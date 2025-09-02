Home News Film-News

„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku

Indigene Perspektive

„Sitting Bull“: Leonardo DiCaprio produziert neue History-Doku

02.09.2025, 14.53 Uhr
von Matthias Deuring
Die zweiteilige Doku "Sitting Bull" auf dem HISTORY Channel beleuchtet den Widerstand der Lakota gegen die US-Expansion aus einer indigenen Perspektive. Eine Hochglanzproduktion mit Michael Spears und Leonardo DiCaprio als Produzent. Verfügbar ab 6. September im auf dem History Channel.
"Sitting Bull"
Im Rahmen des Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas zeigt der HISTORY Channel am 6. September, 20.15 Uhr, erstmals "Sitting Bull", die Geschichte des legendären Anführers der Lakota. Die Titelfigur wird gespielt von Michael Spears (Foto), selbst ein Angehöriger des Volks der Lakota.  Fotoquelle: The HISTORY Channel/A+E Global Media
"Sitting Bull"
In "Sitting Bull" werden Stationen aus dem Leben des Lakota-Anführers nacherzählt. Die Geschichte ist vor allem eine des Konflikts mit den damaligen USA und ihren Bestrebungen, das Land der Lakota zu besiedeln und diese zu vertreiben.  Fotoquelle: The HISTORY Channel/A+E Global Media
"Sitting Bull"
In "Sitting Bull" spielen neben dem Titelhelden auch weitere, aus Western wohlbekannte Namen eine Rolle. Etwa Häupling Red Cloud, Büffel-Jäger Buffalo Bill und Lakota-Krieger Crazy Horse (Joel Oulette). Es sind vor allem die dramatisierten Szenen mit namhaften indigenen Darstellern, die den Lakota Leben einhauchen.  Fotoquelle: The HISTORY Channel/A+E Global Media
"Sitting Bull"
Im 19. Jahrhundert setzt in Nordamerika eine Zeit der Expansion der USA ein. Unter der Losung "Manifest Destiny" soll der gesamte Westen des Kontinents mit Siedlungen erschlossen werden. "Sitting Bull" zeigt, wie das die Lebensweise der Lakota und zahlreicher weiterer Indigener Völker bedroht und deren Widerstand provoziert.  Fotoquelle: The HISTORY Channel/A+E Global Media
"Sitting Bull"
Vor wie hinter der Kamera sind an "Sitting Bull" zahlreiche Indigene beteiligt. Neben Michael Spears (Mitte) auch Trevor Carroll als Inkpaduta (rechts), Sprecher Mo Brings Plenty und Regisseur Christopher Nataanii Cegielski. Der HISTORY Channel zeigt am 6. September, 20.15 Uhr, beide Teile von "Sitting Bull" direkt nacheinander.  Fotoquelle: The HISTORY Channel/A+E Global Media

Hierzulande ist die Geschichte Nordamerikas oft reduziert auf die der USA und ihrer politischen Institutionen. Doch damit verlieren Namen wie Sitting Bull, Buffalo Bill und Crazy Horse jede historische Bedeutung. Die zweiteilige Doku "Sitting Bull" setzt dem etwas entgegen und widmet dem Widerstand der Lakota gegen Siedler und die US-Armee die Perspektive, die er verdient. Zu sehen gibt es beide Teile am Samstag, 6. September, ab 20.15 Uhr, im Rahmen eines Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas auf dem HISTORY Channel.

Namensgebung als Spiegel der Persönlichkeit und der Erfahrungen

Der Fokus liegt dabei auf dem Lebensweg von Sitting Bull, ein Angehöriger des Stammes der Lakota. Der wird gespielt von Michael Spears, ebenfalls ein Lakota und bereits als Kind in der Rolle von Otter in Kevin Costners "Der mit dem Wolf tanzt" zu sehen. Neben Archiv-Material und Interviews gibt es in "Sitting Bull" reichlich Spielszenen zu bestaunen, mit denen dem Anführer und seinem Kampf Leben eingehaucht wird.

Doch auch der fing einmal klein an und unter anderem Namen. Sitting Bull war nämlich zunächst Jumping Badger, auf Deutsch Springender Dachs. "Einer der schönsten Lakota-Traditionen ist die Namensgebung", meint Shane Doyle, Mitglied des Crow-Stammes und einer der Historiker, die für "Sitting Bull" ihre Expertise zur Verfügung stellten. Denn die Namen sind bei den Lakota Spiegel der Persönlichkeit und der Erfahrungen der Person, und die können sich bekanntlich ändern.

Derzeit beliebt:
>>„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
>>Hallervorden-Doku: Sohn Johannes geht mit Vater Dieter hart ins Gericht
>>„The West“: Kevin Costner rechnet mit Western-Klischees ab
>>Dokumentationen zum Hiroshima-Atomschlag: Ein historischer Rückblick

Sitting Bull: Symbolfigur im Kampf gegen die Expansion der USA

Und so erlebte auch Sitting Bull einige Umbrüche im Zuge der Expansion der USA. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus erschlossen Siedler immer mehr Territorien im Nordwesten und Westen mit durchaus missionarischem Anspruch. Die "Manifest Destiny", zu Deutsch etwa "offenkundiges Schicksal", den Kontinent zu besiedeln und zu zivilisieren galt als Rechtfertigung, die indigenen Völker zu vertreiben und ihre Lebensweise zu zerstören. Den Persilschein hierzu stellte aber nicht etwa der US-Präsident aus, wie Historiker Edward O'Donnell hinzufügt: "Dies ist eine Aufgabe, die von Gott gesegnet ist." So wurde damals allen Ernstes argumentiert.

