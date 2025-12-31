Home News TV-News

"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg

TV-Highlight an Silvester

"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg

31.12.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Das ZDF verlegt seine traditionelle Silvesterparty von Berlin nach Hamburg. Florian Silbereisen feiert im Ersten in München. Ein Überblick über die TV-Highlights am Jahreswechsel.
"Willkommen 2026"
Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner präsentierten die ZDF-Party zum Jahreswechsel diesmal aus Hamburg.   Fotoquelle: ZDF/Marcus Höhn
"Die ZDF-Mitternachtsparty"
Party-Schlagerstar Mickie Krause lädt zur "ZDF-Mitternachtsparty".   Fotoquelle: ZDF/Manfred H. Vogel
"Die ZDF-Kultnacht - Let's have a Party!"
Eine musikalische Zeitreise verspricht zu fortgeschrittener Stunde "Die ZDF-Kultnacht - Let's have a Party!", unter anderem mit Andrea Berg.   Fotoquelle: ZDF/Jürgen Detmers
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
Moderator Florian Silbereisen begleitet das ARD-Publikum auch durch den Jahreswechsel 2025/26.   Fotoquelle: BR/Jürgens TV/Beckmann
"Silvester für Eins"
ProSieben setzt an Silvester auf Klamauk mit Joko (links) und Klaas.   Fotoquelle: ProSieben / Waya Yeung

Ein weiteres Jahr voller Krieg und Krisen geht zu Ende. Auch wenn es pessimistisch klingt: Die Aussichten, dass bald alles sehr viel besser wird, sind eher bescheiden. Gefeiert wird der Wechsel von 2025 auf 2026 natürlich trotzdem. Im Fernsehen geschieht das mit einer Neuerung: Deutschlands größte Silvestershow, seit 2010 ausgerichtet vom ZDF, steigt heuer nicht vor dem Brandenburger Tor, sondern knapp 300 Kilometer weiter im Nordwesten. In der Hamburger HafenCity empfängt das altbekannte Moderations-Duo, bestehend aus der "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel und dem Quizmaster Johannes B. Kerner, zu einer großen Sause mit prominenten Gästen. Auch sonst ist im deutschen Fernsehen wieder einiges geboten.

ZDF
Willkommen 2026
Show • 31.12.2025 • 20:15 Uhr

"Willkommen 2026" im ZDF

Die Live-Übertragung im ZDF startet um 20.15 Uhr, im Anschluss an die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers" Friedrich Merz um 19.15 Uhr und den kabarettistischen Jahresrückblick "heute-show spezial – Das war 2025" mit Fabian Köster und Lutz van der Horst um 19.25 Uhr.

Auf einer schwimmenden Bühne treten bei "Willkommen 2026" unter anderem Singer-Songwriter Johannes Oerding, die britische Boyband Blue, Schlagerstar Kerstin Ott, der Rapper Das Bo, die österreichische Rockband Wanda, der bayerische Senkrechtstarter Oimara ("Wackelkontakt"), die Eurodance-Bands Ace of Base und ATC und die deutsche Sängerin T Seven auf. Ebenfalls angekündigt sind Ausschnitte aus "MJ – Das Michael Jackson Musical".

Derzeit beliebt:
>>Wissenschaft trifft Witz: "Nicht nachmachen!" ist zurück
>>"Welpen sind keine Plüschtiere": Kim Kardashian sorgt mit Weihnachtsgeschenken für Empörung
>>Bis zu 42,6 Prozent Marktanteil: Das waren die beliebtesten „Tatort“-Folgen des Jahres
>>„Leute feuern!“: Sky du Mont schießt gegen Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän

Um zum Veranstaltungsort, dem Chicagokai vor dem Westfield-Einkaufszentrum, zu kommen, musste im Vorfeld ein Ticket gekauft werden. Laut Veranstalter soll das Event ohne Zuschüsse der Stadt finanziert werden. Die Finanzierung war auch einer der Gründe für den Umzug von Berlin nach Hamburg. Zusätzlich soll es Schalten zu weiteren Party-Hotspots der Stadt, etwa zur Reeperbahn, den Landungsbrücken oder den Dächern der Speicherstadt, geben.

Nach "heute Xpress" um 0.45 Uhr schließen die inzwischen traditionelle "ZDF-Mitternachtsparty" mit Mickie Krause und "Die ZDF-Kultnacht – Let's have a Party!" (um 2.50 Uhr) an.

Florian Silbereisen feiert im Ersten Silvester

Musikalisch wird der Jahreswechsel auch im Ersten: Nach der alljährlichen Wiederholung von "Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag" (um 18.40 Uhr), dem komödiantischen Jahresrückblick "Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick" mit Dieter Nuhr (19 Uhr) und der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (20.10 Uhr) präsentiert Florian Silbereisen um 20.15 Uhr die Eurovisionssendung "Silvester-Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!". Nach der ersten Ausgabe der Show im vergangenen Jahr verspricht der 44-jährige "Traumschiff"-Kapitän auch diesmal einen Abend voller (Schlager-)Stars und Überraschungen. Austragungsort ist wieder die Basketballarena des FC Bayern in München.

Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Howard Carpendale, Maite Kelly, Andy Borg, Heinz Rudolf Kunze, 80er-Kultstar Samantha Fox, DJ Ötzi und der Graf mit seiner Band Unheilig. Unter dem Motto "Wir feiern weiter!" folgt um 0.20 Uhr die "Die Silvester-Schlagerbooom-Partynacht 2026" im Ersten.

George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
George Clooney, seine Ehefrau Amal und ihre Kinder sind nun französische Staatsbürger. Die Familie verbringt viel Zeit in Brignoles und genießt die französische Kultur.
Clooneys neue Heimat?
George Clooney

Das planen die Privaten

Nach dem Umzug des ZDF war lange unsicher, ob es in der Bundeshauptstadt überhaupt eine große Silvesterparty geben würde. Doch inzwischen ist klar: Auch Berlinerinnen und Berliner dürfen sich zum Jahreswechsel auf Musik vor dem Brandenburger Tor freuen. Die Party, bei der mehrere DJs auflegen, beginnt um 22 Uhr. Die Tickets für etwa 20.000 Menschen waren kostenlos. Für Mitternacht ist ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk geplant, das im Ersten und bei RTL übertragen werden soll. Die rund zehnminütige RTL-Sendung steht unter dem Motto "Willkommen in 2026 – Der Jahreswechsel live aus Berlin" und schließt nahtlos an die Musikshow "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Discofox-Hits – Silvester" (um 20.15 Uhr) an. Um 0.10 Uhr heißt es dann: "Die ultimative Chart Show – Die Party geht weiter".

Bei ProSieben steht Silvester ganz im Zeichen der Zauberei: Bereits in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember beginnt der Sender mit einem "Harry Potter"-Marathon, der kurz vor Mitternacht endet. Während in Deutschland die Sektkorken knallen zeigt ProSieben ab 23.45 Uhr dann die halbstündige "Dinner for One"-Version mit Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen aus dem Jahr 2021. Anschließend folgt die Wiederholung des vierten, fünften und sechsten "American Pie"-Films. Am Neujahrstag, um 20.15 Uhr, zeigt ProSieben außerdem die letzte Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben", die diesmal unter dem Motto "Die Neujahrsgala 2026" steht.

VOX und SAT.1 lassen sich von Silvester derweil nicht groß beeindrucken: Bei SAT.1 setzt man auf Comedy, bei VOX auf die Wiederholung der Musik-Doku "So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Nummer 1-Hits".

