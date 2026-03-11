Home News TV-News

Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt

Bürokratie-Irrtum

Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt

11.03.2026, 10.58 Uhr
von Franziska Wenzlick
In der SAT.1-Reportage "Wie geht's, Deutschland? – Bürokratie-Wahnsinn" wird der skurrile Fall des Bochumer Rentners Jürgen Chudy beleuchtet, der von den Behörden fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Er erzählt von absurden Erlebnissen und bürokratischen Hürden, die ihn in Rage versetzten.
"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn"
Paul Ronzheimer (Bild) erinnert der Fall Jürgen Chudys an "Realsatire".  Fotoquelle: Joyn / Christoph Köstlin

Am Dienstagabend ging bei SAT.1 Paul Ronzheimer dem deutschen "Bürokratie-Wahnsinn" auf den Grund. Zahlreiche Beispiele hierfür wurden in der Reportage "Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland?" vorgestellt. Kaum an Absurdität zu überbieten ist dabei ein Fall, der laut des "Bild"-Journalisten "eher an Realsatire erinnert".

"Der Bochumer lebt", wird Jürgen Chudy im Film vorgestellt. Im Sommer 2025 wurde dem Rentner jedoch das Gegenteil unterstellt. Er erinnert sich an ein Gespräch mit seinem Bankberater. "Sagt der: Herr Chudy, Sie sind tot. Sie müssen jetzt erst mal die ganzen Scheckkarten abgeben." Er habe verdutzt nach den Gründen gefragt. "Sie sehen doch, ich leb doch! Ich sitze doch vor Ihnen, das ist doch ein Unding, das kann doch gar nicht sein."

Jürgen Chudy wurde zu seiner eigenen Testamentslesung eingeladen

Nichtsdestotrotz sei sein Konto gesperrt worden. Auch seine Rentenzahlungen habe er nicht mehr erhalten. Der Fall gipfelte darin, dass Jürgen Chudy eine fragwürdige Einladung erhalten habe. Es sei skurril, "wenn dann nicht bemerkt wird, dass derjenige, der zu seiner Testamentseröffnung kommen soll, nicht tot ist", klagt der 73-Jährige. Das habe ihn "fürchterlich aufgeregt".

Inzwischen weiß Jürgen Chudy: Er wurde mit seiner verstorbenen Ehefrau verwechselt. Im vergangenen Jahr hatte Thomas Sprenger, der Pressesprecher der Stadt Bochum, erklärt: "Am Freitag, 30. Mai, wurde der Sterbefall C. durch ein Bestattungsunternehmen mündlich beim Standesamt angezeigt. Bei der Anzeige ist es allerdings zu einer Verwechslung der verstorbenen Ehefrau mit dem Ehemann gekommen."

Einem im vergangenen Herbst veröffentlichten Bericht des News-Portals "Der Westen" zufolge habe es Wochen gedauert, bis Jürgen Chudy schließlich wieder für lebendig erklärt worden sei.

Die gesamte Reportage "Ronzheimer: Wie geht's Deutschland? – Bürokratie-Wahnsinn" ist bei Joyn zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
