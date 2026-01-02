RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein

Lange wurde über die Kandidaten und Kandidatinnen des Dschungelcamps 2026 gerätselt und spekuliert. Als erster offizieller Promi, der sich im Januar in den australischen Dschungel wagt, war Schauspielerin Mirja du Mont (49) von RTL bekannt gegeben worden. Kurz darauf folgte Reality-TV-Darsteller Umut Tekin (28). Nun wurden auch die Namen der restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht.

So viel sei gesagt: Vor allem Fans des Reality-TVs werden dieses Jahr auf ihre Kosten kommen. Gleich mehrere bekannte Gesichter aus den einschlägigen Formaten werden bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zu sehen sein.

So zieht neben Umut Tekin etwa auch Ariel (22) ein, die durch die Show "Love Fool" bekannt wurde. 2025 trat sie mit ihrem Ex-Partner und Vater einer gemeinsamen Tochter, Giuliano, bei "Prominent getrennt" an. Wenig später war sie außerdem bei "Are You The One – Realitystars in Love" zu sehen.

Ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt sind Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Letztere ist in der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Zwischen den beiden Damen dürfte die Stimmung eiskalt werden. Denn Samiras Ex Serkan Yavuz hat die zweifache Mutter bekanntlich mit Eva Benetatou betrogen.

Auch Patrick Romer (30) wurde durch ein RTL-Datingformat bekannt: 2020 war er in der 16. Staffel der RTL-Show "Bauer sucht Frau" dabei. Sein Liebesglück fand er nach der Show mit Antonia Hemmer. 2022 zog das damalige Paar gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" ein. Kurz darauf ereilte die beiden jedoch der "Sommerhaus-Fluch", die Beziehung zerbrach.

Am 23. Januar startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" Neben den Stars der Reality-TV-Welt zieht auch ein bekanntes Gesicht aus der Musikbranche ins Dschungelcamp: Gil Ofarim. Der 42-jährige Rockmusiker schrieb zuletzt 2023 Schlagzeilen, als er sich wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen verantworten musste. Zuvor hatte er in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels erhoben. Die Staatsanwaltschaft zweifelte jedoch von Beginn an an Ofarims Darstellung. Im Laufe des Prozesses gestand der Künstler eine bewusste Falschaussage ein und bat wegen der falschen Vorwürfe um Entschuldigung. Gegen eine Bußgeldzahlung Ofarims wurde das Verfahren eingestellt.

Außerdem im RTL-Dschungel dabei sind Simone Ballack (49), Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack, sowie Schauspieler Stephen Dürr (51), der 2022 mit seiner Frau Katharina im "Sommerhaus der Stars" zu sehen war. 2025 nahm der ehemalige "Unter uns"-Schauspieler außerdem bei "Kampf der Realitystars" teil.

Den Dschungel-Cast komplettieren Schauspieler Hardy Krüger jr. (57), Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) und der Produkttester Hubert Fella (57, "Hot oder Schrott"). Die Moderation übernehmen auch dieses Jahr wieder Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Dschungel-Legende Dr. Bob wird wie gewohnt für medizinische Beratung und Notfälle dabei sein.

Los geht die 17. Staffel des Dschungelcamps am 23. Januar 2026. Dann werden die neuen Folgen täglich ab 20.15 Uhr live aus dem australischen Dschungel gesendet und sowohl im linearen Programm bei RTL, als auch zum Streamen bei RTL+ zu sehen sein. Das Finale soll am Sonntag, 8. Februar, steigen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