Sitting Bull und die Lakota holt diese Bewegung in den 1860er-Jahren ein. Ist der Teilstamm der Hunkpapa, denen Sitting Bull zu dieser Zeit vorsteht, zunächst noch unbeteiligt, sieht sich der Anführer und Schamane bald gezwungen, in den laufenden Krieg zwischen US-Truppen und Sioux einzugreifen. Im Jahr 1864 endet das Ganze gegen General Alfred Sully allerdings in einer vernichtenden Niederlage.

Doch der Widerstandswille war ungebrochen, und so kämpfte Sitting Bull in Zusammenschluss mit Häupling Red Cloud (Shane Ghostkeeper), Krieger Crazy Horse (Joel Oulette) und hinter ihnen versammelt alle Lakota-Stämmen weiter um ihr Recht auf ihr Land und ihre Lebensweise. Mit einigen Erfolgen. Damit wurde er zu einer der Identifikationsfiguren schlechthin für den Kampf gegen die Siedlungspolitik der noch jungen USA und ist es noch heute.

„Sehr professionell“: Woody Allen schwärmt von Donald Trump am Set
Woody Allen fand überraschend warme Worte für Donald Trump im Podcast "Club Random" und lobte dessen Schauspielkünste in seinem Film "Celebrity". Politisch ist Allen jedoch kein Unterstützer Trumps.
Überraschendes Lob
Woody Allen

Zwischen Hagiografie und historischem Mehrwert

Doch hieran krankt "Sitting Bull" auch leider etwas. Denn was ein eindrückliches Porträt eines vielschichtigen Anführers in Zeiten des Umbruchs hätte sein können, ist über weite Strecken Hagiografie mit Hintergrundinformationen, die geschichtswissenschaftliche Kontroversen über die Rolle Sitting Bulls ausspart, weil die sich über die wirklich tollen Szenen mit Michael Spears wohl auch schlecht erzählt hätten.

Andererseits leistet die Dokumentation in insgesamt drei Stunden Laufzeit einiges. Vor dem Hintergrund des Lebens Sitting Bulls werden mehr als drei Jahrzehnte der Geschichte Nordamerikas in einer Perspektive fassbar, in der sie nicht nur als US-Erfolgsstory erscheinen. In den Brüchen finden die Lakota ihren Platz. Das mag auch daran liegen, dass sowohl vor als auch hinter der Kamera zahlreiche Indigene mitwirkten, die mit der Materie wirklich vertraut sind, wie etwa Regisseur Christopher Nataanii Cegielski.

Die zweiteilige Dokumentation "Sitting Bull" wurde von Leonardo DiCaprio produziert und ist erstmals am Samstag, 6. September, 20.15 Uhr, im HISTORY Channel zu sehen. Im Rahmen des Themenwochenendes zur Geschichte Nordamerikas zeigt der HISTORY Channel zudem am Sonntag, 7. September, 20.15 Uhr, die erste Folge von "Kevin Costner's The West" und direkt im Anschluss den Start von "Der Kampf um Amerika", einer dreiteiligen Doku über die wichtigsten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs. "Sitting Bull" ist außerdem im Stream und auf Abruf bei HISTORY Play bei Amazon und YouTube, sowie WOW von Sky verfügbar.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Sarah Tacke enthüllt: Gehaltstransparenz in neuer ZDF-Doku
Redet man nicht über Geld?
Sarah Tacke
Schockierende ARD-Doku: Das Leben des queeren Daniel Küblböck
"Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser"
"Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser"
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Skandale und Pflichten: Die wahre Rolle von Englands royalen Geschwistern
"ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister"
Bürgergeld in der Kritik: Ist das System zu bequem für Empfänger?
"frontal-Dokumentation: Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?"
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?
"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!
Die große Aussprache
Charlotte Würdig
Was verdient Deutschland wirklich? Die Wahrheit über Gehälter!
Gehaltsreportage
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!
Comeback des Jahres
Jack White
Nach Sommerpause: „Caren Miosga“ mit schlechtester Quote des Jahres
Quotenflaute
"Caren Miosga"
Verona Pooth verrät: Deshalb ist sie wirklich nach Dubai gezogen!
Ab in die Emirate
Verona Pooth lächelt in die Kamera.
Matthias Schweighöfer privat: Das ist seine Patchwork-Familie
Schweighöfers Liebesleben
Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee sind gemeinsam in "Bricks" bei Netflix zu sehen.
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Howard Carpendale zu Helene Fischer: "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss"
Pikanter Ratschlag
Erotik in der Schlagerwelt - Howard Carpendale (r.) mit direkter Ansprache an Helene Fischer (l.): "Ich weiß, wie geil das für dich sein muss".
Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
Show-Überraschung
Stefan Mross
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt