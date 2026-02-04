Home News Film-News

Diskriminierung & Raumfahrt: "Hidden Figures" enthüllt verborgene Heldinnen

Diskriminierung in den 60ern

04.02.2026, 12.24 Uhr
von Jasmin Herzog
Die Dramedy "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" zeigt auf eindrucksvolle Weise die Diskriminierung afroamerikanischer Mathematikerinnen bei der NASA der 60er-Jahre.
Hidden Figures
Al Harrison (Kevin Costner) schert sich nicht um Hautfarben, sondern um Ergebnisse und holt die Mathematikerin Katherine Johnson (Taraji P. Henson) in sein Team.  Fotoquelle: 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. / Peter "Hopper" Stone
"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen"
Sie leisteten große Dienste für die NASA, wurden dafür aber erst spät gewürdigt: Dorothy Vaughan (Octavia Spencer, rechts), Katherine Johnson (Taraji P. Henson, Mitte) und Mary Jackson (Janelle Monáe).  Fotoquelle: SAT.1 / 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation
Hidden Figures
"Big Bang Theory"-Star Jim Parsons ist in "Hidden Figures" in einer Nebenrolle zu sehen.  Fotoquelle: 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. / Peter "Hopper" Stone
"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen"
Mary (Janelle Monáe, links), Katherine (Taraji P. Henson, Mitte) und Dorothy (Octavia Spencer) sind befreundet.  Fotoquelle: 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. / Peter "Hopper" Stone
"Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen"
Karl Zielinski (Olek Krupa) weiß, dass Mary Jackson (Janelle Monáe) das Zeug zur Ingenieurin hätte.  Fotoquelle: 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. / Peter "Hopper" Stone

NASA-Hauptquartier, 12. April 1961: Al Harrison (Kevin Costner) tobt. Vor wenigen Stunden ist es den Russen gelungen, einen Mann ins All zu schicken und heil wieder zurückzuholen. Was, so brüllt der Leiter der Space Task Group seine Untergebenen an, machen wir anders als die Russen? Etwa die Hälfte des Dramas "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" (2016, Mittwoch, 4. Februar, 22.35 Uhr, SAT.1) hat das Publikum zum Zeitpunkt dieser Szene schon gesehen, und könnte dem NASA-Mann auch ohne wissenschaftliche Vorbildung einen zaghaften Erklärungsversuch anbieten: Vielleicht hat es damit zu tun, dass das wohl fähigste Mitglied des Teams stets 40 Minuten Arbeitszeit vergeuden muss, um vom Büro zur einzigen Toilette für schwarze Angestellte zu laufen.

Schon in ihrer Kindheit sah Katherine Johnson (Taraji P. Henson) die Welt anders als andere: Statt Abzählreime murmelte sie Primzahlen auf dem Schulweg, sah überall geometrische Formen. Nun, mit Anfang 40, gehört sie zu den wenigen afroamerikanischen Mathematikerinnen, die ihre Rechenkünste in den Dienst der NASA stellen – soweit es ihnen die Rassentrennung ermöglicht: Katherines Freundin Mary Jackson (Soulsängerin Janelle Monáe in ihrer ersten Rolle) etwa würde gern als Ingenieurin arbeiten, kann die nötigen Zusatzqualifikationen jedoch nur an einer Schule erwerben, die Weißen vorbehalten ist. Die Dritte im Bunde, Dorothy Vaughan (Octavia Spencer), leitet de facto die weit von den weißen Kollegen abgelegene Abteilung der schwarzen Rechengenies, wird aber nicht entsprechend entlohnt.

"'The Help' im Weltall"?

Als Katherine an Al Harrisons Space Task Group ausgeliehen wird, um Berechnungen zu überprüfen, kollidieren die bisher strikt getrennten Arbeitswelten von Schwarz und Weiß. Eine Toilette für "ihresgleichen"? Gibt es in diesem Gebäude nicht. Und kaum gönnt sich Katherine unter den fassungslosen Blicken ihrer neuen Kollegen einen Schluck Kaffee aus der Bürokanne, steht bald eine zweite mit der Aufschrift "Für Schwarze" daneben. An den Tisch angekettet.

