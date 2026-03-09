Home News Star-News

"Weil der doof ist": "Tatort"-Star Edi Hasanovic zieht in Schöneberger-Podcast über Kollegen her

Kritik an Kollegen

09.03.2026, 14.22 Uhr
von Gianluca Reucher
Edin Hasanović, bekannt aus "Tatort", spricht im Podcast mit Barbara Schöneberger über seine Stunt-Erfahrungen und teilt seine Meinung zu Kollegen, die sich nicht unter Kontrolle haben.
"Tatort"-Star Edin Hasanovic spricht im Podcast über eigene Stunts.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Sebastian Reuter

Er sei zwar kein Tom Cruise, doch Edin Hasanovic ist längst bekannt dafür, immer mit vollem Körpereinsatz am Set dabei zu sein. Einige Stunts macht der Schauspieler selbst. Das verriet der "Tatort"-Star, der seit 2025 die Rolle des Frankfurter Hauptkommissars Hamza Kulina spielt, in der neuen Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger.

Der 33-Jährige erzählt, dass er früher wie Bruce Lee oder Jackie Chan sein wollte. "Kampfsport war für mich immer eine Sache", sagt Edin Hasanović dazu. Diese Passion könne er in seinem Job zumindest immer dann ausleben, wenn er seine Stunts selbst mache. In dem Zusammenhang übte der Schauspieler aber auch Kritik an einigen seiner Kollegen.

"Und ich denke so: Du Opfer! Kannst du das nicht steuern?"

"Es gibt Kollegen, wenn du mit denen Stunts machst, da denkst du so: Oh, oh! Ich muss für den aufpassen, weil der nicht stoppen kann. Weil der doof ist", läster Edin Hasanović im Gespräch mit Barbara Schöneberger. Beispielsweise habe er mal mit einem "älteren, bekannten Kollegen" gedreht, der ihm "eine Schelle geben" sollte. Der habe das allerdings nicht machen wollen und gesagt: "Junge, wenn ich dir eine gebe, dann liegst du hier auf dem Boden."

Dafür habe der "Schuld sind immer die Anderen"-Darsteller nur wenig Verständnis gehabt. "Und ich denke so: Du Opfer! Kannst du das nicht steuern?", erinnert sich Edin Hasanović an seine Reaktion. Einst habe er von einem Schlag sogar mal eine Gehirnerschütterung am Set davongetragen, "weil Leute dann einfach unfähig sind, das Ohr treffen, richtig ausholen und so", schildert er weiter.

Namen der von ihm kritisierten Kollegen nennt der Schauspieler nicht. Auch, welche Dreharbeiten konkret gemeint sind, bleibt offen. Edin Hasanović ist in Bezug auf Stunts am Set aber überzeugt: "Vor mir muss man, glaube ich, nicht so viel Angst haben."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