Willkommen 2026 – Mi. 31.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Kerners Köche

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen und das „Traumschiff“: Warum sein Kapitän anders heißt
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Von Papst Franziskus bis Laura Dahlmeier: Von diesen Promis mussten wir uns 2025 verabschieden
"Adieu – Menschen, die wir nicht vergessen"
Papst Franziskus
Über 16 Kilometer Gleisstrecke: Das ist die größte Modellbahn der Welt
"Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
"Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg"
Neue Reihe zum Jahreswechsel: Anke Engelke setzt Kurzfilm-Tradition fort
"Eine halbe Stunde ist viel Zeit"
Eine halbe Stunde ist viel Zeit
Ein dramatisches Wiedersehen
"Die Bergretter – Die Zeit, die bleibt"
"Die Bergretter - Die Zeit, die bleibt"
"Ich war nicht rebellisch": "Ku'damm 77"-Star Sonja Gerhardt im Interview
Rückkehr auf dem Ku'damm
Sonja Gerhardt im Interview
EX-GZSZ-Star packt über chaotischen "Traumschiff"-Kuss mit Silbereisen aus
Kuss-Chaos in Afrika
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
Hättest du sie erkannt? So sah Simone Thomalla früher aus
Wilde Frisur
So sieht Simone Thomalla heute aus – die Schauspielerin nimmt in diesem Jahr an "Let's Dance" teil.
So begann die Liebe von Helene Fischer und Thomas Seitel wirklich
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
"Sedierend": Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen "Das Traumschiff" aus
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie
Familienkonflikt
Britney Spears
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Das Kanu des Manitu"
"Chancen muss man nutzen": Diesen Weltstar küsste Judith Rakers auf die Wange
Prominente Begegnung
Judith Rakers
Howard Carpendale über Helene Fischers "Atemlos": "Das ist die unterste Form"
Pikanter Ratschlag
Helene Fischer und Howard Carpendale auf der Bühne.
Lukas Podolski verliert Familienmitglied: "Du warst wie eine zweite Mutter"
Emotionaler Abschied
Lukas Podolski
Katja Riemann verabschiedet sich von Ex-Partner: "Du hattest keine Angst vor dem Tod"
Riemanns Abschied
Katja Riemann
Dennis Gansels "Der Tiger": Eine Reise ins Herz der Finsternis
Panzerdrama
"Der Tiger"
Wenn das eigene Hirn zum Feind wird: "The Copenhagen Test" startet bei Sky
Sci-Fi-Thriller
"The Copenhagen Test"
George Clooney wird Franzose: Hollywood-Star erhält neue Staatsbürgerschaft
Clooneys neue Heimat?
George Clooney
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
In bester Hofnarrentradition
"Urban Priol: TILT 2025 – Der Jahresrückblick"
Urban Priol: TILT 2025 - Der Jahresrückblick
Tom Hanks und Meg Ryan: Romantik pur in "Schlaflos in Seattle"
Kult-Romanze
Schlaflos in Seattle
Katastrophen-Quoten für neuen "Tatort": Die wenigsten Zuschauer seit 2022
Schlechte Zahlen
Tatort: Murot und der Elefant im Raum
Schöneberger über Abschied von Thomas Gottschalk: "Ist eine gute Entscheidung"
Podcast-Rückblick
Barbara Schöneberger
Mario Adorf über verstorbene Brigitte Bardot: "Bin ihr für immer dankbar"
Abschied einer Ikone
Mario Adorf
Deutsche Kino-Charts 2025: Das gab es seit acht Jahren nicht
Erfolgsjahr im Kino
Das Kanu des Manitu
Netflix bestätigt neues Spin-off: „Stranger Things“ kommt 2026 zurück
Das wissen wir
Stranger Things, Staffel 5
„Wir haben uns getrennt“: Mark Forster spricht offen über Abschied
Einblick in sein Leben
Mark Forster auf einer Couch.
Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg
"Sarah Kohr – Großer Bruder"
"Sarah Kohr - Großer Bruder"