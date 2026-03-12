Home News Star-News

Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

Hollywood-Diva

Die unerschütterliche Liza Minnelli: Ein Leben voller Höhen und Tiefen

12.03.2026, 09.30 Uhr
von Jan-Niklas Jäger
Liza Minnelli ist eine der letzten großen Hollywood-Diven. Am Donnerstag, 12. März, feiert die Schauspielerin und Sängerin ihren 80. Geburtstag. So geht es der US-Ikone heute.
Liza Minnelli
Eine wahre Hollywoodikone: Liza Minnelli wird 80 Jahre alt.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Jason Merritt
Liza und Vincente Minnelli
Liza Minnelli (hier 1951) hatte nicht nur einen Star zur Mutter, sondern auch einen berühmten Vater: Oscarpreisträger Vincente Minnelli (1913 - 1986) prägte Hollywood in den 40er- und 50er-Jahren mit Klassikern und Musical-Filmen ("Ein Amerikaner in Paris").  Fotoquelle: Keystone/Getty Images
Mama, Papa, Oscar!
Der Erfolg liegt bei Liza Minnelli (Bild, links) in der Familie: Sie ist die einzige Oscar-Gewinnerin, deren Eltern (Judy Garland, Bild, und Vincente Minnelli) ebenfalls mit dem Academy Award ausgezeichnet wurden.  Fotoquelle: Hulton Archive/Getty Images
Liza Minnelli
Als selbstbewusst-kecken, dem Partyleben hoffnungslos verfallenen Sally Bowles im New-Hollywood-Musical "Cabaret" wurde Liza Minnello zum Star.  Fotoquelle: 20th Century Studios
Lady Gaga & Liza Minnelli
Für ihren Auftritt in einem Rollstuhl an der Seite von Lady Gaga hatte Minnelli 2022 viel Zuspruch bekommen. In ihrer Autobiographie schrieb sie, die Erfahrung sei "demütigend" gewesen.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Neilson Barnard

Liza Minnelli ist eine der letzten großen Hollywood-Diven. Am Donnerstag, 12. März, feiert die Schauspielerin und Sängerin ihren 80. Geburtstag. So geht es der US-Ikone heute.

Eigentlich blieb Liza Minnelli gar nichts anders übrig als berühmt zu werden. Ihr Vater? Ein erfolgreicher Hollywoodregisseur, der hinter mehreren der großen Musicalklassiker der Traumfabrik steckte, von "Meet Me in St. Louis" (1944) über "Ein Amerikaner in Paris" (1951) bis "Gigi" (1958). Die Mutter? Eine Schauspiellegende, deren tragisches Leben ihre Errungenschaften, wie "Der Zauberer von Oz" (1939) und "A Star Is Born" (1954) irgendwann überschattete. Der Tochter von Vincente Minnelli und Judy Garland gelang dann das Unmögliche: Sie stieg aus dem Schatten ihrer Eltern.

Das passierte 1972, zu einem Zeitpunkt, als die Popkultur mit dem Alten Hollywood ihrer Eltern eigentlich abgeschlossen hatte. Da schmiedete ihr der Choreograf und Regisseur Bob Fosse mit der selbstbewusst-kecken, dem Partyleben hoffnungslos verfallenen Sally Bowles im New-Hollywood-Musical "Cabaret" die perfekte Figur auf den Leib. Das US-Partygirl verfolgt naiv den Aufstieg der Nazis im Berlin der frühen 1930er, das sie als hedonistisches Paradies begreift, an dessen Untergang sie lange nicht glauben will.

Derzeit beliebt:
>>Tom Kaulitz philosophiert über den Tod: "Gibt nichts, was mir mehr Angst macht"
>>Bruce Willis in "Stirb langsam 5": Ein Vater-Sohn-Abenteuer
>>Hollywood-Schauspieler erteilte TV-Star Knossi eine harte Absage: "Halt die Klappe!"
>>"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz

Eine Hollywood-Ikone bei "Top of the Pops"

Mit der Vorstellungskraft und dem Talent ihrer Eltern ausgestattet, stellt sie die einerseits so weltgewandte andererseits so naive Figur so überzeugend dar, dass sie schnell von einer neuen Generation angenommen wird. Inmitten der Glam-Rock-Ära wird Liza Minnelli zu einer ihrer Ikonen. Die Sehnsucht nach Glamour nach den Brauntönen der Hippie-Ära hatte es möglich gemacht.

In der Folge etablierte sich Minnelli zur festen Hollywood-Größe, auch ihre Schallplatten finden reißenden Umsatz. Nachdem ihre Karriere in den 80er-Jahren an Antrieb verloren hatte, hievte sie eine Kooperation mit den Pet Shop Boys, die ihr Album "Results" (1989) produzierten, nochmal in die Charts. Plötzlich fand sich die Hollywood-Ikone im britischen Pop-Format "Top of the Pops" wieder. Die Hit-Single "Losing My Mind" trägt sie dort gemeinsam mit den Pet Shop Boys vor. "Die BBC dekorierte ihre Garderobe extra pink für sie", erinnerte sich deren Sänger Neil Tennant gegenüber "The Guardian". "Ich sagte ihr: 'Das würden sie nie im Leben für uns tun.'"

