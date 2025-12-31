Home News TV-News

Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"

Schlagerkritik

Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"

31.12.2025, 11.41 Uhr
Florian Silbereisen sieht sich in der Kritik: Seine TV-Shows wie "Der Schlagerboom" sollen jungen Künstlern Türen öffnen, doch einige Stimmen beklagen eine einseitige Gästeliste. Silbereisen sieht das anders und findet klare Worte.
Florian Silbereisen
Florian Silbereisen moderiert einige der beliebtesten Schlagershows im Fernsehen. Den Vorwurf, er lade dazu oft ähnliche Gäste ein, wies er nun entschieden zurück.  Fotoquelle: Getty Images / Sascha Schuermann

Ohne Zweifel: Florian Silbereisen ist in der Schlagerszene das Non-Plus-Ultra. Eine Einladung in eine seiner TV-Shows kann jungen Künstlerinnen und Künstlern ganz neue Türen öffnen. Doch vielen bleibt dieses Sprungbrett verwehrt. So zumindest lautet eine von vielen Seiten geäußerte Kritik an der vermeintlich einseitigen Gästepolitik Silbereisens in Shows wie "Der Schlagerboom" und "Das Adventsfest der 100.000 Lichter". Der 44-Jährige kann dem naturgemäß nicht zustimmen, wie er nun in einem Gespräch mit der Schweizer Zeitschrift "Blick" betonte: "Das sehe ich überhaupt nicht."

Mit Blick auf viele heutige Schlagergrößen, die auch dank Gastauftritten in seinen Formaten durchstarteten, sagte Silbereisen weiter: "Wir haben in den letzten Jahrzehnten so vielen neuen Stars eine Chance gegeben: Semino Rossi, Helene Fischer, Voxxclub, Ben Zucker und viele mehr hatten alle ihren ersten großen TV-Auftritt bei uns, als sie noch unbekannt waren."

Roberto Blanco spricht von Schlagerszene als "kleiner Mafia"

Bei der Auswahl seiner Gäste in den beliebten TV-Shows zog Florian Silbereisen einen sportlichen Vergleich. "In der Champions League spielen auch immer mal überraschende Teams mit, aber sicher dabei sind Bayern München, Real Madrid, Liverpool und Manchester City", erklärte der Entertainer. So liege es für ihn auf der Hand, dass in der Sendung "Der Schlagerboom" "die Besten, die Erfolgreichsten und die Beliebtesten" der Schlagerbranche auf der Bühne stehen.

Derzeit beliebt:
>>"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
>>"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
>>"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg
>>Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück

Zuletzt waren vermehrt kritische Stimmen an Silbereisen laut geworden – auch von prominenter Seite. Roberto Blanco etwa hatte im Interview mit der "Berliner Morgenpost" zu markigen Worten gegriffen und die Schlagerbranche mit einer "kleinen Mafia" verglichen. In den Shows seien "fast immer die gleichen Gäste", kritisierte die Schlagerlegende. Ein kürzliches Interview mit Francine Jordi schlägt in dieselbe Kerbe. Die Künstlerin beklagte gegenüber "t-online", sie sei seit Jahren nicht mehr zu einer von Silbereisens Sendungen eingeladen worden – warum, wisse sie nicht.

„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
In einem Interview findet Schauspieler Sky du Mont klare Worte zur Besetzung des ZDF-"Traumschiffs". Er kritisiert Florian Silbereisen als Kapitän und sieht darin eine "folgeschwere Fehlentscheidung". Seiner Meinung nach sollten Konsequenzen gezogen werden.
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
Welpen-Kontroverse
Kim Kardashian
„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
Kuss-Chaos in Afrika
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Florian Silbereisen auf Titeljagd: Schafft er den nächsten Quiz-Sieg bei „2025 – Das Quiz“?
"2025 – Das Quiz"
2025 - Das Quiz
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
Schlagerwelt
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
Erfolgs-Serie
Axel Prahl hebt den Zeigefinger.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger