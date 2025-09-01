Katja Burkard sagt Ja: Hochzeit mit Hans Mahr nach Liebeskrise!

Katja Burkard (60) hat ihre große Liebe Hans Mahr (76) geheiratet – nach ganzen 28 Jahren Beziehung! Auf Instagram überraschte die RTL-Moderatorin, täglich bei „Punkt 12“ zu sehen, ihre Fans am Sonntag mit einem Foto von ihrem großen Tag. Dazu schrieb sie schlicht: „We said YES und sind sehr happy!“

Hochzeitspanne noch vor dem großen Tag: Die Eheringe wurden vergessen! Zu sehen ist Burkard in einem eleganten, rückenfreien, weißen Kleid, während ihr Bräutigam im schwarzen Anzug und Krawatte erstrahlt. Arm in Arm blicken sich beide verliebt an – ein Bild, das sofort für Begeisterung bei Fans und Promi-Kollegen sorgte. „Wie wundervoll, liebe Katja“, schwärmte Annika Lau. RTL-Kollegin Frauke Ludowig kommentierte augenzwinkernd: „Es wurde Zeit… ich freu mich für euch!“ Und Steffen Hallaschka scherzte: „Ich bin ja kein Freund von überstürzten Blitzhochzeiten. Aber dennoch natürlich alles, alles Gute für Euch!“

Ein Moment sorgte für echtes Herzklopfen: Auf dem Weg zum Flughafen bemerkten die Töchter plötzlich, dass die Eheringe in Köln vergessen wurden. Die Familie musste eilig umkehren und die Ringe holen – und der Flug in die Alpen wurde glücklicherweise doch noch erreicht. Burkard erinnert sich gegenüber RTL lachend: „Oh Gott, wie in diesen lustigen Heiratsfilmen, aber da geht am Ende ja auch immer alles gut aus.“

Hochzeit im engsten Familienkreis vor traumhafter Kulisse in der Steiermark Die Feier fand im kleinen Kreis in der „Kapelle Himmelreich am Pogusch“ in der Steiermark statt – ein Ort, der dem Paar besonders am Herzen liegt. Dort wurden auch die beiden gemeinsamen Töchter getauft, Marie-Therese (24) und Katharina (18). Gemeinsam mit ihnen sowie Mahrs Söhnen aus einer früheren Beziehung, Alexander und Christof, feierte das Paar nicht nur ihre Liebe, sondern auch das Patchwork-Familienglück.

Gegenüber der BILD erklärte die Moderatorin: „Es war genau der richtige Zeitpunkt, der richtige Platz. Braut und Bräutigam sind super happy. Nach 28 Jahren wilder Ehe gehen wir jetzt weiter als amtlich anerkanntes Ehepaar durchs Leben.“

Erst vor drei Jahren trennte sich Katja Burkhard von Hans Mahr Dabei war der Weg vor den Traualtar nicht selbstverständlich: Vor rund drei Jahren erlebten Burkard und Mahr eine Krise und trennten sich kurzzeitig – ausgerechnet in der Silvesternacht 2021/2022. „Es waren einfach immer die gleichen Sachen, die nerven“, gab Burkard offen zu. Doch die beiden fanden wieder zueinander.

Was bislang nicht bekannt war: Im vergangenen April machte ihr langjähriger Partner schließlich den Antrag – vor einer gigantischen Traumkulisse auf den Malediven. Nun haben die beiden ihre lange Liebe mit dem Ja-Wort gekrönt!



