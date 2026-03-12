Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

Liza Minnelli ist eine der letzten großen Hollywood-Diven. Am Donnerstag, 12. März, feiert die Schauspielerin und Sängerin ihren 80. Geburtstag. So geht es der US-Ikone heute.

Eigentlich blieb Liza Minnelli gar nichts anders übrig als berühmt zu werden. Ihr Vater? Ein erfolgreicher Hollywoodregisseur, der hinter mehreren der großen Musicalklassiker der Traumfabrik steckte, von "Meet Me in St. Louis" (1944) über "Ein Amerikaner in Paris" (1951) bis "Gigi" (1958). Die Mutter? Eine Schauspiellegende, deren tragisches Leben ihre Errungenschaften, wie "Der Zauberer von Oz" (1939) und "A Star Is Born" (1954) irgendwann überschattete. Der Tochter von Vincente Minnelli und Judy Garland gelang dann das Unmögliche: Sie stieg aus dem Schatten ihrer Eltern.

Das passierte 1972, zu einem Zeitpunkt, als die Popkultur mit dem Alten Hollywood ihrer Eltern eigentlich abgeschlossen hatte. Da schmiedete ihr der Choreograf und Regisseur Bob Fosse mit der selbstbewusst-kecken, dem Partyleben hoffnungslos verfallenen Sally Bowles im New-Hollywood-Musical "Cabaret" die perfekte Figur auf den Leib. Das US-Partygirl verfolgt naiv den Aufstieg der Nazis im Berlin der frühen 1930er, das sie als hedonistisches Paradies begreift, an dessen Untergang sie lange nicht glauben will.

Eine Hollywood-Ikone bei "Top of the Pops" Mit der Vorstellungskraft und dem Talent ihrer Eltern ausgestattet, stellt sie die einerseits so weltgewandte andererseits so naive Figur so überzeugend dar, dass sie schnell von einer neuen Generation angenommen wird. Inmitten der Glam-Rock-Ära wird Liza Minnelli zu einer ihrer Ikonen. Die Sehnsucht nach Glamour nach den Brauntönen der Hippie-Ära hatte es möglich gemacht.

In der Folge etablierte sich Minnelli zur festen Hollywood-Größe, auch ihre Schallplatten finden reißenden Umsatz. Nachdem ihre Karriere in den 80er-Jahren an Antrieb verloren hatte, hievte sie eine Kooperation mit den Pet Shop Boys, die ihr Album "Results" (1989) produzierten, nochmal in die Charts. Plötzlich fand sich die Hollywood-Ikone im britischen Pop-Format "Top of the Pops" wieder. Die Hit-Single "Losing My Mind" trägt sie dort gemeinsam mit den Pet Shop Boys vor. "Die BBC dekorierte ihre Garderobe extra pink für sie", erinnerte sich deren Sänger Neil Tennant gegenüber "The Guardian". "Ich sagte ihr: 'Das würden sie nie im Leben für uns tun.'"

Schlaganfall und Suchtprobleme Im 21. Jahrhundert nahmen Minnellis Rollen ab. Ihre bekannteste Rolle in der Zeit hat sie in der modernen Sitcom "Arrested Development", deren Humor ihr Selbstbild wiederholt herausfordert. Sich zum Affen machen, das gehörte sich eigentlich nicht für eine Diva. Doch sie spielte die Rolle der tollpatschigen reichen Lucille genauso furchtlos wie jede anderer ihrer Rollen. "Sie ist in ihrem Leben nie auf Nummer sicher gegangen", sagte Ron Howard, Regisseur und Produzent der Serie, ebenfalls im "Guardian". Sie war schon immer eine furchtlose Künstlerin."

In jüngeren Jahren machte Liza Minnelli vor allem mit ihrem Gesundheitszustand Schlagzeilen. Für ihren Auftritt bei den Oscars 2022 in einem Rollenstuhl gemeinsam mit Lady Gaga erhielt sie enormen Respekt. Minnelli habe keine Furcht, die von Hollywood so oft verschwiegene Kehrseite des Alters zu zeigen, hieß es. In ihrer Autobiografie gab sie dann preis, sich gedemütigt gefühlt zu haben, während Gaga als Retterin inszeniert wurde.

Nach mehreren Hüftoperationen und einem Schlaganfall 2024 ist die Schauspielikone heute in ihrem Alltag oft auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch jahrzehntelanger Drogenmissbrauch hat seine Spuren hinterlassen, Seit 2015 soll sie ihre Sucht überwunden haben. Unterkriegen lässt sich die Oscar-Preisträgerin von alledem nicht. Sie sei "glücklich, am Leben zu sein", ließ sie anlässlich ihres Geburtstags verlautbaren.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

