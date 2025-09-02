Aufreger im "ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel mit umstrittenen Worten

Jeden Sonntag zwischen Mai und September führt Andrea 'Kiwi' Kiewel mit einem mehrstündigen Unterhaltungsprogramm live durch eine abwechslungsreiche und vielseitige Open-Air-Show auf dem Mainzer Lerchenberg. Das Urgestein der ZDF-Fernsehlandschaft ist dabei nicht unumstritten. In der Vergangenheit sorgte „Kiwi“ nicht selten für Aufreger – so auch am 08. Juni.

In der Livesendung der Pfingstausgabe präsentierte unter anderem der frühere Billiard-Weltmeister Ralph Eckert (60) seine spektakulären Trickstöße. Dabei trug er ein auffälliges Bolo-Tie, eine traditionelle Krawatte aus Nordamerika verziert mit Schmucksteinen. Auch der Kult-Moderatorin fiel dieses Schmuckstück ins Auge. Sie kommentierte: „Das ist doch eher so Indianer, oder?“ Unmittelbar danach korrigierte sich Kiewel. „Indianer – darf man das überhaupt noch sagen? Also amerikanische Ureinwohner oder Cowboy.“ Eckert reagierte gelassen und entgegnete: „Das ist eher so Ureinwohner, indianisch oder sagen wir mal Texas.“

Ein Begriff mit Diskussionsstoff Dass der Begriff „Indianer“ problematisch sein kann, ist längst bekannt. Viele indigene Gruppen lehnen die Bezeichnung ab, da sie auf einem Irrtum der Kolonialzeit beruht und Stereotype transportieren kann. Stattdessen werden heute Formulierungen wie „amerikanische Ureinwohner“, „indigene Völker“ oder die spezifischen Stammesbezeichnungen bevorzugt. Kiewels Selbstkorrektur zeigt zwar, dass sie sich dieser Debatte bewusst ist, dennoch sorgt die Szene in den sozialen Medien und Medienberichten für Diskussionen.

Reaktionen: Zwischen Verständnis und Kritik Während manche Zuschauer ihre Offenheit und Selbstreflexion loben, kritisieren andere, dass solche Formulierungen überhaupt noch fallen – wenn auch im „Nebensatz“. In den sozialen Netzwerken wurde die Szene kontrovers kommentiert: Einige Nutzer warfen dem ZDF mangelnde Sensibilität vor, andere fanden die Aufregung übertrieben.

Nicht Kiewels erster Fauxpas In der heiteren Sonntagsshow, die es bereits seit 1986 gibt, passierten zahlreiche Pannen und Skandale vor laufender Kamera. Ende 2007 häuften sich Vorwürfe der Schleichwerbung gegen die Moderatorin. Im Rahmen einer PR-Kooperation mit dem Unternehmen „Weight Watchers“ platzierte sie wiederholt dezente Werbung in ZDF-Sendungen.

Im Juli 2018 blitzten ihre Brustwarzen unter einem weißen Kleid durch. In der „Mallorca-Party“-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens stellte sich die erfahrene TV-Expertin gemeinsam mit Jürgen Drews vollständig bekleidet unter eine Außendusche auf dem Show-Gelände. Ihr durch die Nässe transparent gewordenes Kleidungsstück sorgte für negative Kommentare auf den sozialen Netzwerken.

Nur ein Jahr später sorgte eine bizarre Showeinlage von Comedian Luke Mockridge im ZDF-Fernsehgarten für Ärger. Nachdem „Kiwi“ ihren Gast voller Euphorie anmoderierte, präsentierte sich dieser mit einem verhaltensauffälligen Auftritt. Mit Anmerkungen über den Geruch älterer Menschen und Furzgeräuschen, die er mit der Hand in der Achsel erzeugte, enttäuschte der Comedian auf ganzer Linie. Nach knappen fünf Minuten schritt die Moderatorin ein und brach die Gasteinlage ab.

2022 sorgte Kiewel mit obskuren Bemerkungen für Diskussionen. In der Anmoderation während des Programms fiel die TV-Persönlichkeit mit demonstrativ langen Pausen und gestikulierenden Handbewegungen im Rahmen des Genderns auf. Kommentare zum Publikum in Form von „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss“ rundeten die zweifelhafte Moderation ab. Im Anschluss an die Sendung widersprachen sowohl der Sender als auch Kiewel selbst der Schlussfolgerung, sie sei vom ZDF zum Gendern gezwungen worden.