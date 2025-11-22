Home News Star-News

Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau

Prominente Einblicke

22.11.2025, 09.56 Uhr
von Franziska Wenzlick
Jan Hofer, ehemals bekannt als "Tagesschau"-Sprecher, präsentiert auf Instagram einen emotionalen Rückblick auf die letzten zehn Jahre mit seiner Ehefrau Phong Lan.
Jan Hofer
Jan Hofer gewährt auf Instagram einen Einblick in sein Liebesglück.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka
Jan Hofer und Phong Lan Hofer
Jan Hofer und Phong Lan Hofer sind seit 2018 verheiratet.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Mit Hemd, Krawatte und Anzug – so und nicht anders kannten die Zuschauerinnen und Zuschauer über viele Jahre hinweg Jan Hofer. Inzwischen zeigt sich der ehemalige "Tagesschau"-Sprecher häufig von einer anderen, privaten Seite. So auch in einem aktuellen Beitrag auf Instagram.

In einer Slideshow präsentiert Hofer stolz sein Liebesglück. "2015 bis 2025", kommentiert er das Video, das Bilder von ihm und seiner Ehefrau Phong Lan Hofer aus den vergangenen zehn Jahren zeigt. Unter anderem ist das Paar in dem Video auf dem roten Teppich zu sehen, aber auch Schnappschüsse aus dem privaten Familienalbum sind dabei. So ist Hofers Partnerin auf einem der Fotos schwanger, auf einem anderen halten beide ihren gemeinsamen Sohn in den Armen. Das Gesicht des Kindes ist auf dem Bild zensiert. Auch ein Hochzeitsfoto und ein gemeinsames Porträt vor dem Weihnachtsbaum zeigt Hofer in dem Video.

Seine 57.000 Instagram-Follower scheint der private Einblick zu begeistern. "Dreamteam", kommentiert ein Fan den mit emotionaler Klaviermusik unterlegten Rückblick. "Ihr seid ein so süßes Paar", findet eine Nutzerin, eine andere nennt den TV-Star und seine Frau "zauberhaft".

Jan Hofer und seine Frau Phong Lan sind seit 2018 verheiratet

Als "Tagesschau"-Sprecher im Ersten wurde Jan Hofer einst bundesweit bekannt. Von 1985 bis 2020 führte er durch das Nachrichten-Flaggschiff der ARD, davon 16 Jahre als Chefsprecher der 20-Uhr-Ausgabe. Danach war er von 2021 bis 2024 für das News-Format "RTL Direkt" im Einsatz, ehe er sich in die Nachrichten-Rente verabschiedete. Zuletzt stand er in Unterhaltungsformaten wie "Die Verräter" und "Let's Dance" vor der Kamera.

Privat genießt Hofer derweil sein Familienglück in Palma. Seit 2021 hatten der 75-Jährige und seine Frau auf Mallorca einen Zweitwohnsitz. 2024 kehrte das Paar dem bisherigen Zuhause in Hamburg-Lokstedt den Rücken, um offiziell auf die spanische Mittelmeerinsel umzusiedeln. Verliebt hatten sich Jan Hofer und die 28 Jahre jüngere Deutsch-Vietnamesin Phong Lan Truong im Jahr 2014. Ein Jahr später folgte die Geburt des gemeinsamen Sohnes, bevor sich das Paar 2018 im kleinen Kreis das Jawort gab.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Let's Dance" finden Sie hier

