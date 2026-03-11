"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel
Andreas Giebel denkt auch mit 67 noch lange nicht an den Ruhestand: Als Kommissar Benedikt Beissl ermittelt der gebürtige Münchner seit 2019 in der beliebten Vorabendserie "Watzmann ermittelt". Erst im Januar war mit "Die Tränen der Madonna" ein erster Primetime-Spielfilm zu sehen. Jetzt startet das beliebte Krimiformat, das in der Regel um die drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anspricht, mit zunächst vier neuen Folgen in die siebte Staffel.
Die Auftaktepisode "Nur der Berg zählt" ist die insgesamt 69. Folge der Serie und führt selbstredend ins Gebirge: Beneditkts Ehefrau Elisabeth Beissl (Barbara Weinzierl) hat sich bei einer Bergtour am Fuß verletzt. Während Tochter Johanna (Vanessa Eckart) sich zu Hause um sie kümmert, erreicht Benedikt eine Nachricht von der Polizei: Der Bergführer Leon Stöhr liegt tot am Fuß des Grünsteins. Er wurde offensichtlich erschlagen.
Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) und Jerry Paulsen (Peter Marton) nehmen sogleich die Ermittlungen auf. Unter Verdacht gerät unter anderem die Berg-Filmerin Maren Rieder (Dorothée Neff). Wie gewohnt wollte sie den nun toten Bergsteiger und seinen Bruder Bastian Stöhr (Julian Brodacz) demnächst bei einer Tour durch den Yosemite-Nationalpark begleiten, hatte überraschend aber eine Absage erhalten. Folgte daraufhin die Rache?
Watzmann ermittelt – Mi. 11.03. – ARD: 18.50 Uhr
