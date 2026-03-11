Home News TV-News

Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!

Neuer Sendeplatz für "Let's Dance": Das ist der Grund!

11.03.2026, 12.02 Uhr
von Charlotte Leutloff
Seit Jahren ist "Let’s Dance" bei RTL im frühjährlichen Pflichtprogramm. Doch trotz aktuell guter Quoten nimmt der Sender gleich zwei Änderungen im Programm vor. Fans müssen also besser aufpassen, um keine Sendung zu verpassen.
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf dem Tanzparkett von "Let's Dance".
Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance". Jetzt gibt es Veränderungen im Sendeplan.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Die Erfolgsshow "Let’s Dance", moderiert von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, läuft seit Jahren im Frühjahr immer freitags in der Primetime um 20:15 Uhr. Doch dieses Jahr müssen Fans an gleich zwei Freitagen zum Alternativprogramm wechseln.

Die vierte Show sollte am 27. März ausgestrahlt werden, diese wird aber auf den Sonntag, den 29. März verschoben. Der Grund ist: Fußball. Die deutsche DFB-Elf der Männer spielt am Freitagabend um 20:45 gegen die Schweiz. Das Spiel findet in Basel im St. Jakob-park statt. "Let’s Dance" wird selbstverständlich trotzdem live und um 20:15 Uhr übertragen.

Die zweite Veränderung sollte Fans schon bekannt sein. Da Ostern das wichtigste christliche Fest ist, hält sich auch RTL an das Tanzverbot an Karfreitag. Die Sendung fällt an dem Tag aus, was den Stars nach dem Verschieben in der vorherigen Woche sicher entgegenkommt. An Karfreitag läuft dennoch ein Special der Tanzshow ganz normal zur Primetime. Regulär getanzt und bewertet von Jury Motsi MabuseJorge González und Joachim Llambi wird dann am 10. April.

Die Verschiebung ist absolut legitim

Laut einer Pressemitteilung von RTL haben die zweite Show 3,18 Millionen Menschen verfolgt, ein wahrer Erfolg. Generell hat der Sender damit am Freitagabend einen Marktanteil von 20%. Dennoch steht der Fußball in Deutschland da deutlich drüber, weshalb das Verschieben durchaus verständlich ist. Länderspiele werden im Schnitt von Zuschauern im zweistelligen Millionenbereich angesehen. Vor allem wenn das Spiel im Free-TV übertragen wird, sollten die Quoten an diesem März-Wochenende sehr positiv für RTL ausfallen.

Diese Veränderung steht auch noch an

Eine weitere Veränderung, die schon länger bekannt ist, ist der Ausfall von Victoria Swarovski. Sie moderiert das ESC-Finale in Wien am 16. Mai. Vertreten wird sie am Freitag, den 15. Mai bei "Let's Dance" von Laura Wontorra.

