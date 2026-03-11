"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel

Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"

In der ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" spielt Michaela May die Gastrolle einer finanzschwachen Altenheimbewohnerin. Das Thema Armut im Alter treibt die 73-Jährige auch privat um, wie sie nun in einem Interview betont.