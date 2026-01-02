Home News TV-News

RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein

Promis im Dschungel

RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein

02.01.2026, 09.54 Uhr
Das Dschungelcamp 2026 verspricht spannende Reality-TV-Momente: Mit dabei sind Stars wie Mirja du Mont, Gil Ofarim und viele bekannte Gesichter aus der Reality-Szene. Ab dem 23. Januar live bei RTL und RTL+.
Dschungelcamp 2026
Diese zwölf Promis wagen sich 2026 in den australischen Dschungel.   Fotoquelle: RTL

Lange wurde über die Kandidaten und Kandidatinnen des Dschungelcamps 2026 gerätselt und spekuliert. Als erster offizieller Promi, der sich im Januar in den australischen Dschungel wagt, war Schauspielerin Mirja du Mont (49) von RTL bekannt gegeben worden. Kurz darauf folgte Reality-TV-Darsteller Umut Tekin (28). Nun wurden auch die Namen der restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer veröffentlicht.

So viel sei gesagt: Vor allem Fans des Reality-TVs werden dieses Jahr auf ihre Kosten kommen. Gleich mehrere bekannte Gesichter aus den einschlägigen Formaten werden bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" zu sehen sein.

So zieht neben Umut Tekin etwa auch Ariel (22) ein, die durch die Show "Love Fool" bekannt wurde. 2025 trat sie mit ihrem Ex-Partner und Vater einer gemeinsamen Tochter, Giuliano, bei "Prominent getrennt" an. Wenig später war sie außerdem bei "Are You The One – Realitystars in Love" zu sehen.

Derzeit beliebt:
>>"Die Kanzlei – Weites Land": Kritik zum neuen Film mit Sabine Postel
>>"SOKO Leipzig – Kowalski": Alles Infos zum neuen Krimi mit Steffen Schroeder
>>"Plane – Absturz im Dschungel": Der Action-Film auf RTL mit Gerard Butler
>>TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss

Ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt sind Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Letztere ist in der aktuellen Staffel von "Forsthaus Rampensau" zu sehen. Zwischen den beiden Damen dürfte die Stimmung eiskalt werden. Denn Samiras Ex Serkan Yavuz hat die zweifache Mutter bekanntlich mit Eva Benetatou betrogen.



Auch Patrick Romer (30) wurde durch ein RTL-Datingformat bekannt: 2020 war er in der 16. Staffel der RTL-Show "Bauer sucht Frau" dabei. Sein Liebesglück fand er nach der Show mit Antonia Hemmer. 2022 zog das damalige Paar gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" ein. Kurz darauf ereilte die beiden jedoch der "Sommerhaus-Fluch", die Beziehung zerbrach.

Am 23. Januar startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus"

Neben den Stars der Reality-TV-Welt zieht auch ein bekanntes Gesicht aus der Musikbranche ins Dschungelcamp: Gil Ofarim. Der 42-jährige Rockmusiker schrieb zuletzt 2023 Schlagzeilen, als er sich wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen verantworten musste. Zuvor hatte er in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Angestellten eines Leipziger Hotels erhoben. Die Staatsanwaltschaft zweifelte jedoch von Beginn an an Ofarims Darstellung. Im Laufe des Prozesses gestand der Künstler eine bewusste Falschaussage ein und bat wegen der falschen Vorwürfe um Entschuldigung. Gegen eine Bußgeldzahlung Ofarims wurde das Verfahren eingestellt.

Außerdem im RTL-Dschungel dabei sind Simone Ballack (49), Unternehmerin und Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack, sowie Schauspieler Stephen Dürr (51), der 2022 mit seiner Frau Katharina im "Sommerhaus der Stars" zu sehen war. 2025 nahm der ehemalige "Unter uns"-Schauspieler außerdem bei "Kampf der Realitystars" teil.

Den Dschungel-Cast komplettieren Schauspieler Hardy Krüger jr. (57), Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (62) und der Produkttester Hubert Fella (57, "Hot oder Schrott"). Die Moderation übernehmen auch dieses Jahr wieder Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Dschungel-Legende Dr. Bob wird wie gewohnt für medizinische Beratung und Notfälle dabei sein.

Los geht die 17. Staffel des Dschungelcamps am 23. Januar 2026. Dann werden die neuen Folgen täglich ab 20.15 Uhr live aus dem australischen Dschungel gesendet und sowohl im linearen Programm bei RTL, als auch zum Streamen bei RTL+ zu sehen sein. Das Finale soll am Sonntag, 8. Februar, steigen.

Was hält die Beziehung von Sophia Thomalla und Alexander Zverev zusammen?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands. Trotz Höhen und Tiefen wirken sie inzwischen harmonischer denn je.
Nach Höhen und Tiefen
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
"Pumuckl"-Star Florian Brückner: Sein Neffe spielt sein jüngeres Serien-Ich
Familienbande
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
"Sissi"-Abend bei RTL: Eheprobleme, Schönheitswahn und Skandale der Kaiserin
Wahrheit hinter dem Mythos
Sissi
RTL zeigt "Sissi"-Trilogie mit Romy Schneider – plus neue Doku zur echten Kaiserin
"Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich"
Sisi
Leise Stärke: Das hat Birgit Schrowange anders gemacht hat als viele TV-Stars
Bewegtes Leben
Birgit Schrowange
"Iggy Punk" live in Berlin: ARTE zeigt exklusives Konzert
Iggy Pop
Iggy Pop
"Contra": Christoph Maria Herbst als politisch inkorrekter Professor
Kulturkonflikt
"Contra"
"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!
Mysteriöser Todesfall
Anatomie eines Falls
Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Das Traumschiff: Auckland
Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
Neuer Taunuskrimi
Nele Neuhaus
Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter
Er ist zurück
"Eberhofer"-Reihe
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
TV-Highlight an Silvester
"Willkommen 2026"