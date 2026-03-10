Home News Star-News

Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits: Schlagerqueen antwortet deutlich

Polarisierende Freizügigkeit

Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich

10.03.2026, 15.28 Uhr
von Pamela Haridi
Seine Worte über Helenes Bühnenoutfits sorgten für viel Wirbel im Schlager. Jetzt hat Helene Fischer klar Stellung zu der Kritik bezogen.
Helene Fischer auf der Bühne
Helene Fischer findet klare Worte entgegen der Kritik von Howard Carpendale, der meint, sie kleide sich zu sexy.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Ein Podcast-Auftritt brachte überraschend viel Zündstoff in die Schlagerwelt: Als Howard Carpendale offen über Helene Fischer sprach, geriet plötzlich ihr Bühnenstil in den Fokus. Der erfahrene Sänger stellte nicht nur ihre freizügigen Outfits infrage, sondern verband sie sogar mit einem grundlegenden Wandel im Schlager – eine Aussage, die für heftige Reaktionen sorgte.

Helene Fischer: Kritik an ihren sexy Bühnenoutfits

Carpendale sagte damals: „Helene, ich liebe dich und ich habe mit dir Duette gemacht und du bist ein so geiler Mensch.“ Sein Eindruck sei gewesen, dass Helene plötzlich das Gefühl gehabt habe, sich sexier präsentieren zu müssen. „Du bist sexy. Ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen, aber du darfst nicht Sex auf der Bühne verkaufen.“ Er gestand ihr zwar zu, dass sie mit dem Thema Erotik gerne spielen könne, „aber nicht nasse Haare und kaum Kleidung. Also, ich weiß, wie geil das für dich sein muss, aber es ist nicht, wie die Leute dich sehen.“ Gegenüber BILD ergänzte er: „Helene muss nicht versuchen, besonders sexy zu sein. Talent, Ausstrahlung und Klasse – darauf sollte sie setzen.“

Gegenüber t-online unterstrich der Sänger im selben Frühjahr seinen Standpunkt, dass ihm Teile der modernen Schlagerinszenierung fremd seien. Seiner Ansicht nach würde der Schlager „seinen ursprünglichen Kern aus Emotion und Erzählung verlieren“. Heute sei vieles „mehr Show als Gefühl“. Ein Großteil der Branche begann daraufhin, hitzig zu debattieren. Helene hingegen äußerte sich monatelang überhaupt nicht zu diesem Vorwurf.

Derzeit beliebt:
>>Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
>>Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
>>„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
>>„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger räumt mit Irrtum auf: „Wir sind keine Millionäre“

Darum setzt Helene Fischer auf große Pop-Inszenierungen

Helene Fischer enthüllte kürzlich im Amsterdamer „Madame Tussauds“ Wachsfiguren-Museum ihre neue „Doppelgängerin“. Bei dieser Gelegenheit konfrontierte sie ein niederländischer Reporter der Zeitung „De Telegraaf“ mit der Frage, ob sie ihre freizügigen Outfits nach der Kritik aus dem Kreis ihrer Kollegen anpassen würde. Fischers knappe Antwort: „Um ehrlich zu sein: nein.“ Für eine Veränderung sehe sie keinerlei Anlass, da sie selbstbewusst zu ihren Auftritten stehe. „Ich weiß nicht, ob es zu sexy ist oder nicht. Ich fühle mich sehr stark und sehr selbstbewusst, ich gehe nicht mit gar nichts auf die Bühne.“ Weiter erklärte sie: „Ich trete so auf, wie ich mich wohlfühle.“



Laut Helene bestünden die visuelle Gestaltung ihrer Auftritte und ihre künstlerische Darstellung aus ganz bewusst gewählten Elementen. Es sei nichts dem Zufall überlassen, jedes Detail sei Teil eines künstlerischen Gesamtkonzepts, das gezielt umgesetzt werde. Daran, dass sich ihre Shows an großen Pop-Produktionen orientierten, werde sich auch zukünftig nichts ändern. Die gerügten Looks seien Bestandteil ihrer Kunst. Sie vermute, dass Carpendales Kritik weniger mit ihr, sondern mit seinem Geschlecht zu tun habe. „Ich glaube nicht, dass auch Frauen mich dafür kritisieren“, so Fischer. Allem Anschein nach prallte Carpendales Kritik an ihr ab, sodass sie keine Notwendigkeit sah, zeitnah zu reagieren.

