Home News Star-News

Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung

Ein bewegtes Leben

Thomas Gottschalk ganz privat: Millionenvilla, Schloss & Scheidung

03.12.2025, 11.06 Uhr
von Ingo Gatzer
Thomas Gottschalks Leben ist ein ständiger Wechsel zwischen Glamour und persönlichem Schicksal. Von der ersten Liebe mit Thea, über den Umzug nach Malibu, bis hin zur neuen Partnerschaft mit Karina – hier sind die wichtigsten Stationen seiner bewegten Biografie.
Thomas Gottschalk
Thomas Gottschalk (75) blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Wir werfen einen Blick auf sein Privates.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Thomas Gottschalk (75) galt über Jahre hinweg als feste Größe im deutschen Fernsehen. Trotzdem ist über das private Leben des 1950 in Bamberg geborenen Showmasters vergleichsweise wenig bekannt. Ein genaueres Hinsehen bringt jedoch interessante Details ans Licht.

Thomas und Thea Gottschalk lebten gemeinsam ihren Traum vom großen Erfolg

„Thommy“ ist gerade einmal 21 Jahre alt und hat sein Abitur erst wenige Monate in der Tasche, als er auf dem Münchner Medizinerball jener Frau begegnet, die sein Leben für immer verändern soll. Er ist augenblicklich fasziniert: „Sie war ein Geschoss – oder auf Hochdeutsch gesagt: eine Granate.“

Thea ist etwa viereinhalb Jahre älter und arbeitet in einer Werbeagentur. Am 11. November 1976 geben sich beide das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt hat Thomas sein Lehramtsstudium bereits hinter sich gelassen und richtet seinen Fokus ganz auf seine Laufbahn in den Medien. Thea steht ihm dabei zur Seite und kündigt sogar ihren eigenen Job – der Auftakt zu einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte.

Derzeit beliebt:
>>Geheime Liebe? Laura Wontorra spricht erstmals über ihr Privatleben
>>Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
>>Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
>>Schock: Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich

So luxuriös lebten Thomas und Thea Gottschalk in ihrer Villa in Malibu

1982 kommt der gemeinsame Sohn Roman zur Welt, sieben Jahre später adoptiert das Ehepaar außerdem den kleinen Tristan. Doch mit wachsendem Erfolg und immer größerem öffentlichem Interesse an Thomas gerät das Familienleben zunehmend unter Druck. Deshalb entscheiden sich die Gottschalks 1993 für den Kauf einer alten Mühle – allerdings nicht irgendwo, sondern im kalifornischen Malibu.



Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
Michael Schumacher hinterließ nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch ein beeindruckendes humanitäres Vermächtnis. Johannes B. Kerner erinnert sich an einen Moment, der bis heute nachwirkt.
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Nach umfangreichen Umbau-Arbeiten entsteht daraus eine 19-Zimmer-Villa, deren Wert zur Fertigstellung bei rund 7,5 Millionen US-Dollar gelegen haben soll. Im Jahr 1996 zieht die Familie schließlich um und lebt fortan in prominenter Nachbarschaft, unter anderem neben Pierce Brosnan, Liam Hemsworth oder Miley Cyrus.

Ein Blick in Thomas Gottschalks deutsche Traumimmobilie in Remagen

In den folgenden Jahren pendelt Thomas ständig zwischen den Kontinenten. Doch nur in Deutschland zu arbeiten und in den USA zu entspannen, reicht dem Blondschopf auf Dauer nicht aus. Auch in seiner Heimat hält er Ausschau nach einer besonderen Immobilie – und wird fündig: 2004 erwirbt Gottschalk das Schloss Marienfels in Remagen am Rhein, das zunächst umfassend renoviert werden muss.

Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
Thomas Gottschalk leidet an einem seltenen epitheloiden Angiosarkom. Nach zwei Operationen benötigt er starke Schmerzmittel. Ehefrau Karina Gottschalk berichtet von den ersten Warnzeichen und dem gemeinsamen Kampf gegen die Krankheit.
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk

2006 ist das außergewöhnliche Anwesen schließlich bezugsfertig. Zwar verfügt es „nur“ über 14 Zimmer, dafür aber über einen prunkvoll mit Fresken verzierten Pool sowie ein rund zehn Hektar großes Areal mit eigenem Badesee. Dennoch fühlen sich die Gottschalks in ihrer Rolle als Schlossherren nicht dauerhaft wohl und verkaufen die Immobilie einige Jahre später an den Solarunternehmer Frank Asbeck.

Die Waldbrände in Kalifornien veränderten das Leben der Gottschalks

2018 wüten in Kalifornien schwere Waldbrände, bei denen nicht nur mehr als 30 Menschen ums Leben kommen. Auch über 6000 Häuser werden durch die Flammen zerstört – darunter das Zuhause der Gottschalks. Thea kann sich und ihre geliebten Katzen noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, während Thomas sich zum Zeitpunkt der Katastrophe in München aufhält.

Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Was als Romanze begann, wurde zur Lebensgeschichte. Doch sein Weg zur großen Liebe war alles andere als einfach.
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.

Ein Jahr später wird sowohl die Trennung des Paares als auch der Verkauf des Grundstücks in Malibu öffentlich bekannt. Die Scheidung selbst wird jedoch erst im Mai 2024 vollzogen.

So romantisch heiratete Thomas Gottschalk seine Karina im August 2024

Der Grund für die Trennung ist eine neue Liebe. Im Mai 2019 präsentiert Thomas seine neue Partnerin Karina erstmals der Öffentlichkeit. Die beiden leben überwiegend gemeinsam in Baden-Baden. Ganz loslassen kann und will „Thommy“ Kalifornien jedoch nicht. Deshalb verbringt er mit Karina – die er am 23. August 2024 auf Ibiza heiratet – regelmäßig Zeit in einem Ferienhaus am Malibu Lake.

Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Wenn er seinen 80. Geburtstag feiert, kann Howard Carpendale auf ein bewegtes Leben zurückblicken. In seiner Autobiografie „Unerwartet“ gibt der Sänger intime Einblicke: Er schreibt über seine Jugend, das Alkoholproblem seiner Frau und erzählt auch, wer ihm schließlich half, seine eigenen Depressionen zu überwinden.
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale

Nach seinem TV-Abschied im Dezember 2025 hat Thomas Gottschalk auch schon konkrete Vorstellungen für den neuen Lebensabschnitt: „Wir wollen viel reisen“, verriet er. Zudem plant das Ehepaar den Umzug in ein neues Zuhause in Gräfelfing bei München.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
ROMY-Wirbel um Thomas Gottschalk: Wird ihm der Preis doch noch entzogen?
Nach Bambi-Eklat
Thomas Gottschalk
Samira Yavuz packt aus: Abtreibung im Alter von 18 Jahren
Ehrliche Worte im Podcast
Samira Yavuz
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Wer ist Thomas Seitel? Das wissen wir über den Papa von Helene Fischers Kindern
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Bill und Tom Kaulitz über neue Staffel ihrer Serie: "Es werden Tränen fließen"
Brüderliche Konflikte
Tom und Bill Kaulitz
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
Cameo in Kultserie
"Die Landarztpraxis"
"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
Gedenken an Olympia-Star
Laura Dahlmeier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof
"Stammheim – Zeit des Terrors"
Stammheim - Zeit des Terrors
Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.