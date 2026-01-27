Home News TV-News

RTL-Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung endgültig gegen Ariel

"Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!"

RTL-Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung endgültig gegen Ariel

27.01.2026, 13.21 Uhr
von Jürgen Winzer
Ariel sorgt im Dschungelcamp für Aufregung. Am vierten Tag eskalieren die Auseinandersetzungen mit Eva und Umut, und es wird laut. Dramen, Streitereien und viel Geschrei bestimmen das Geschehen. Sogar die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen sind irritiert.
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen trauen ihren Ohren und Augen nicht. Denn vor der Prüfung hat Ariel was zu sagen ...  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 Tag 4
Reality-Sternchen Ariel kommt mit ihrer forschen Art immer weniger bei ihren Mitcampern im RTL-Dschungelcamp an, denn: "Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi."   Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Samira Yavuz und Umut Tekin leckten - sozusagen - gegenseitig alte Wunden und redeten über ihre Ex-Partner, von denen sie betrogen wurden.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
"Hoffentlich falle ich nicht", sagte Eva Benetatou noch - und rutschte sofort aus und plumpste in den Dschungelweiher. Aber: nix Ernstes passiert.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Hubert Fella hat Sympathie für die latent promiskuitive Reality-Bubble: "Da macht jeder mit jedem rum. Ich hatte früher keine F...-Sendung, sonst hätte ich vielleicht auch mal mitgemacht!"  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Girlstalk. Ariel und Samira fragten Mirja du Mont über ihre Ehe mit Sky du Mont aus. Aber Mirja blieb Ehrenfrau und wusch keinerlei schmutzige Wäsche.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Nicole Belstler-Boettcher hatte Redebedarf mit Simone Ballack, von der sie sich bevormundet fühlte. "Sie behandelt mich wie einen Deppen."  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Tag 4
Wenn Blicke töten könnten - gäbe es schon nach Tag 4 zwei Kandidaten weniger im RTL-Dschungelcamp. Ariel (links) und Umut Tekin gerieten heftig und lautstark aneinander.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Fake-Love-Absprachen? Pfui. Passt zum Bild, das Samira von Reality hat.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Auf dem Weg zur Dschungelprüfung eskaliert der Streit zwischen Eva und Ariel erneut. Gil steht ratlos und machtlos daneben. Kein gutes Omen für eine gute Team-Jagd nach den Sternen.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
"Mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht", sagt Ariel und verweigert die Prüfung. Null Sterne, null Essen.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! 2026 - Tag 4
Ariel beleidigt Eva als "Schmutz". Wird aber selbst zu diesem zurückkehren. Denn auch die morgige Prüfung spielt sich in Gematsche und Getier ab - und mit Ariel!   Fotoquelle: RTL

"Soll's wirklich rein sein, muss es Ariel sein", hieß es damals, als Klementine im Fernsehen Werbung für das gleichnamige Waschmittel machte. Die ist im RTL-Dschungelcamp nicht dabei. Dafür Ariel. Eigentlich Valerie, 22 Jahre, Reality-Sternchen aus der Schweiz. Ihre Mitcamper fragen sich aber schon an Tag 4, ob bei Ariel alles so rein ist wie früher in der Waschküche. In der Tat gibt's da, hinsichtlich Gewissen, Verhalten und Vergangenheit, massive Zweifel.

Dschungelcamp: Jetzt kippt die Stimmung gegen Ariel

Ariel ist die lauteste, klar. Das fällt sogar Samira Yavuz auf, und die ist dem 22-jährigen Camp-Küken aus der Schweiz eigentlich wohlgesonnen. Noch. Denn auch für sie wird's an Tag 4 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL) ein bisschen zu viel des Gezeters.

Weil wenn Ariel was zu sagen hat – und das hat sie immer – "argumentiert" sie viel über Lautstärke. Vielleicht ist es aber auch – sie ist ja doch schreckhaft dem örtlichen Getier gegenüber – ihre Taktik: Wenn man Kakalaken nur lang genug beschallt, vielleicht krabbeln sie ja Reißaus.

Weg? Würden Ariels "Gesprächspartner" längst gerne, aber der Urwald ist halt beengt. An Tag 4 erwischt's Umut Tekin. Der unterhält sich lustig mit Hubert Fella über den Ballermann, als Ariel wüst reingrätscht. Umut: "Du eckst gerne an, du brauchst Drama, du liebst das?" Und schon hat Ariel, was sie will. Drama.

Eine geplante Fake-Lovestory? Umut beschuldigt Ariel

Highspeed-Eskalation! Aufschlag Ariel: "Du bist peinlich!" – "Peinlich sagt man anders." – "Sich über den Akzent lustig machen, ist Rassismus." – "Du bist auf Drama aus, erst bei Eva, dann bei Patrick, Gil und bei mir. Ist das dein Plan, anzuecken und zu streiten? Du brauchst wohl die Sendezeit?" – "Ich betrüge meinen Partner nicht vor ganz Deutschland!" – "Ach, wer hat vorher bei Facetime zu mir gesagt 'Lass uns 'ne Lovestory im Dschungelcamp machen.'?"

Plötzlich, für einen winzigen Moment, herrscht Stille. Irgendwo seufzt ein Palmwedel, eine Grille zirpt ungläubig. Sogar Mirja du Mont, Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher, Hardy Krüger jr. und Patrick Romer, die oben im Feldbett wie in der Loge der "Muppet Show" thronen, stockt der Atem. Ariel auch. Aber nur kurz: "Waaaas? DU hast dich bei mir gemeldet! Das ist so gestört." Umut: "Ich schwöre bei Gott, ich schwöre auf alles, dass DU mich gefragt hast!" Ariel hält dagegen: "Ich schwöre auf meine Tochter!"

