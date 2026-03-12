Home News Star-News

Babyglück für Jeanette

Gerüchte bestätigt: Jeanette Biedermann wird zum ersten Mal Mutter

12.03.2026, 14.05 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Dass sie schwanger ist, darüber war schon berichtet worden. Nun hat Jeanette Biedermann bestätigt, dass sie ihr erstes Kind erwartet.
Musik-Karriere
Jeanette Biedermann erwartet mit 46 Jahren ihr erstes Kind.  Fotoquelle: David Hecker/Getty Images

Es ist wahr, Jeanette Biedermann ist schwanger. Mit 46 Jahren erwartet die Schauspielerin und Sängerin ihr erstes Kind. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!", schreibt sie auf Instagram und bestätigt damit vorausgegangene Berichte. Dazu postete sie ein Bild, das sie in einem roten Kleid und mit Babybauch zeigt.

In ihrem Beitrag äußert sich Biedermann auch dazu, wie es zu der Schwangerschaft kam: "Die Natur und die Bestimmung" hätten entschieden. "Für mich war immer klar, wenn das für mich bestimmt ist, dann freue ich mich sehr, wenn nicht, dann ist es auch okay", schreibt sie. Sie sei "wahnsinnig glücklich" und freue sich "unendlich".

Baby war ein "Weihnachtsgeschenk"

Von ihrer Schwangerschaft erfuhr Biedermann offenbar in der Weihnachtszeit. "Es war eine riesen Überraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns!", schreibt sie weiter. "Nach all den turbulenten Jahren beginnt nun ein neues Leben!"

Die Sängerin hatte bereits 2003 über ihre Pläne gesprochen, Mutter zu werden. Auch Gegenüber der "Bild" hatte sie gestanden: "Ich würde gern Mama werden. Am liebsten hätte ich einen Jungen und ein Mädchen."

Weitere Informationen über Biedermanns Nachwuchs sind unbekannt, etwa das Geschlecht des Babys oder wann der Geburtstermin ist. Unklar auch, wer der Vater des Kindes ist, den hielt die Sängerin bislang geheim. Seit 2012 war sie mit dem Gitarristen Jörg Weißelberg verheiratet, das Ehe-Aus wurde im Januar 2025 bekannt.

