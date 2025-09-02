Home News Star-News

Aufreger im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel mit umstrittenen Worten

Diskussion in Live-Sendung

Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung

02.09.2025, 09.48 Uhr
von Anja Kratz
Ein kleiner Kommentar, große Wirkung: Andrea Kiewel nahm im ZDF-Fernsehgarten ein umstrittenes Wort in den Mund. Doch die Szene schlug in den sozialen Medien hohe Wellen. Die Moderatorin ist damit erneut ins Zentrum einer Diskussion geraten.
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.  Fotoquelle: picture alliance / DeFodi Images | Marco Steinbrenner

Jeden Sonntag zwischen Mai und September führt Andrea 'Kiwi' Kiewel mit einem mehrstündigen Unterhaltungsprogramm live durch eine abwechslungsreiche und vielseitige Open-Air-Show auf dem Mainzer Lerchenberg. Das Urgestein der ZDF-Fernsehlandschaft ist dabei nicht unumstritten. In der Vergangenheit sorgte „Kiwi“ nicht selten für Aufreger – so auch am 08. Juni.

In der Livesendung der Pfingstausgabe präsentierte unter anderem der frühere Billiard-Weltmeister Ralph Eckert (60) seine spektakulären Trickstöße. Dabei trug er ein auffälliges Bolo-Tie, eine traditionelle Krawatte aus Nordamerika verziert mit Schmucksteinen. Auch der Kult-Moderatorin fiel dieses Schmuckstück ins Auge. Sie kommentierte: „Das ist doch eher so Indianer, oder?“ Unmittelbar danach korrigierte sich Kiewel. „Indianer – darf man das überhaupt noch sagen? Also amerikanische Ureinwohner oder Cowboy.“ Eckert reagierte gelassen und entgegnete: „Das ist eher so Ureinwohner, indianisch oder sagen wir mal Texas.“

Ein Begriff mit Diskussionsstoff

Dass der Begriff „Indianer“ problematisch sein kann, ist längst bekannt. Viele indigene Gruppen lehnen die Bezeichnung ab, da sie auf einem Irrtum der Kolonialzeit beruht und Stereotype transportieren kann. Stattdessen werden heute Formulierungen wie „amerikanische Ureinwohner“, „indigene Völker“ oder die spezifischen Stammesbezeichnungen bevorzugt. Kiewels Selbstkorrektur zeigt zwar, dass sie sich dieser Debatte bewusst ist, dennoch sorgt die Szene in den sozialen Medien und Medienberichten für Diskussionen.

Derzeit beliebt:
>>Carpendale kritisch gegenüber Helene Fischer: "Es ist nicht, wie die Leute dich sehen"
>>Von Helene Fischer bis Udo Jürgens - Wer ist der erfolgreichste Schlagerstar?
>>Stefan Mross im Fernsehgarten: Ein ARD-Star bei der Konkurrenz
>>Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt

Reaktionen: Zwischen Verständnis und Kritik

Während manche Zuschauer ihre Offenheit und Selbstreflexion loben, kritisieren andere, dass solche Formulierungen überhaupt noch fallen – wenn auch im „Nebensatz“. In den sozialen Netzwerken wurde die Szene kontrovers kommentiert: Einige Nutzer warfen dem ZDF mangelnde Sensibilität vor, andere fanden die Aufregung übertrieben.



Andrea Kiewels Leben in Israel: Zwischen Fernsehgarten und Raketenalarm
Andrea Kiewel, bekannt als "Kiwi" aus dem ZDF-Fernsehgarten, lebt in zwei Welten: der Showbühne in Deutschland und dem Alltag in Israel. Mit ihrem Umzug 2017 nach Tel Aviv begann ein neuer Lebensabschnitt, der von Liebe, Bedrohung und Heimatgefühl geprägt ist. Ihre Erlebnisse und Eindrücke offenbaren eine Frau, die sich zwischen Schlager und Raketenangriffen bewegt.
Leben in Tel Aviv
Andrea Kiewel sitzt lächelnd in einem weißen Anzug vor einer Steinmauer.

Nicht Kiewels erster Fauxpas

In der heiteren Sonntagsshow, die es bereits seit 1986 gibt, passierten zahlreiche Pannen und Skandale vor laufender Kamera. Ende 2007 häuften sich Vorwürfe der Schleichwerbung gegen die Moderatorin. Im Rahmen einer PR-Kooperation mit dem Unternehmen „Weight Watchers“ platzierte sie wiederholt dezente Werbung in ZDF-Sendungen.

Im Juli 2018 blitzten ihre Brustwarzen unter einem weißen Kleid durch. In der „Mallorca-Party“-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens stellte sich die erfahrene TV-Expertin gemeinsam mit Jürgen Drews vollständig bekleidet unter eine Außendusche auf dem Show-Gelände. Ihr durch die Nässe transparent gewordenes Kleidungsstück sorgte für negative Kommentare auf den sozialen Netzwerken.