Howard Carpendale kritisiert Helene Fischer

Howard Carpendale: Erotik und Leidenschaft in seinen Songs

Howard Carpendale ist Altmeister des Schlagers, ein Charmeur, dem die Frauen scharenweise zu Füßen liegen. Er besingt in seinen Songs Leidenschaft, Begierde, heiße Liebesnächte – selbst in fremden Betten. Parallel dazu beklagt er Helene Fischers Freizügigkeit, geht sogar soweit, den Stil ihrer Kleidung und Bühnenproduktion für den Tod des klassischen Schlager-Genres verantwortlich zu machen. Bei Licht betrachtet, sind es doch die schlüpfrigen Andeutungen im Stil von „Nachts, wenn alles schläft…“, die bei Millionen Schlagerfans ein wohliges und durchaus erwünschtes Kribbeln hervorrufen! Das ist seine Art des Sex-Appeals.

Darum trägt Helene Fischer figurbetonte Bühnenlooks

Helene ist bekannt für ihre knappen Outfits und perfekt inszenierten Shows. Die zweifache Mutter verfügt auch im besten Alter über einen Traumkörper, den sie zu Recht in figurbetonten Outfits präsentiert. Daran stören sich weder ihre männlichen noch weiblichen Fans. Die Sängerin ist im Showgeschäft eine „alte Häsin“, die um die Bedeutung von Attraktivität, vor allem in Bezug auf eine erfolgreiche Selbstvermarktung, weiß. Ihre Kostüme sind nicht nur ein Element ihrer Kunst – sie heben die Schönheit und Stärke einer selbstbewussten und sinnlichen Frau hervor, die sich in ihrem Körper wohlfühlt. Es ist fraglich, ob sie diese Ausstrahlung in – überspitzt beschrieben – knöchellangen, hochgeschlossenen Kleidern glaubhaft transportieren würde?!

So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen
Das ZDF hat die Adventszeit mit einer großen Show eröffnet. Giovanni Zarrella hat moderiert und viele prominente Gäste begrüßt. Wie die Show war, welche Gäste dabei waren und wo ihr die Show jetzt noch ansehen könnt, lest ihr hier.
Große Party
Giovanni Zarrella im Anzug

Wo endet Kritik, wo beginnt Geschmack?

Angesichts der Tatsache, dass in der Schlagerwelt sogar gesellschaftliche Tabus wie zum Beispiel das berühmte „Lolita-Thema“ scham-los in Hitsingles verwandelt werden, fällt es schwer, die Schärfe in Howies Kritik nachzuvollziehen. Helene Fischer muss niemandem etwas beweisen oder sich rechtfertigen, weil sie trotz „nassen Haaren und wenig Stoff“ nicht billig, sondern stilwahrend auftritt. Die Geschmäcker und Sichtweisen sind eben verschieden. Jenseits der „Moral-Debatte“ darf man sicherlich guter Hoffnung sein, dass Howard Helenes sexy Shows ohne bleibende Schäden überstehen wird.

