"Der neue Freund": Kritik zum fesselndem ARD-Drama mit Karin Hanczewski

"Der neue Freund"

Heiratsschwindler oder wahre Liebe?

28.01.2026, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
"Der neue Freund" entfaltet ein packendes Psycho- und Liebesdrama im Designerhaus am See. Johanna vermutet eine Intrige, als ihre Mutter Henriette ihren deutlich jüngeren Freund vorstellt. Ein Feuerwerk an Dialogen und Schauspielkunst von Karin Hanczewski, Corinna Harfouch und Louis Nitsche.
Johanna (Karin Hanczewski) besucht ihre wohlhabend verwitwete Mutter Henriette (Corinna Harfouch) in deren Designer-Elternhaus am See. Überraschend stellt sie fest, dass die Mutter einen neuen, sehr viel jüngeren Partner hat. Er scheint Johanna nicht ganz geheuer.  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Henriette (Corinna Harfouch, links) ist in den 25 Jahre jüngeren Philipp (Louis Nitsche) verliebt - und der offenbar in sie. Henriettes Tochter Johanna (Karin Hanczewski), die ohnehin ein schwieriges Verhältnis zur Mutter pflegt, traut der Idylle nicht.  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Henriette (Corinna Harfouch) und Philipp (Louis Nitsche) sind so verliebt wie zwei Teenager. Dabei ist die wohlhabende Witwe locker 25 Jahre älter als ihr neuer Freund. Kann nicht sein, was nicht sein darf?  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Die tanzverrückte Henriette (Corinna Harfouch) bringt dem eher bewegungssteifen Philipp (Louis Nitsche) ein paar Schritte bei.  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Ein seltener Moment der Gelöstheit zwischen Mutter und Tochter: Ärztin Johanna (Karin Hanczewski) und ihre Mutter Henriette (Corinna Harfouch) lachen gemeinsam auf dem Designer-Sofa.   Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Aussprache am Steg? Philipp (Louis Nitsche) und Johanna (Karin Hanczewski) handeln nach dem Motto: Bei einer Zigarette redet es sich besser!   Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Johanna (Karin Hanczewski, zweite von links) platzt der Kragen. Sie beschuldigt Philipp (Louis Nitsche) der Lüge. Henriette (Corinna Harfouch) weiß nicht, was sie glauben soll - oder doch?  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Johannas (Karin Hanczewski) Aufenthalt in ihrem Elternhaus ist Stress pur. Ihre Mutter droht nach dem Tod des Vaters einen Riesenfehler zu machen, der auch das Vermögen der Familie bedroht.  Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz
Im wunderbar geschriebenen und gespielten SWR-Kammerspiel "Der neue Freund" streiten Johanna (Karin Hanczewski, links), Philipp (Louis Nitsche) und Henriette (Corinna Harfouch) um die Deutungshoheit einer Beziehung.   Fotoquelle: SWR/Hager Moss Film/Christian Schulz

Manchmal braucht es nicht viele Zutaten, um einen großartigen Film zu erschaffen. Im Falle des SWR-Fernsehspiels "Der neue Freund", der im Oktober 2023 Premiere im Ersten feierte, sind es gerade mal drei Stars, das tolle Drehbuch und eine schmucke Location am See – fertig war eines der besten Fernsehspiele jenes Jahres.

Der neue Freund
Drama • 28.01.2026 • 20:15 Uhr

Die alleinstehende Ärztin Johanna (Ex-Dresdner "Tatort"-Kommissarin Karin Hanczewski) besucht ihre wohlhabende Mutter Henriette (die schon wieder scheidende Berliner "Tatort"-Kommissarin Corinna Harfouch). Die lebt nach dem Tod von Johannas Vater noch immer im stimmungsvollen Designerhaus am See.

Doch die Frauen sind, überraschend für Johanna, nicht zu zweit. Henriette stellt der Tochter ihren neuen Freund Philipp (Louis Nitsche) vor, mit dem sie noch nicht lange zusammen ist. Dass sich das Paar – er ist locker 25 oder 30 Jahre jünger als sie – so verliebt wie Teenager gibt, stört Johanna. Sie vermutet Kalkül hinter dem Verhalten des jungen Mannes – obwohl die Verliebten betonen, sie wären Seelenverwandte und ihre Gefühle echt.

Psycho- und Liebesscharmützel auf engsten Raum

Dass Johanna und Henriette auch schon ohne Philipp ein nicht unbelastetes Verhältnis miteinander pflegten, macht die Verdächtigungen der Tochter nicht minder kompliziert. Ist die Liebe der Mutter echt – oder handelt es sich beim neuen Mann im Haus um einen Heiratsschwindler?

In großartigen Dialogen und mit fantastischem Schauspiel der drei Darsteller entspinnt sich ein Spiel um Schein und Sein, das zu den unterhaltsamsten Psycho- und Liebesscharmützeln der jüngeren deutschen TV-Geschichte zählt. Es sollte einen nicht wundern, wenn "Der neue Freund" demnächst auf deutschen Boulevardtheater-Bühnen rauf- und runtergespielt würde, denn der Stoff ist geradezu für die Theaterbühne gemacht. Regisseur Dustin Loose ("ZERV – Zeit der Abrechnung") genügen ein Schauplatz und drei Personen, um ein Feuerwerk an Beziehungsdynamik auf engsten Raum zu inszenieren, welches einem Herz und Hirn aufgehen lässt.

Traut man dem Glück, wenn es einem über den Weg läuft?

Wobei sich jeder Zuschauende die Frage stellen darf, wie eng es um den eigenen Horizont bestellt ist. Kann es sein, dass auch wir unserem Glück nicht trauen, wenn es uns über den Weg läuft? Ist das Leben am Ende doch so, dass wir alle nur den eigenen Vorteil in Beziehungen suchen – und gemeinsames Glück nur die Herstellung einer Situation ist, von der jeder einzeln profitiert?

Abseits von solch tiefer gehenden Gedanken kann man das von Frédéric Hambalek geschriebene Drehbuch auch ganz ohne philosophische Betrachtungen über Liebes- und Eltern-Kind-Beziehungen als Wortfeuerwerk und fantastisches Schauspielstück genießen.

Der neue Freund – Mi. 28.01. – ARD: 20.15 Uhr

