borg" ein.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Am Heiligen Abend heißt Gastgeber Andy Borg das Mißebner Trio sowie Rudy Giovannini, Ramon Roselly, Luca Rocci, Jens Neher, Alma-Maria Hönow, Marianna Masadi, Rosanna Rocci und Peggy March in seiner festlich geschmückten Weinstube willkommen. Gemeinsam nehmen sie an einer großen Festtafel Platz und feiern den besonderen Abend.  Fotoquelle: SWR/Kerstin Joensson
Andy Borg erlangte 1982 mit seinem Hit "Adios Amor" seinen Durchbruch.  Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Das Mißebner Trio sorgt an Weihnachten für musikalische Unterhaltung.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
DSDS-Gewinner Ramon Roselly stellt einen Hit aus seinem neuen Album "Weihnachten wie damals" vor.   Fotoquelle:  SWR/Kerstin Joensson
Der Erich-Kästner-Kinderchor besucht den Schlagersänger Andy Borg am heiligen Abend.   Fotoquelle: SWR/Kerstin Joensson
Sängerin Rosanna Rocci ist in der Weihnachtshow von Andy Borg zu Gast.   Fotoquelle: SWR/Kerstin Joensson

An Heiligabend übernimmt Schlagerstar Andy Borg erneut die musikalische Gestaltung des Abendprogramms in den Dritten von SWR, BR und MDR. In der aktuellen Ausgabe von "Weihnachten mit Andy Borg", dem weihnachtlichen Ableger seiner Show "Schlagerspaß mit Andy Borg", empfängt der österreichische Sänger Gäste in seiner gemütlich eingerichteten Weinstube. Die Sendung verbindet Gespräche, stimmungsvolle Musik und traditionelle Weihnachtslieder.

BR
Weihnachten mit Andy Borg
Musikshow • 24.12.2025 • 20:15 Uhr

Zu den Gästen zählt in diesem Jahr unter anderem DSDS-Gewinner Ramon Roselly, der Titel aus seinem neuen Album "Weihnachten wie damals" vorstellt. Ebenfalls zu sehen sind Ronja Forcher, Peggy March, Rudy Giovannini, Rosanna Rocci und Luca sowie Marianna Masadi. Für zusätzliche weihnachtliche Atmosphäre sorgen das Mißebner Trio und der Erich-Kästner-Kinderchor, die mit traditionellen Arrangements und Chorstücken auftreten.

Seit 1982 im Showgeschäft: Andy Borg blickt auf eine lange Karriere zurück

Andy Borg selbst blickt auf eine langjährige Karriere zurück: Seit seinem Durchbruch 1982 mit "Adios Amor" gehört er zu den prägenden Stimmen des Schlagers. Rund zehn Jahre moderierte er den "Musikantenstadl". Heute ist der Wiener vor allem für seine Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" bekannt. Mit der Weihnachtsausgabe, die im vergangenen Jahr erstmals ausgestrahlt wurde, setzt er seine traditionsreiche Präsenz im deutschsprachigen Musikfernsehen fort.

Weihnachten mit Andy Borg – Mi. 24.12. – BR: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
