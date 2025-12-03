Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung

Thomas Gottschalk (75) galt über Jahre hinweg als feste Größe im deutschen Fernsehen. Trotzdem ist über das private Leben des 1950 in Bamberg geborenen Showmasters vergleichsweise wenig bekannt. Ein genaueres Hinsehen bringt jedoch interessante Details ans Licht.

Thomas und Thea Gottschalk lebten gemeinsam ihren Traum vom großen Erfolg „Thommy“ ist gerade einmal 21 Jahre alt und hat sein Abitur erst wenige Monate in der Tasche, als er auf dem Münchner Medizinerball jener Frau begegnet, die sein Leben für immer verändern soll. Er ist augenblicklich fasziniert: „Sie war ein Geschoss – oder auf Hochdeutsch gesagt: eine Granate.“

Thea ist etwa viereinhalb Jahre älter und arbeitet in einer Werbeagentur. Am 11. November 1976 geben sich beide das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt hat Thomas sein Lehramtsstudium bereits hinter sich gelassen und richtet seinen Fokus ganz auf seine Laufbahn in den Medien. Thea steht ihm dabei zur Seite und kündigt sogar ihren eigenen Job – der Auftakt zu einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte.

So luxuriös lebten Thomas und Thea Gottschalk in ihrer Villa in Malibu 1982 kommt der gemeinsame Sohn Roman zur Welt, sieben Jahre später adoptiert das Ehepaar außerdem den kleinen Tristan. Doch mit wachsendem Erfolg und immer größerem öffentlichem Interesse an Thomas gerät das Familienleben zunehmend unter Druck. Deshalb entscheiden sich die Gottschalks 1993 für den Kauf einer alten Mühle – allerdings nicht irgendwo, sondern im kalifornischen Malibu.

Nach umfangreichen Umbau-Arbeiten entsteht daraus eine 19-Zimmer-Villa, deren Wert zur Fertigstellung bei rund 7,5 Millionen US-Dollar gelegen haben soll. Im Jahr 1996 zieht die Familie schließlich um und lebt fortan in prominenter Nachbarschaft, unter anderem neben Pierce Brosnan, Liam Hemsworth oder Miley Cyrus.

Ein Blick in Thomas Gottschalks deutsche Traumimmobilie in Remagen In den folgenden Jahren pendelt Thomas ständig zwischen den Kontinenten. Doch nur in Deutschland zu arbeiten und in den USA zu entspannen, reicht dem Blondschopf auf Dauer nicht aus. Auch in seiner Heimat hält er Ausschau nach einer besonderen Immobilie – und wird fündig: 2004 erwirbt Gottschalk das Schloss Marienfels in Remagen am Rhein, das zunächst umfassend renoviert werden muss.

2006 ist das außergewöhnliche Anwesen schließlich bezugsfertig. Zwar verfügt es „nur“ über 14 Zimmer, dafür aber über einen prunkvoll mit Fresken verzierten Pool sowie ein rund zehn Hektar großes Areal mit eigenem Badesee. Dennoch fühlen sich die Gottschalks in ihrer Rolle als Schlossherren nicht dauerhaft wohl und verkaufen die Immobilie einige Jahre später an den Solarunternehmer Frank Asbeck.

Die Waldbrände in Kalifornien veränderten das Leben der Gottschalks 2018 wüten in Kalifornien schwere Waldbrände, bei denen nicht nur mehr als 30 Menschen ums Leben kommen. Auch über 6000 Häuser werden durch die Flammen zerstört – darunter das Zuhause der Gottschalks. Thea kann sich und ihre geliebten Katzen noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, während Thomas sich zum Zeitpunkt der Katastrophe in München aufhält.

Ein Jahr später wird sowohl die Trennung des Paares als auch der Verkauf des Grundstücks in Malibu öffentlich bekannt. Die Scheidung selbst wird jedoch erst im Mai 2024 vollzogen.

So romantisch heiratete Thomas Gottschalk seine Karina im August 2024 Der Grund für die Trennung ist eine neue Liebe. Im Mai 2019 präsentiert Thomas seine neue Partnerin Karina erstmals der Öffentlichkeit. Die beiden leben überwiegend gemeinsam in Baden-Baden. Ganz loslassen kann und will „Thommy“ Kalifornien jedoch nicht. Deshalb verbringt er mit Karina – die er am 23. August 2024 auf Ibiza heiratet – regelmäßig Zeit in einem Ferienhaus am Malibu Lake.

Nach seinem TV-Abschied im Dezember 2025 hat Thomas Gottschalk auch schon konkrete Vorstellungen für den neuen Lebensabschnitt: „Wir wollen viel reisen“, verriet er. Zudem plant das Ehepaar den Umzug in ein neues Zuhause in Gräfelfing bei München.