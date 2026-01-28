"Der neue Freund": Kritik zum fesselndem ARD-Drama mit Karin Hanczewski

Manchmal braucht es nicht viele Zutaten, um einen großartigen Film zu erschaffen. Im Falle des SWR-Fernsehspiels "Der neue Freund", der im Oktober 2023 Premiere im Ersten feierte, sind es gerade mal drei Stars, das tolle Drehbuch und eine schmucke Location am See – fertig war eines der besten Fernsehspiele jenes Jahres.

Der neue Freund Drama • 28.01.2026 • 20:15 Uhr

Die alleinstehende Ärztin Johanna (Ex-Dresdner "Tatort"-Kommissarin Karin Hanczewski) besucht ihre wohlhabende Mutter Henriette (die schon wieder scheidende Berliner "Tatort"-Kommissarin Corinna Harfouch). Die lebt nach dem Tod von Johannas Vater noch immer im stimmungsvollen Designerhaus am See.

Doch die Frauen sind, überraschend für Johanna, nicht zu zweit. Henriette stellt der Tochter ihren neuen Freund Philipp (Louis Nitsche) vor, mit dem sie noch nicht lange zusammen ist. Dass sich das Paar – er ist locker 25 oder 30 Jahre jünger als sie – so verliebt wie Teenager gibt, stört Johanna. Sie vermutet Kalkül hinter dem Verhalten des jungen Mannes – obwohl die Verliebten betonen, sie wären Seelenverwandte und ihre Gefühle echt.

Psycho- und Liebesscharmützel auf engsten Raum Dass Johanna und Henriette auch schon ohne Philipp ein nicht unbelastetes Verhältnis miteinander pflegten, macht die Verdächtigungen der Tochter nicht minder kompliziert. Ist die Liebe der Mutter echt – oder handelt es sich beim neuen Mann im Haus um einen Heiratsschwindler?

In großartigen Dialogen und mit fantastischem Schauspiel der drei Darsteller entspinnt sich ein Spiel um Schein und Sein, das zu den unterhaltsamsten Psycho- und Liebesscharmützeln der jüngeren deutschen TV-Geschichte zählt. Es sollte einen nicht wundern, wenn "Der neue Freund" demnächst auf deutschen Boulevardtheater-Bühnen rauf- und runtergespielt würde, denn der Stoff ist geradezu für die Theaterbühne gemacht. Regisseur Dustin Loose ("ZERV – Zeit der Abrechnung") genügen ein Schauplatz und drei Personen, um ein Feuerwerk an Beziehungsdynamik auf engsten Raum zu inszenieren, welches einem Herz und Hirn aufgehen lässt.

Traut man dem Glück, wenn es einem über den Weg läuft? Wobei sich jeder Zuschauende die Frage stellen darf, wie eng es um den eigenen Horizont bestellt ist. Kann es sein, dass auch wir unserem Glück nicht trauen, wenn es uns über den Weg läuft? Ist das Leben am Ende doch so, dass wir alle nur den eigenen Vorteil in Beziehungen suchen – und gemeinsames Glück nur die Herstellung einer Situation ist, von der jeder einzeln profitiert?

Abseits von solch tiefer gehenden Gedanken kann man das von Frédéric Hambalek geschriebene Drehbuch auch ganz ohne philosophische Betrachtungen über Liebes- und Eltern-Kind-Beziehungen als Wortfeuerwerk und fantastisches Schauspielstück genießen.

Der neue Freund – Mi. 28.01. – ARD: 20.15 Uhr