Nur ein Jahr später sorgte eine bizarre Showeinlage von Comedian Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten für Ärger. Nachdem „Kiwi“ ihren Gast voller Euphorie anmoderierte, präsentierte sich dieser mit einem verhaltensauffälligen Auftritt. Mit Anmerkungen über den Geruch älterer Menschen und Furzgeräuschen, die er mit der Hand in der Achsel erzeugte, enttäuschte der Comedian auf ganzer Linie. Nach knappen fünf Minuten schritt die Moderatorin ein und brach die Gasteinlage ab.

2022 sorgte Kiewel mit obskuren Bemerkungen für Diskussionen. In der Anmoderation während des Programms fiel die TV-Persönlichkeit mit demonstrativ langen Pausen und gestikulierenden Handbewegungen im Rahmen des Genderns auf. Kommentare zum Publikum in Form von „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss“ rundeten die zweifelhafte Moderation ab. Im Anschluss an die Sendung widersprachen sowohl der Sender als auch Kiewel selbst der Schlussfolgerung, sie sei vom ZDF zum Gendern gezwungen worden.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
„Das ist niederträchtig!“ – Heinos Manager wehrt sich nach Kritik an seinem Star
Verbale Attacke
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
"Meine Hände zittern": So lebt Andrea Kiewels in Israel
Mit Soldat verlobt
Andrea Kiewel beim Fernsehgarten
Jürgen Milski: Nachhaltigkeit oder PR-Show?
Nachhaltigkeitsdiskussion
Jürgen Milski
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Snoop Dogg in der Kritik: Hat er sich damit ins Aus geschossen?
Kontroverse Statements
Snoop Dogg
Heiratet Andrea Kiewel im „Fernsehgarten“?
Sensationshochzeit
Andrea Kiewel hält ein Mikrofon und hält ihre Hand mit Ring hoch.
Fan-Ärger im „ZDF-Fernsehgarten“: Wird er zur Trink-Kultur?
Alkoholexzess in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel (60) moderierte bereits seit 2000 für sieben Jahre lang den ZDF-"Fernsehgarten". Nach einer zweijährigen Pause kehrte sie zurück und führt seitdem durch das Sonntagsprogramm.
Prinz William und Kate ziehen um - Deswegen gibt es Ärger!
Royales Drama
Prinz William mit Hut und Prinzessin Kate mit roter Kopfbedeckung.
Spannung auf dem Kreuzfahrtschiff: Mordfall um Bestseller-Autor
"Miss Merkel – Ein Kreuzfahrt-Krimi"
Miss Merkel - Ein Kreuzfahrt-Krimi
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
ZDF zeigt bewegende Reportage über Vergewaltigungs-Opfer
"37°: Vergewaltigt – Leben mit dem Trauma"
37°: Vergewaltigt - Leben mit dem Trauma
NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit
ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende
„Dune: Part Three“ startet 2026 – mit Timothée Chalamet & Zendaya
Neue Sci-Fi-Fortsetzung
"Dune"
Jan Stecker kommentiert neue NFL-Saison bei RTL
NFL-Kommentator
Jan Stecker
RTL-Star Katja Burkard: Hochzeit mit Hans Mahr nach 28 Jahren
Happy End
Katja Burkhard und Hans Mahr
„Promis unter Palmen“ 2026: Alle Stars der neuen Staffel im Überblick
SAT.1 enthüllt
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!
Das plant Helene Fischer: Große Ankündigungen nach Babypause
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Gloria-Sophie Burkandt: Markus Söders Tochter in neuer TV-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Gloria-Sophie Burkandt
Stefan Raab - Rückkehr zu RTL: Eine enttäuschende Bilanz
Raabs Rückkehr
Stefan Raab im Porträt.
Horror trifft Disney: „Screamboat“, „Lilo & Stitch“ und „Guns Up“
DVD und Blu-rays der Woche
"Screamboat"
Podcast-Beichte: Hallaschka packt über Namen und Heimat aus
Im Gespräch mit Barbara Schöneberger
"Stern TV"-Moderator Steffen Hallaschka war im Podcast von Barbara Schöneberger zu Gast.
Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Thomas Anders und Dieter Bohlen: Endlich Versöhnung in Sicht?
"Modern Talking"
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Gehalt geheim? ZDF-Reportage zeigt, wie groß die Angst ist
Gehaltsgeheimnisse
Die Wahrheit über Arbeit und Geld
Kevin Costner und der Wilde Westen: Die neue Doku-Serie
"The West"
Kevin Costner's The West
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
„Seit 2017“: Lola Weippert zeigt ihre unglaubliche Transformation
Gesunder Lebensstil
Lola Weippert
„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik
Packende Dokumentation
Being Franziska van Almsick