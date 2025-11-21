Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch

"Bares für Rares" im Livestream auf Twitch? Was für viele wie ein kurioser Traum klingen dürfte, wird schon sehr bald Realität. So hat das ZDF angekündigt, dass Horst Lichter am Montag, 24. November, um 18.30 Uhr mit dem Kultformat seine Premiere auf der Streamingplattform gibt.

"Bares für Rares – Horst jeht op Twitch", lautet der Name des besonderen Specials, das auf dem Twitch-Kanal des ZDF zu sehen sein soll. Dabei handele es sich um das erste ZDF-Twitch-Format, das aus einem originalen TV-Set heraus produziert wird, so der Sender.

Und: Horst Lichter ist nicht alleine. Der Moderator bekommt Gesellschaft von Peter "Piet" Smits, Mitglied des bekannten Streaming-Kollektivs PietSmiet, das vor allem für seine Gaming-Inhalte und Talk-Formate auf Twitch und YouTube berühmt geworden ist.

ZDF verspricht "exklusive Einblicke" ins "Bares für Rares"-Seit "Gemeinsam sprechen die beiden über die schönsten Momente der Sendung, reagieren live auf Highlight-Clips, teilen Anekdoten vom Treiben hinter den Kulissen und geben exklusive Einblicke ins Set", teilt das ZDF mit. Außerdem können die Fans interaktiv teilnehmen und das Format über Live-Votings aktiv mitgestalten.

Neben PietSmiet sollen auch noch weitere Streamerinnen und Streamer in dem "Bares für Rares"-Specials mitnehmen. Diese haben "Ihre Keller und Garagen durchstöbert", um Horst Lichter mit ihren Fundstücken zu begeistern. Der Moderator wird dann verraten, worauf es beim Trödel wirklich ankommt und wie die Chancen bei einer Bewerbung für die ZDF-Show stehen würden. Namen nennt der Sender hier allerdings nicht.

