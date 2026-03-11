Home News TV-News

"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel

Krimiserie in den Bergen

"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel

11.03.2026, 08.00 Uhr
von Elisa Eberle
Die ARD-Serie "Watzmann ermittelt" kehrt mit ihrer siebten Staffel zurück und sorgt für Spannung am Vorabend. Zum Auftakt wird ein Bergführer tot am Fuß des Grünsteins gefunden.
"Watzmann ermittelt"
Die beliebte Vorabendserie "Watzmann ermittelt" startet in die siebte Staffel. Mit dabei (von links): Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel), Jerry Paulsen (Peter Marton), Benedikt Beissl (Andreas Giebel), Max Ruffer (Nepo Fitz) und Franziska Behrend (Paulina Rümmelein).  Fotoquelle: ARD/Lucky Bird Pictures
"Watzmann ermittelt"
Jerry Paulsen (Peter Marton) und Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) ermitteln zum Mord an einem Bergführer.   Fotoquelle: ARD/BR/Lucky Bird Picturess/Christoph Krauth
"Watzmann ermittelt"
Kommissarin Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel, rechts) überbringt schlechte Nachrichten.   Fotoquelle: ARD/BR/Lucky Bird Picturess/Christoph Krauth
"Watzmann ermittelt"
Auch privat ist Benedikt Beissl (Andreas Giebel, rcehts) gefordert: Er soll Luis Strasser (Thomas Walch) auf ein Theaterstück vorbereiten.   Fotoquelle: ARD/BR/Lucky Bird Picturess/Christoph Krauth
"Watzmann ermittelt"
Bastian Stöhr (Julian Brodacz) und Jana Badea (Bianca Radoslav) geraten schnell unter Verdacht.   Fotoquelle: ARD/BR/Lucky Bird Picturess/Christoph Krauth

Andreas Giebel denkt auch mit 67 noch lange nicht an den Ruhestand: Als Kommissar Benedikt Beissl ermittelt der gebürtige Münchner seit 2019 in der beliebten Vorabendserie "Watzmann ermittelt". Erst im Januar war mit "Die Tränen der Madonna" ein erster Primetime-Spielfilm zu sehen. Jetzt startet das beliebte Krimiformat, das in der Regel um die drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anspricht, mit zunächst vier neuen Folgen in die siebte Staffel.

ARD
Watzmann ermittelt
Krimiserie • 11.03.2026 • 18:50 Uhr

Die Auftaktepisode "Nur der Berg zählt" ist die insgesamt 69. Folge der Serie und führt selbstredend ins Gebirge: Beneditkts Ehefrau Elisabeth Beissl (Barbara Weinzierl) hat sich bei einer Bergtour am Fuß verletzt. Während Tochter Johanna (Vanessa Eckart) sich zu Hause um sie kümmert, erreicht Benedikt eine Nachricht von der Polizei: Der Bergführer Leon Stöhr liegt tot am Fuß des Grünsteins. Er wurde offensichtlich erschlagen.

Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) und Jerry Paulsen (Peter Marton) nehmen sogleich die Ermittlungen auf. Unter Verdacht gerät unter anderem die Berg-Filmerin Maren Rieder (Dorothée Neff). Wie gewohnt wollte sie den nun toten Bergsteiger und seinen Bruder Bastian Stöhr (Julian Brodacz) demnächst bei einer Tour durch den Yosemite-Nationalpark begleiten, hatte überraschend aber eine Absage erhalten. Folgte daraufhin die Rache?

Derzeit beliebt:
>>Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
>>"Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" Adele Neuhauser als frustrierte Ehefrau mit Callboy-Affäre
>>"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
>>"Vanished": Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin

Watzmann ermittelt – Mi. 11.03. – ARD: 18.50 Uhr

Michaela May: "Gerade im Alter reicht das Geld dann vorne und hinten nicht"
In der ARD-Vorabendserie "Watzmann ermittelt" spielt Michaela May die Gastrolle einer finanzschwachen Altenheimbewohnerin. Das Thema Armut im Alter treibt die 73-Jährige auch privat um, wie sie nun in einem Interview betont.
Altersarmut in Serie
Michaela May

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“
Gagen im TV
Marisa Burger lächelt in der NDR-Talkshow.
Christliche Abtreibungsgegner im "Polizeiruf 110": Gibt es solche Gruppen in Deutschland?
Gesellschaftspolitischer Krimi
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Nur Frauen: Das ist die Sonderfolge der ARD-Telenovela „Rote Rosen“
Frauentag
Maria Fuchs lacht.
Maya Leinenbach: Erfolgreiche Foodbloggerin und Unternehmerin im Interview
Vegane Kochkunst
Maya Leinenbach im Interview
"ARD Dokumentarfilm: Westerwelle": Alle Infos zur Doku
Politik-Doku
Guido Westerwelle
"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD
Naturdokumentation
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
"Polizeiruf 110: Your Body My Choice": Alle Infos zum ARD-Krimi
Ethischer Konflikt
Polizeiruf 110: Your Body My Choice
Autounfall und Not-Kaiserschnitt: Staffel-Endspurt von "Frühling" schockt mit krassen Bildern
Dramatisches Staffelende
Frühling: Leben oder nicht!
"Mord im Mittsommer – Linnea": Darum geht's in dem ZDF-Krimi
Skandinavische Krimispannung
"Mord im Mittsommer - Linnea"
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Diese neue ZDF-Serie erbt den "Bergdoktor"-Sendeplatz
ADHS-Sanitäterin
Einfach Elli
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Deutet sich heute schon Marisa Burgers Abschied bei den "Rosenheim-Cops" an?
Abschied von Stockl
"Die Rosenheim-Cops - Jagd auf Stockl"
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
RTL zeigt verunglückte Wanda Perdelwitz heute in einem ihrer letzten TV-Filme
Armbrustmord
Wanda Perdelwitz
Der Graf mit großer Dankbarkeit für seine Frau: „Ohne sie wäre ich nie Musiker geworden“
Neustart
Der Graf von Unheilig guckt ernst.
Hasskommentare über ihr Aussehen: Gründer kehren völlig verändert zu "Die Höhle der Löwen" zurück
Überraschender Auftritt
Frank Thelen, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Janna Ensthaler und Ralf Dümmel kämpfen in "Die Höhle der Löwen" um die besten Investments. Ein Gründerpaar sorgt in der aktuellen Staffel für eine große Überraschung.
Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly
"Riverdale"-Star im Babyglück: Charles Melton ist Vater geworden
Familienglück
Charles Melton
Netflix feiert zweite Staffel von "One Piece"
Grand Line Abenteuer
"One Piece" - Staffel 2 | Netflix
"Arbeitsloser des Jahres" erklärt, warum er in Ronzheimer-Doku übers Bürgergeld log
Bürgergeld-Lüge
Paul Ronzheimer
"Let's Dance"-Kandidatin Vanessa Borck: So viel verdiente sie mit ihrem Ehe-Aus!
Influencerin im TV
Vanessa Borck bei "Let's Dance".