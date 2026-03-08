"Bodyguard": Der Klassiker mit Kevin Costner und Whitney Houston auf RTL Zwei

Home News TV-News

Romantik-Thriller

08.03.2026, 13.42 Uhr
von Jasmin Herzog
Star-Kino par excellence: Whitney Houston und Kevin Costner brillieren im Romantik-Thriller "Bodyguard", der mit einem unvergesslichen Soundtrack Millionen begeistert hat.
"Bodyguard" mit Kevin Costner und Whitney Houston in den Hauptrollen war einer der erfolgreichsten Filme der 90er-Jahre.  Fotoquelle: RTLZWEI
Sie ist der Star des Films: Whitney Houston, die mehr oder minder sich selbst spielt.   Fotoquelle: RTLZWEI
Wie gut, dass Rachels (Whitney Houston) Beschützer Frank (Kevin Costner) stets ein Auge auf sie wirft.   Fotoquelle: RTLZWEI
Rachel Marron (Whitney Houston) will nicht wahrhaben, in welcher Gefahr sie sich eigentlich befindet.   Fotoquelle: RTLZWEI
Smarter Blick, lässige Haltung: Kevin Costner spielt den Bodyguard Frank.   Fotoquelle: RTLZWEI

Er stand kurz nach seinem Oscar-Gewinn für "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sie, die bereits als Sängerin erfolgreich war, feierte ihr Leinwand-Debüt: Als Kevin Costner und Whitney Houston in diesem Romantik-Thriller aufeinandertrafen, hoffte man natürlich auf vereinte Zugkraft der beiden Stars. Und die Rechnung ging auf: "Bodyguard" (1992, Regie: Mick Jackson, Drehbuch: Lawrence Kasdan) lockte allein hierzulande mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino. RTLZWEI zeigt den Blockbuster am Sonntag, 8. März um 20.15 Uhr nun in einer Wiederholung.

Verantwortlich für den riesigen Erfolg war auch der Soundrack: Der Titelsong "I Will Always Love You" von Whitney Houston avancierte zu weltweiten Hit, der Soundtrack verkaute sich bis heute 30 Millionen Mal – und ist damit der erfolgreichste aller Zeiten. Die Handlung des Films geriet dabei fast zur Nebensache: Ein schweigsamer Bodyguard (Costner) bekommt den Auftrag, die arrogante Popsängerin Rachel Marron (Houston) zu beschützen, nachdem diese einige Drohbriefe erhalten hatte.

Sehenswertes Star-Kino

Die Pop-Diva ahnt zunächst nicht, in welcher Gefahr sie lebt und ist deswegen wenig begeistert von ihrem neuen Aufpasser Frank Farmer, einem erfolgreichen Sicherheitsexperten und ehemaligen Leibwächter der US-Präsidenten Jimmy Carter und Ronald Reagan. Dementsprechend abweisend behandelt sie ihn. Frank lässt sich jedoch nicht einschüchtern und verwandelt ihre Villa in eine Festung. Keine Minute zu früh, wie Rachel zugeben muss, denn ein Fan war schon einmal in ihr Haus eingebrochen, was ihre Berater jedoch verheimlicht hatten.

Wir brisant die Lage ist, wird der Sängerin bei einem Konzert bewusst, als wiederum ein Fan zu aggressiv wird und Frank sie gerade noch retten kann. Rachel verliebt sich in ihren Beschützer, sie verbringen eine Nacht miteinander. Doch bei Frank siegt die Vernunft: Er will Privates und Berufliches trennen und beendet das Verhältnis. Rachel ist schwer gekränkt und lenkt sich mit einem anderen Mann ab.

Die Lage spitzt sich zu, die Bedrohung durch den Unbekannten wird so gross, dass Rachel schliesslich Konzerte absagen und mit Schwester Nicki (Michele Lamar Richards) und ihrem Sohn Fletcher (DeVaughn Nixon) in die Berge flüchten muss. Frank begelitet sie. Sie ahnen nicht, dass der Killer und sein Auftraggeber in ihrer nächsten Umgebung sind. Es kommt zu einem dramatischen Showdown.

Getragen wird die etwas dünne Handlung von seinen beiden Hauptdarstellern: Whitney Houston, die im Februar 2012 starb, war hier in ihrer ersten Filmrolle zu sehen und konnte tatsächlich als launische Popdiva überzeugen. Kevin Costner als starker Beschützer hingegen durfte seiner Rolle als Frauenschwarm vollends gerecht werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

