"37° – Ein Lehrer geht viral": Kritik zur Doku über das Unterrichten mit Humor und Haltung

"37° – Ein Lehrer geht viral"

Lehrer viral: Wie Reff Diskriminierung bekämpft

27.01.2026, 09.47 Uhr
von Paula Oferath
Lehrer Reff kämpft in der 37°-Reportage mit Humor gegen Diskriminierung und wird zum Social-Media-Star. Mit fast 20 Millionen Likes auf TikTok erreicht er Schüler weltweit.
37° - Ein Lehrer geht vira
Lehrer Reff wuchs mit Depressionen im Elternhaus auf. Er kämpfte sich gegen alle Widerstände zum Abitur und durch das Studium. Heute ist er Lehrer.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kramer, Honorarfrei
37° - Ein Lehrer geht vira
Herr Reff will seinen Schülern beibringen, an sich selbst zu glauben.   Fotoquelle: ZDF/Johannes Kramer, Honorarfrei
37° - Ein Lehrer geht vira
Der 42-jährige Lehrer Reff ist Bodybuilder.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kramer, Honorarfrei
37° - Ein Lehrer geht vira
Lehrer Reff nutzt die sozialen Medien, um seinen Schülern klare Werte aufzuzeigen.  Fotoquelle: ZDF/Johannes Kramer, Honorarfrei

Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube sind längst fester Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen. Immer mehr Lehrkräfte nutzen diese Kanäle, um Wissen zu vermitteln und zugleich Werte zu transportieren. In der "37°"-Reportage "Ein Lehrer geht viral" wird Lehrer Reff mit der Kamera begleitet. Der Film zeigt, wie er es schafft, nicht nur Millionen Likes zu sammeln, sondern mit seinen Videos klare Botschaften gegen Diskriminierung, Rassismus und Mobbing zu senden.

ZDF
37° – Ein Lehrer geht viral
Reportage • 27.01.2026 • 22:15 Uhr

Herr Reff, wie der Pädagoge in dem Beitrag genannt wird, entspricht nicht dem klassischen Lehrerbild. Als passionierter Bodybuilder unterrichtet er an einer Berliner Brennpunktschule die Fächer Ethik, Politik und Geografie. Dass der 42-Jährige einmal zum Netz-Star werden würde, hätte er nie für möglich gehalten. Doch tagtäglich beobachtete er, wie sehr das Smartphone das Leben seiner Schüler bestimmte. Mit Humor, Selbstironie und pädagogischem Geschick setzt er genau dort an. In seinen Videos lehrt er Bildung und Haltung gleichermaßen und zeigt Kindern und Jugendlichen, dass es sich lohnt, Werte ernst zu nehmen, auch über den Schulalltag hinaus.

Beinahe 20 Millionen Liked auf TikTok

Wie 80 Prozent seiner Schüler wuchs auch Reff in bescheidenen Verhältnissen auf. Er wisse, wie es ist, hungrig in die Schule zu kommen, sagt er. Für seine Schüler führte er den sogenannten "Frosch" ein – ein Portemonnaie in Froschform, gefüllt mit Geld, das jeder für ein Mittagessen nutzen darf.

Trotz fast 300.000 Followern auf Instagram und beinahe 20 Millionen Likes auf TikTok bleibt ihm eines wichtig: ein guter Lehrer zu sein. Reff will seine Schüler ermutigen, an sich selbst zu glauben. Gemeinsam mit der Schulleitung arbeitet er daran, die Schule zu einem sicheren und besseren Ort zu machen.

Die "37°"-Reportage will deutlich machen, dass Lehrersein weit mehr bedeutet, als Wissen zu vermitteln. Haltung, Mut und Nähe zu den Schülern können Kraft, Hoffnung und Orientierung schenken und das Leben eines jeden Einzelnen verändern. Der Film von Claudia Kock und Cordula Garrido ist auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.

37° – Ein Lehrer geht viral – Di. 27.01. – ZDF: 22.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

