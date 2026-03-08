Howard Carpendale wütet über Helene Fischer: "Das ist die unterste Form"

Home News Star-News

Pikanter Ratschlag

08.03.2026, 14.13 Uhr
von Annika Schmidt
Howard Carpendale, der seit den 70er Jahren die Schlagerbranche prägt, äußert sich kritisch über den modernen Schlager und den Bühnenstil von Helene Fischer. Er gibt der Schlagerqueen einen deutlichen Rat und zieht Vergleiche zu ihrer Karriere.
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Helene Fischer und Howard Carpendale haben schon öfter zusammengearbeitet. Doch der Schlager-Veteran findet viele kritische Worte über sie.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Wenn jemand meint, das Schlagergeschäft zu verstehen, dann Howard Carpendale. Seit den 70er Jahren prägt der gebürtige Südafrikaner die Branche und hat in dieser Zeit miterlebt, wie Trends kamen und gingen und wie Karrieren sich über Jahrzehnte entwickelten – oder zerbrachen. Auch den Aufstieg von Helene Fischer hat Howard Carpendale dabei aus nächster Nähe verfolgt. Doch eine Veränderung in der Entwicklung der Schlagerqueen bereitet ihm offenbar Sorgen: Im April sprach Carpendale offen über seine Beobachtungen – und gab Helene Fischer einen deutlichen Rat mit auf den Weg.

Wie Howard Carpendale sich an die Spitze sang

Bevor die Karriere von Howard Carpendale Fahrt aufgenommen hat, sang er in Nachtlokalen und Wirtshäusern in Deutschland. Es dauerte ein paar Jahre, bis er Anfang der 70er Jahre zum Schlagerstar aufstieg. „Meine Karriere hat sich langsam aufgebaut. Einen Riesenhit wie ‚Atemlos‘ habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe sehr erfolgreiche Titel, aber nicht so was wie Atemlos. ‚Ti amo‘ war wohl am nächsten dran“, zog der 79-Jährige einen Vergleich zu Helene Fischer im Podcast „Hotel Matze“.

Mit dem Lied „Atemlos“ landete die 40-Jährige 2013 mehrere Wochen auf dem ersten Platz der Charts und knackte zudem weitere Rekorde.

Die Diskussion um den modernen Schlager-Sound

"Helene Fischer hatte nicht das typische Aussehen eines Schlagerstars – eher das eines Models oder Filmstars. Trotz großer Erfolge hatte sie zunächst keinen großen Hit gehabt. Auf einmal kam 'Atemlos', das Publikum hat gewartet, dass sie einen Hit bekommt", analysierte Howard Carpendale. Für ihn persönlich sei diese Art des Schlagers aber nichts. 



"Da werde ich verrückt. Das ist die unterste Form von Groove, die es überhaupt gibt. Das Schlimme ist: Das lief nun 15 Jahre lang. Ich saß manchmal in der Garderobe, wo Kollegen eine halbe Stunde gesungen haben, und dann ich und in der Garderobe hörte ich nur: ‚Bumm bumm bumm‘. Das hat der deutschen Musik so geschadet, dass dieses Genre tot ist. Es ist heute tot", sagt der Star klar. Früher müssten die Musiker hunderttausende Einheiten verkaufen, um eine goldene Schallplatte zu erhalten. Heutzutage würden schon 75.000 reichen. 

Warum Carpendale Fischers Bühnenstil bedenklich findet

Doch eine Entwicklung sieht Howard Carpendale besonders kritisch. Wie andere Stars auch würde Helene Fischer stark auf den Faktor Sex setzen. "Helene, ich liebe dich, ich habe mit dir Duette gesungen, du bist ein geiler Mensch. Die Leute haben dich geliebt und plötzlich hattest du das Gefühl wie viele amerikanische Künstler: 'Ich muss viel sexyer werden'. Natürlich bist du sexy, ich glaube, kein Mann würde dich ablehnen", erklärte die Schlagerlegende und gab der "Atemlos"-Sängerin noch einen warnenden Ratschlag mit auf dem Weg: "Du darfst Sex nicht auf der Bühne verkaufen! Du kannst das Thema gerne anfassen, aber nicht im Sinne von ’nasse Haare, kaum Kleidung‘. Ich weiß, wie geil das für dich sein muss. Aber es ist nicht, wie die Leute dich sehen".