Schlaganfall und Suchtprobleme

Im 21. Jahrhundert nahmen Minnellis Rollen ab. Ihre bekannteste Rolle in der Zeit hat sie in der modernen Sitcom "Arrested Development", deren Humor ihr Selbstbild wiederholt herausfordert. Sich zum Affen machen, das gehörte sich eigentlich nicht für eine Diva. Doch sie spielte die Rolle der tollpatschigen reichen Lucille genauso furchtlos wie jede anderer ihrer Rollen. "Sie ist in ihrem Leben nie auf Nummer sicher gegangen", sagte Ron Howard, Regisseur und Produzent der Serie, ebenfalls im "Guardian". Sie war schon immer eine furchtlose Künstlerin."

In jüngeren Jahren machte Liza Minnelli vor allem mit ihrem Gesundheitszustand Schlagzeilen. Für ihren Auftritt bei den Oscars 2022 in einem Rollenstuhl gemeinsam mit Lady Gaga erhielt sie enormen Respekt. Minnelli habe keine Furcht, die von Hollywood so oft verschwiegene Kehrseite des Alters zu zeigen, hieß es. In ihrer Autobiografie gab sie dann preis, sich gedemütigt gefühlt zu haben, während Gaga als Retterin inszeniert wurde.

Nach mehreren Hüftoperationen und einem Schlaganfall 2024 ist die Schauspielikone heute in ihrem Alltag oft auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch jahrzehntelanger Drogenmissbrauch hat seine Spuren hinterlassen, Seit 2015 soll sie ihre Sucht überwunden haben. Unterkriegen lässt sich die Oscar-Preisträgerin von alledem nicht. Sie sei "glücklich, am Leben zu sein", ließ sie anlässlich ihres Geburtstags verlautbaren.

"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Kit Harington, bekannt aus "Game of Thrones", sorgt in der vierten Staffel "Industry" für Aufsehen. Der Schauspieler offenbart, warum er häufig ohne Kleidung zu sehen ist.
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Oscars

Das könnte dich auch interessieren

Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger
Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
Meisterwerke der Coens
Fargo
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
Spektakuläres Instagram-Comeback: So sah Megan Fox früher aus
Schönheitswandel
Megan Fox
Diese Filme dürfen Sie nicht verpassen: "The Bride!", "Hoppers" und mehr
Frankenstein neu interpretiert
The Bride! - Es lebe die Braut
"Game of Thrones"-Star Kit Harington: Fast immer nackt in "Industry"?
Ungewöhnliche Freizügigkeit
Kit Harington
Doris Schretzmayer: "Den Begriff 'Powerfrau' mag ich nicht"
Im Interview
Doris Schretzmayer im Interview
Barbara Schöneberger mochte Stefan Raab früher nicht leiden
TV-Duo überrascht
Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen
"Dann ging das Karussell los": Dieser Moment brachte den Grafen zu seinem Comeback
Im Interview
Der Graf von Unheilig mit einem Koffer.
"Die Puppenmacherin Käthe Kruse" - Die Geschichte der Schöpferin der berühmtesten Puppen
Doku über Puppenschöpferin
Die Puppenmacherin Käthe Kruse
"Einfach Elli": Die neue ZDF-Reihe begleitet eine etwas andere Notfallsanitäterin
ADHS im TV
Einfach Elli
"NANO Doku: Superkraft Charisma – So mächtig und so manipulativ" Neue 3sat Doku enthüllt die Macht des Charismas
Charisma-Studie
Superkraft Charisma - So mächtig und so manipulativ
"Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe" Südtiroler Ermittler kehren mit neuem Fall zurück
ARD-Krimi-Reihe
Der Bozen-Krimi - Teuflische Strafe
"Da war tote Hose": Jörg Schüttauf über seinen ersten Ausflug in den Westen
Fluchtgedanken
Jörg Schüttauf
Thomas Seitel privat: Diese Kapitel gab es lange vor Helene Fischer
Begabter Künstler
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
6 erstaunliche Fakten über Florian Silbereisen!
Ein Schlagerstar, der überrascht
Florian Silbereisen.
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Helene Fischer spricht über Karrierebeginn: "Sehr oft wie ein Außerirdischer gefühlt"
Karriereeinblicke
Helene Fischer
Abschied bei "In aller Freundschaft": Diese zwei Stars kehren der ARD-Serie den Rücken
Schauspielerwechsel
"In aller Freundschaft"
"Ging mir nicht aus dem Kopf": Beatrice Egli spricht über emotionales Erlebnis
Besondere Begegnung
Beatrice Egli zeigt sich von einer Fan-Begegnung tief berührt.
"Ich habe es leider nicht geschafft": Shirin David weint in Netflix-Doku um verstorbenen Vater
Shirins Kindheit
Shirin David
"Let's Dance"-Star Bianca Heinicke erklärt lange Social-Media-Pause: "Ich war so durch"
Bianca Heinickes Rückkehr
Bianca Heinicke
Narumol David bekommt Rolle auf dem ZDF-"Traumschiff"
"Bauer sucht Frau"-Star
2009 trafen sich Narumol und Josef bei "Bauer sucht Frau".
Diese Österreicherin wird neue "Tatort"-Kommissarin in Dortmund
Neues Ermittlerduo
Tatort: Blut und Wasser
Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!
Sendeplatz
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".