Klingt lustig – und genau so empfinden es die anderen. Da fallen Worte wie "Ich muss so lachen!", "Ist wie Kino!". Mirja munter: "Das ist ein gutes Programm hier, aber die Fernbedienung funktioniert nicht!"

Umschalten tut Ariel aber selbst. Eva macht den Fehler eines Schlichtungsversuchs. Taktisch unklug. Ariel keift: "Ich bin hier wegen mir und nicht, weil ich mit einem verheirateten Mann ge..." – na Sie wissen schon. Ariel in Fahrt: "Du sitzt hier noch mit Stolz und Ehre. Ich würde mich schämen, schämen!" Es wird anstrengend. Und endet ohne Ergebnis. Gil Ofarim: "Das ist Reality: Aus einer Mücke einen Elefanten machen."

"Prinzessin Ariel": Der nächste Streit lässt nicht lange auf sich warten

Der Mückenstich juckt aber weiter. Ariel schwört auf alles in der Welt, dass Umut die Fake-Lovestory wollte. "Ich schwöre auf mein Leben, ich schwöre auf alles, ich habe niemals irgendwas mit einer Lovestory gesagt. Das macht mich richtig, richtig sauer! Umut ist gar nicht mein Typ." Umut schwört auch, die Wahrheit zu sagen und hat auch ein Argument: Ariel sei es um Aufmerksamkeit gegangen. Die wollte nicht, dass es nur um Samira und Eva gehen würde. Fortsetzung dürfte folgen.

Wohl auch bei Nicole und Simone. Die erste glaubt sich von der zweiten bevormundet ("Sie behandelt mich wie einen Deppen. Wenn ich etwas sage, wird mir über den Mund gefahren"), die zweite von der ersten missverstanden. Witzig ist, dass auch an diesem Streit Ariel mitschürte, indem sie Nicole Mut zur Aussprache mit Simone zusprach. Patrick interpretiert es so: "Die hat sie aufgehetzt." Er bekommt Unterstützung. Denn: Der Wind im Camp dreht sich.

"Dafür wird sie doch eingekauft, die Ariel, weil sie immer Stunk sucht", eröffnet Hubert die Lästerrunde. Umut pflichtet ihm bei: "Sie sucht Drama, sie liebt das Drama." Patrick: "Der Beruf von ihr ist Krawall und Remmidemmi." Und: Sie macht nix. Kein Abwasch, kein Wasserholen, kein Feuereinsatz – nix. "Schlafen, trinken, essen, schreien – Ariel", meint Simone. Nachts ein neuer Punkt für die Liste: Ariel setzt bei der Nachtwache aus: "Ich hab ganz arg Bauchschmerzen." Eva – ausgerechnet – springt freiwillig ein. Simone: "Die wollte nur durchschlafen, die Prinzessin."

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erreicht den nächsten Eskalationspunkt

Andertags ist sie wieder wach. Und wie. Auf dem Weg zur Dschungelprüfung eskaliert der Streit mit Eva erneut. Ariel steigert sich immer mehr rein, beleidigt, provoziert und zieht immer wieder die Karte von Eva als Seitenspringerin. Eva wird's zu viel: "Auf Menschen, die schon am Boden sind, trittst du gerne drauf. Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid."

Und plötzlich, auf einmal, ist Ariel verletzlich. "Meine Tochter hat hier nix verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund", jammert sie. Jetzt gibt's kein Halten mehr: "Du bist Schmutz", beleidigt sie Eva. Der naive Gil ("Ich hoffe, dass Ariel bei der Prüfung vom Ehrgeiz gepackt wird") hört das Geheul durchs Dickicht und ahnt Schlimmes. Und behält recht.

Worum geht's in der Prüfung? Egal, denn Ariel verweigert sie ohne mit der Wimpern zu zucken. "Alle im Team haben Hunger, und es tut mir unfassbar leid, aber ich bin in erster Linie für mich da. Ich kann mir selbst nicht untreu sein." Dann: "Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht. Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren." Und Gil ihrer Meinung nach auch nicht: "Ich kann auch ich mit Gil nicht arbeiten, was er getan hat." Sie nennt ihn tatsächlich: "Ein Verbrecher in meinen Augen."

RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen reagieren irritiert

"Ich steh zu mir, ich bin mir immer treu." Doch, tatsächlich, Ariel ist "stolz drauf", dass sie das ganze Team hat hängen lassen, sie sagt es wörtlich. Sonja Zietlow und Jan Köppen hat man auch schon länger nicht mehr so sprachlos gesehen. Auf dem Heimweg geht das Gezeter im Unterholz weiter. Und das wird noch länger so gehen, morgen zum Beispiel. Dann aber wieder in einer Dschungelprüfung.

Denn die Fans haben ein gutes Gespür und haben Ariel erneut, zum vierten Mal in Serie, in die Prüfung gewählt. Gil, mit einem "Vielleicht" gesegnet, schlägt die Hände vors Gesicht, aber nicht wegen Erleichterung oder Prüfungsangst. Denn: Ariel wird morgen wohl wieder brüllen – und diesmal nicht gegen Mitcamper. Sondern wegen Gematsche und Getier. Denn es wird eine Soloprüfung – aber schmutzig wird's trotzdem werden.

Sonja und Jan ist's recht. Sie bedanken sich bei den Fans sogar für deren Entscheidung im Voting.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

