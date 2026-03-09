Home News TV-News

"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD

Naturdokumentation

"Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere": Axel Gebauer in der ARD

09.03.2026, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Der Naturfilmer Axel Gebauer dokumentiert das Leben von Rotwild und Wölfen in Ostdeutschland. Seine eindrucksvollen Aufnahmen zeigen die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung im Film "Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere".
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Die Brunft verlangt den Hirschen viel Kraft ab, was sie zu einem leichteren Ziel für Raubtiere macht.  Fotoquelle: NDR / Doclights Naturfilm / Axel Gebauer
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Noch wird das ausgelassene Spiel der Rothirsche in einer Suhle nicht von Wölfen gestört.   Fotoquelle: NDR / Doclights Naturfilm / Axel Gebauer
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Das Röhren der Rothirsche hallt im Herbst durch das Röhricht.   Fotoquelle: NDR / Doclights Naturfilm / Axel Gebauer
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Manchmal muss auch ein Wolf sich mit dem zufriedengeben, was andere übriggelassen haben.   Fotoquelle: NDR / Doclights Naturfilm / Axel Gebauer
Erebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Das gefleckte Fell der Kälber imitiert den Waldboden und dient der Tarnung.   Fotoquelle: NDR / Doclights Naturfilm / Axel Gebauer

Vier Jahre lang stellte der vielfach preisgekürte Naturfilmer Alex Gebauer seine 150 versteckten Kameras in Schilfzonen und im Unterholz auf, um das Leben der Rothirsche und der Wölfe für die Zuschauer einzufangen. Die "Protagonisten", wie er sie nennt, fühlten sich dabei ungestört und führten sozusagen "selbst Regie". Der Osten Deutschlands mit seinen unterschiedlichen Lebensräumen, vom Thüringer "Land der tausend Teiche" bis hin zu aufgelassenen Tagebaugebieten, die sich die Natur nach und nach zurückerobert, bot für seinen Film "Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere" die perfekte Kulisse.

ARD
Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere
Dokumentation • 09.03.2026 • 20:15 Uhr

Während der herbstlichen Brunftzeit, wenn die röhrenden Hirsche um die Weibchen kämpfen, verwandelt sich das Schilf in eine eindrucksvolle Soundkulisse. Doch die Hirsche bleiben nicht allein. Nach einer stundenlangen Hetzjagd stellen Wölfe den Hirsch im Wald. Aber auch sie finden ihre Meister, ein Wildschweinrudel nimmt ihnen ihre Beute wieder weg. – Obendrein bauen im Schilfdickicht Fischotter nach der Paarungszeit ihre Burgen. Schließlich sollen es die Jungen auch bei größter Kälte so richtig warm haben. Tolle Bilder sind das. Bei alldem ist der nächste Preis auf einem Tierfilmfestival sicher nicht mehr weit.

Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere – Mo. 09.03. – ARD: 20.15 Uhr

"Im Schatten der Angst – Der Skorpion": Kritik zur ORF/ZDF-Reihe mit Julia Koschitz
Dr. Karla Eckhardt, gespielt von Julia Koschitz, sieht sich im Thriller "Im Schatten der Angst – Der Skorpion" mit einem tödlichen Freigang konfrontiert. Ein packender Fall, der die Grenzen von Vertrauen und Täterschaft neu definiert.
Psychothriller
Im Schatten der Angst - Der Skorpion

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

