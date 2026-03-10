Home News Streaming-News

Nicole Kidman als Forensik-Legende: Serie "Scarpetta" startet

Forensik-Thriller

Nicole Kidman als Forensik-Legende: Serie "Scarpetta" startet

10.03.2026, 18.01 Uhr
von Andreas Fischer
Nicole Kidman schlüpft in die Rolle der legendären Forensikerin Kay Scarpetta in der neuen Serie "Scarpetta" auf Amazon Prime Video. Zwischen Mordfällen und Familiengeheimnissen entfaltet sich ein verworrenes Drama, das mit einem packenden Cliffhanger endet.
"Scarpetta" | Prime Video
Zwei Schwestern mit einer merkwüridgen Beziehung: Freigeist Dorothy (Jamie Lee Curtis, links) und die kühle Kay Scarpetta (Nicole Kidman).  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC
"Scarpetta" | Prime Video
Kay Scarpetta (Nicole Kidman) ist eine brillante Forensikerin mit einem Schatten in der Vergangenheit.  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC
"Scarpetta" | Prime Video
Jamie Lee Curtis lässt es Kay Scarpettas wilde Schwester Dorothy richtig krachen.  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC
"Scarpetta" | Prime Video
In der Vergangenheit haben Kay (Rosy McEwen) und Pete Marino (Jake Cannavale) eventuell den falschen Mörder hinter Gitter gebracht.  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC
"Scarpetta" | Prime Video
Kay Scarpetta (Nicole Kidman) wird gleich an ihrem ersten Arbeitstag in ihrer alten Heimat mit einem Fall konfrontiert, der sie schmerzlich an ihre beruflichen Anfänge erinnert.  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC
"Scarpetta" | Prime Video
Auf ihren Stiefvater Pete Marino (Bobby Cannavale) kann sich Lucy (Ariana DeBose) verlassen - auf ihre Mutter Dorothy eher nicht.  Fotoquelle: Connie Chornuk / Prime © Amazon Content Services LLC

Sie ist eine Legende der Gerichtsmedizin: Seit 1990 ermittelt Dr. Kay Scarpetta in mittlerweile fast 30 Bestsellern der US-Autorin Patricia Cornwell. Nach mehr als 120 Millionen verkauften Büchern bekommt die berühmte Forensikerin nun ihren ersten Serienauftritt: Nicole Kidman übernimmt bei Amazon Prime Video ab 11. März in "Scarpetta" die Titelrolle. An ihrer Seite: Jamie Lee Curtis als durchgeknallte Schwester Dorothy.

Die Rückkehr hatte sie sich anders vorgestellt: Kaum ist Kay Scarpetta in ihrem Heimatort in Virginia zurück, wird sie mit einer brutalen Mordserie konfrontiert, die unheilvoll an ihren ersten großen Fall vor 28 Jahren erinnert. Aber nicht nur die alten Morde holen die brillante, aber ziemlich eigensinnige Gerichtsmedizinerin ein, auch mit ihrer Familie ist sie nicht wirklich im Reinen.

Das ist nicht nur für Scarpetta ein Problem, sondern auch für das Publikum. Der eigentliche Kriminalfall muss sich die Aufmerksamkeit mit diversen Nebenhandlungen aus dem familiären Umfeld teilen. Die sind manchmal allerdings so seltsam und losgelöst von allem anderen, dass man sich verwundert die Augen reibt und sich fragt, ob man von KI-Ehefrauen, Organen aus dem 3D-Drucker oder verstörenden Gewaltausbrüchen nur geträumt hat.

Derzeit beliebt:
>>Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
>>"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview
>>Der Manga-Hype geht weiter: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Aquaman": Kritik zum DC-Klassiker mit Nicole Kidman

Alles ist verworren

Zumal die Serie munter zwischen den Zeiten hin- und herspringt und die Mordfälle in bester Giallo-Ästhetik präsentiert werden – mit viel Blut und Nacktheit. Immerhin sind die forensischen Verfahren und die Serienmörderermittlungen, bei denen Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne und Frank Thiel vom Münsteraner "Tatort" übrigens wie Schuljungen aussehen würden, entspannend formelhaft inszeniert.

Seltsam aus der Zeit gefallen, verknüpfen die acht Episoden Vergangenheit und Gegenwart, aktuelle Ermittlungen mit alten Versäumnissen. Das ist mit altmodisch anmutenden Bildern durchaus interessant in Szene gesetzt, wirkt aber immer etwas hölzern – und eben auch ziemlich verworren.

Daran ändert auch der hochkarätige Cast nichts. Neben der hochoktanig durchdrehenden Jamie Lee Curtis spielen Bobby Cannavale, Ariana DeBose und Simon Baker tragende Rollen. Und: Während Rosy McEwen als junge Kay mit spröder Intensität überzeugt, bleibt die Mimik von Nicole Kidman oft unnatürlich seltsam eingefroren.

Zum Schluss gibt es übrigens einen Showdown, der sich gewaschen hat, und einen fiesen Cliffhanger. Die zweite Staffel ist schon bestellt.

Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnold Schwarzenegger kündigt ein Comeback als Conan der Barbar an. Der neue Film "King Conan" zeigt ihn als gealterten, in Ungnade gefallenen König. Auch Fortsetzungen von "Predator" und "Phantom Kommando" sind in Planung.
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Amazon Prime Video

Das könnte dich auch interessieren

"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
Diese neue ZDF-Serie erbt den "Bergdoktor"-Sendeplatz
ADHS-Sanitäterin
Einfach Elli
"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"
Altersarmut in Serie
Michaela May
Pflege oder perfider Plan? Neuer ZDF-Film mit Désirée Nosbusch in ungewohnter Rolle
"In fremden Händen"
In fremden Händen
"Young Sherlock“ bei Prime Video: Guy Ritchie zeigt den jungen Sherlock Holmes
Sherlock Holmes' erster Fall
"Young Sherlock"
Größer als Godzilla? Warum selbst Kong und Kurt Russell in "Monarch: Legacy of Monsters" richtig nervös werden
Monster-Allianz
"Monarch: Legacy of Monsters" - Staffel 2 | Apple TV
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Deutet sich heute schon Marisa Burgers Abschied bei den "Rosenheim-Cops" an?
Abschied von Stockl
"Die Rosenheim-Cops - Jagd auf Stockl"
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
RTL zeigt verunglückte Wanda Perdelwitz heute in einem ihrer letzten TV-Filme
Armbrustmord
Wanda Perdelwitz
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Hasskommentare über ihr Aussehen: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück
Überraschender Auftritt
Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Ralf Dümmel kämpfen in "Die Höhle der Löwen" um die besten Investments. Ein Gründerpaar sorgt in der aktuellen Staffel für eine große Überraschung.
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly
"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
Familienglück
Charles Melton
Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
Grand Line Abenteuer
"One Piece" - Staffel 2 | Netflix
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".