"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen": Der Start der dritten Staffel auf VOX

"Sei schlau, stell dich dumm" lautet der Titel des Buches von Daniela Katzenberger, in dem sie offen und mit viel Humor über ihren Werdegang erzählt. Darin berichtet sie von ihren Anfängen im Fernsehen und davon, wie sie Schritt für Schritt zu einer bekannten Reality-Persönlichkeit, Autorin, Schauspielerin und Sängerin wurde.

Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen Doku-Soap • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

Doch die 39-Jährige bleibt auch im TV aktiv. Seit September des vergangenen Jahres gewährt sie in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger" bei VOX persönliche Einblicke in ihr Leben. Nun startet das Format in die dritte Staffel mit acht neuen Folgen, die das Familienleben der Katzenberger-Cordalis in den Mittelpunkt stellen.

Katzen-Tochter will Model werden An ihrer Seite sind Ehemann Lucas Cordalis, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, und ihre zehnjährige Tochter Sophie. Gemeinsam lebt die Familie auf Mallorca, wo Alltag, Arbeit und mediterranes Lebensgefühl ineinander übergehen. In der ersten Folge der neuen Staffel sorgt Sophie für Gesprächsstoff, als sie ankündigt, Model werden zu wollen.

Auch Daniela hat sich ein neues Ziel gesetzt: Sie möchte an einem Fitnesswettkampf in der Aerobic-Klasse teilnehmen. Dafür heißt es trainieren, durchhalten und jede Menge Choreografien lernen. Eine Herausforderung, die ihr Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt.

Die Katze als Geschäftsfrau Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch verschiedene TV-Formate, in denen sie über die Jahre hinweg regelmäßig zu sehen war. Zu ihren bekanntesten Sendungen zählen "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", "Natürlich blond", "Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber" und "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Ihren großen Durchbruch erlebte sie 2009, als sie in einer Fernsehdokumentation versuchte, sich in Los Angeles beim Playboy von Hugh Hefner zu bewerben. Mittlerweile ist Daniela Katzenberger eine Geschäftsfrau, die nicht nur mit ihren Fernsehauftritten, sondern auch als Werbestar Geld verdient. Bei Instagram hat die "Vox-Kultblondine" 2,2 Millionen Follower.

In der neuen Staffel von "Daniela Katzenberger" begleitet die Kamera die Katze und ihre Familie erneut durch ihren Alltag. Zwischen Familienleben, Arbeit und neuen Herausforderungen zeigt sich die 39-Jährige so, wie sie ihre Zuschauer kennen: humorvoll, offen und manchmal auch ein wenig chaotisch.

