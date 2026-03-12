Home News TV-News

Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund

Neues Ermittlerduo

Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund

12.03.2026, 09.58 Uhr
In Dortmund ermittelt schon bald wieder ein Duo: Eine österreichische Schauspielerin steht nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger an der Seite von Jörg Hartmann im "Tatort" vor der Kamera.
Tatort: Blut und Wasser
Sophia Mercedes Burtscher ermittelt künftig neben Jörg Hartmann im "Tatort" aus Dortmund.  Fotoquelle: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

Nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger als Rosa Herzog steht bereits im übernächsten Fall aus Dortmund mit dem Arbeitstitel "Blut und Wasser" eine neue Partnerin an der Seite von "Tatort"-Urgestein Peter Faber (Jörg Hartmann). Die österreichische Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher (35) übernimmt die Rolle der neuen Kommissarin Leo Sturm, wie "Bild" berichtete.

Burtscher kommt aus dem österreichischen Vorarlberg und studierte Schauspiel in Salzburg. Von 2016 bis 2022 stand sie in Köln auf der Theaterbühne und stand bereits einmal für einen "Tatort" vor der Kamera. 2019 spielte sie im 79. Fall aus Köln mit. Während sie weiterhin Erfahrungen auf der Theaterbühne sammelte, war sie immer wieder im TV zu sehen. Unter anderem hatte die 35-Jährige Auftritte in der Netflix-Serie "King of Stonks" (2022), in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" (2023) und im ZDF-Film "Die Bachmanns" (2023). Außerdem ist die Burtscher seit 2016 Teil der Band Trope Ashes und trat unter anderem im Schauspielhaus Wien auf.

Darum geht es im ersten Fall mit Sophia Mercedes Burtscher

Derzeit laufen die Dreharbeiten für den ersten Fall von Burtscher noch in Dortmund, Köln und in der Umgebung. Vermutlich wird der insgesamt 31. Fall aus Dortmund Ende des Jahres oder im Frühjahr 2027 im Fernsehen zu sehen sein.

Derzeit beliebt:
>>Olaf der Flipper wird zum 55. Hochzeitstag emotional: "Wir sind durch dick und dünn gegangen"
>>"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
>>"Tatort: Schmerz": Kritik zum letzten Fall von Stefane Reinsperger im Ersten
>>Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle

Die Neue im Team soll eine scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin sein, die lieber alleine als mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Sie muss schon bald ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: Rätselhafte Gewaltverbrechen halten die ganze Stadt in Atem. Die Ermittlungen führen Faber und Sturm zu einer Familie, bei der der perfekte Schein trügt. Auch Alessija Lause (45) wird als Ira Klasnić, die Leiterin der Mordkommission, wieder mit von der Partie sein.

"Bozen-Krimi"-Star Chiara Schoras: Das ist ihr berühmter Ex
Chiara Schoras, das Gesicht der ARD-Reihe "Der Bozen-Krimi", kehrt nach zweijähriger Pause zurück. Neben ihrer Rolle als Kommissarin Sonja Schwarz ist ihr Privatleben weitgehend unbekannt. Doch in einem Interview sprach sie über ihren Ex, der gar nicht so unbekannt ist.
Rückkehr als Kommissarin
Der Bozen-Krimi

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Klara Deutschmann klagt im Interview: "Frauen wird nach wie vor häufig ein Ideal vorgeschrieben"
Druck der Ideale
Klara Deutschmann im Interview
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Abschied bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars kehren der ARD-Serie den Rücken
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
Selbstbewusstsein
Adele Neuhauser im Interview
"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
"Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus" RTL zeigt TV-Krimi mit Wanda Perdelwitz in einer ihrer letzten Rollen
Letzter TV-Auftritt
Behringer und die Toten. Ein Bamberg Krimi: Rivus
Veronica Ferres: Seit diesem Film begeistert uns die Schauspiel-Ikone
Deutschlands Filmikone
Veronica Ferres
Darum ist die Nachfolge von Mechthild Großmann im Münster-"Tatort" nicht dauerhaft geklärt
Neue Staatsanwältin
Tatort: Münster
Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"
Hamburgs Kneipen
Olivia Jones
Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen
Hollywood-Diva
Liza Minnelli
Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"
Nach Verlusten
Bill und Tom Kaulitz
Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
Rückkehr des Actionhelden
Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Barbara Schöneberger mochte Stefan Raab früher nicht leiden
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ
"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück
ARD-Krimi-Reihe
Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe
"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
Fluchtgedanken
Jörg Schüttauf
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
6 erstaunliche Fakten über Florian Silbereisen!
Ein Schlagerstar, der überrascht
Florian Silbereisen.
Helene Fischer spricht über Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
Karriereeinblicke
Helene Fischer
"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke erklärt lange Social-Media-Pause: "Ich war so durch"
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Narumol David bekommt Rolle auf dem ZDF-"Traumschiff"
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".