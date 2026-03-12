Neuzugang beim "Tatort": Das ist die neue Kommissarin in Dortmund

Nach dem Ausstieg von Stefanie Reinsberger als Rosa Herzog steht bereits im übernächsten Fall aus Dortmund mit dem Arbeitstitel "Blut und Wasser" eine neue Partnerin an der Seite von "Tatort"-Urgestein Peter Faber (Jörg Hartmann). Die österreichische Schauspielerin Sophia Mercedes Burtscher (35) übernimmt die Rolle der neuen Kommissarin Leo Sturm, wie "Bild" berichtete.

Burtscher kommt aus dem österreichischen Vorarlberg und studierte Schauspiel in Salzburg. Von 2016 bis 2022 stand sie in Köln auf der Theaterbühne und stand bereits einmal für einen "Tatort" vor der Kamera. 2019 spielte sie im 79. Fall aus Köln mit. Während sie weiterhin Erfahrungen auf der Theaterbühne sammelte, war sie immer wieder im TV zu sehen. Unter anderem hatte die 35-Jährige Auftritte in der Netflix-Serie "King of Stonks" (2022), in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose" (2023) und im ZDF-Film "Die Bachmanns" (2023). Außerdem ist die Burtscher seit 2016 Teil der Band Trope Ashes und trat unter anderem im Schauspielhaus Wien auf.

Darum geht es im ersten Fall mit Sophia Mercedes Burtscher Derzeit laufen die Dreharbeiten für den ersten Fall von Burtscher noch in Dortmund, Köln und in der Umgebung. Vermutlich wird der insgesamt 31. Fall aus Dortmund Ende des Jahres oder im Frühjahr 2027 im Fernsehen zu sehen sein.

Die Neue im Team soll eine scharfsinnige und kompromisslose Ermittlerin sein, die lieber alleine als mit ihren Kolleginnen und Kollegen arbeitet. Sie muss schon bald ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: Rätselhafte Gewaltverbrechen halten die ganze Stadt in Atem. Die Ermittlungen führen Faber und Sturm zu einer Familie, bei der der perfekte Schein trügt. Auch Alessija Lause (45) wird als Ira Klasnić, die Leiterin der Mordkommission, wieder mit von der Partie sein.