Helene Fischer Tour 2026: Termine, Städte und Tickets

Helene Fischer hat allen Grund, optimistisch und voller Tatendrang in die Zukunft zu schauen. In diesem Jahr lädt sie ihre Fans ein, gemeinsam ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern. Für ihre 360-Grad-Show wurden 14 der größten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz gebucht. Die Tour startet im Sommer nächsten Jahres, genauer gesagt am 10. Juni in Dresden. Wir freuen uns schon jetzt auf spektakuläre Auftritte und große Emotionen - in heißen Bühnenoutfits.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Amira Aly macht Urlaub in Dubai und wird stark kritisiert: "Das geht gar nicht!"
Heikle Dubai-Debatte
Amira Aly
„Traumschiff“-Insiderin packt aus: Wussow äußert sich zu Kapitän Silbereisen
Macht der Kapitän einen guten Job?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Helene Fischer gibt seltenen Einblick in ihr Privatleben: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her
Kritik an Kollegen
Edin Hasanovic
Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Kritik an Silbereisen als Kapitän beim "Traumschiff": Roland Kaiser reagiert deutlich
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Zum Weltfrauentag: Helene Fischer bekommt eigene Barbie
Besondere Ehre
Helene Fischer auf der Bühne.
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Helene Fischer: So vermögend ist Deutschlands Schlager-Superstar
Ihr Vermögen
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
"Besondere Anerkennung": Schlagerstar Helene Fischer bekommt eigene Barbie-Puppe
Ehrung für Helene
Helene Fischer
Auch ein Schauspieler: Das wissen wir über Sophia Thomallas Vater
Bekannte Familie
Simone Thomalla und Rene.
Erst "Rosamunde Pilcher", jetzt Oscar-Favoritin: Wie hat Jessie Buckley das geschafft?
Vielseitige Schauspielerin
Jessie Buckley
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Vagusnerv-Doku
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
"Das Caravaggio-Komplott (1/6)": Darum geht's im Krimi bei ARTE
Familiendrama
Das Caravaggio-Komplott (1/6)
"Der Salzburg-Krimi – Am seidenen Faden": Darum geht's im Krimi mit Fritz Karl
Psychologen in Gefahr
Der Salzburg-Krimi - Am seidenen Faden
"Le Mans – Das härteste Autorennen der Welt": Alle Infos zur ARTE-Doku
Motorsport-Mythos
Le Mans - Das härteste Autorennen der Welt
GNTM-Auftritt von Beatrice Egli: Der wahre Grund für ihren Besuch bei Heidi Klum
Das steckt dahinter
Beatrice Egli auf der Bühne
Wayne Carpendale veralbert Lola Weippert – die antwortet prompt: "War komplett unnötig"
Instagram-Video
Lola Weippert, Wayne Carpendale
ARD stellt Ende 2026 drei Spartensender ein
ARD und ZDF Reform
ARD
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Königliche Verbindungen: Diese bekannten Stars haben royale Vorfahren
Königliche Verbindungen
Angelina Jolie
Neue Hoffnung für Fans: "Game of Thrones"-Kinofilm geplant
Filmprojekt
Game of Thrones
ARD-Doku „Westerwelle“ blickt auf Leben des FDP-Politikers zurück
Darum geht's
Guido Westerwelle lächelt.
"Kein guter Mensch!" Tom Kaulitz warnt Bill nach Kontaktaufnahme vom "Ex-Ex-Ex-Freund"
Familienrat
Tom und Bill Kaulitz
Oscars der Extreme: Die größten Skandale, Pannen und Ausraster der Geschichte
Hollywood
Will Smith gab Chris Rock eine Ohrfeige.
Andrzej Wajdas filmische Aufarbeitung des Katyn-Massakers im Free-TV
Katyn-Massaker
Das Massaker von Katyn (2007)
Starttermin offiziell: Kult-Serie von SAT.1 kehrt mit neuem Star zurück
Wieder da
Kommissar Rex
Dschungelcamp-Star über Gewichtszunahme nach Show: "Könnte weinen"
Private Krise
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
„Ach Du heiliges Kanonenrohr!“: So etwas gab es noch nie bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 4. März 2026
Horst Lichter
„Bares für Rares“: Waldi sagt „Das wird teuer“ – und behält recht
Ausgabe vom 3. März 2026
Horst Lichter