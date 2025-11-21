Home News TV-News

"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen": Der Start der dritten Staffel auf VOX

"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"

Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet

21.11.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
In der dritten Staffel von "Daniela Katzenberger" auf VOX gibt es wieder Einblicke in das Leben der Kultblondine. Auf Mallorca lebt sie mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophie, die Model werden will. Daniela strebt einen Fitnesswettkampf an.
McDonald's Benefiz Gala 2022
Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2016 verheiratet. Sie haben eine zehnjährige Tochter.   Fotoquelle: Getty Images/Hannes Magerstaedt
Daniela Katzenberger
Seit September des vergangenen Jahres gewährt Daniela Katzenberger wieder sehr persönliche Einblicke in ihr Leben.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer
Daniela Katzenberger
Bei VOX startet die drittn Staffel der Soap "Daniela Katzenberger".  Fotoquelle: RTL

"Sei schlau, stell dich dumm" lautet der Titel des Buches von Daniela Katzenberger, in dem sie offen und mit viel Humor über ihren Werdegang erzählt. Darin berichtet sie von ihren Anfängen im Fernsehen und davon, wie sie Schritt für Schritt zu einer bekannten Reality-Persönlichkeit, Autorin, Schauspielerin und Sängerin wurde.

VOX
Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen
Doku-Soap • 21.11.2025 • 20:15 Uhr

Doch die 39-Jährige bleibt auch im TV aktiv. Seit September des vergangenen Jahres gewährt sie in der Doku-Soap "Daniela Katzenberger" bei VOX persönliche Einblicke in ihr Leben. Nun startet das Format in die dritte Staffel mit acht neuen Folgen, die das Familienleben der Katzenberger-Cordalis in den Mittelpunkt stellen.

Katzen-Tochter will Model werden

An ihrer Seite sind Ehemann Lucas Cordalis, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, und ihre zehnjährige Tochter Sophie. Gemeinsam lebt die Familie auf Mallorca, wo Alltag, Arbeit und mediterranes Lebensgefühl ineinander übergehen. In der ersten Folge der neuen Staffel sorgt Sophie für Gesprächsstoff, als sie ankündigt, Model werden zu wollen.

Auch Daniela hat sich ein neues Ziel gesetzt: Sie möchte an einem Fitnesswettkampf in der Aerobic-Klasse teilnehmen. Dafür heißt es trainieren, durchhalten und jede Menge Choreografien lernen. Eine Herausforderung, die ihr Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt.

Die Katze als Geschäftsfrau

Bekannt wurde Daniela Katzenberger durch verschiedene TV-Formate, in denen sie über die Jahre hinweg regelmäßig zu sehen war. Zu ihren bekanntesten Sendungen zählen "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", "Natürlich blond", "Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber" und "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca". Ihren großen Durchbruch erlebte sie 2009, als sie in einer Fernsehdokumentation versuchte, sich in Los Angeles beim Playboy von Hugh Hefner zu bewerben. Mittlerweile ist Daniela Katzenberger eine Geschäftsfrau, die nicht nur mit ihren Fernsehauftritten, sondern auch als Werbestar Geld verdient. Bei Instagram hat die "Vox-Kultblondine" 2,2 Millionen Follower.

In der neuen Staffel von "Daniela Katzenberger" begleitet die Kamera die Katze und ihre Familie erneut durch ihren Alltag. Zwischen Familienleben, Arbeit und neuen Herausforderungen zeigt sich die 39-Jährige so, wie sie ihre Zuschauer kennen: humorvoll, offen und manchmal auch ein wenig chaotisch.

Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen – Fr. 21.11. – VOX: 20.15 Uhr

