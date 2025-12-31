"Willkommen 2026": Mit schwimmender Bühne – Die größte TV-Silvesterparty steigt diesmal in Hamburg

Ein weiteres Jahr voller Krieg und Krisen geht zu Ende. Auch wenn es pessimistisch klingt: Die Aussichten, dass bald alles sehr viel besser wird, sind eher bescheiden. Gefeiert wird der Wechsel von 2025 auf 2026 natürlich trotzdem. Im Fernsehen geschieht das mit einer Neuerung: Deutschlands größte Silvestershow, seit 2010 ausgerichtet vom ZDF, steigt heuer nicht vor dem Brandenburger Tor, sondern knapp 300 Kilometer weiter im Nordwesten. In der Hamburger HafenCity empfängt das altbekannte Moderations-Duo, bestehend aus der "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel und dem Quizmaster Johannes B. Kerner, zu einer großen Sause mit prominenten Gästen. Auch sonst ist im deutschen Fernsehen wieder einiges geboten.

"Willkommen 2026" im ZDF Die Live-Übertragung im ZDF startet um 20.15 Uhr, im Anschluss an die "Neujahrsansprache des Bundeskanzlers" Friedrich Merz um 19.15 Uhr und den kabarettistischen Jahresrückblick "heute-show spezial – Das war 2025" mit Fabian Köster und Lutz van der Horst um 19.25 Uhr.

Auf einer schwimmenden Bühne treten bei "Willkommen 2026" unter anderem Singer-Songwriter Johannes Oerding, die britische Boyband Blue, Schlagerstar Kerstin Ott, der Rapper Das Bo, die österreichische Rockband Wanda, der bayerische Senkrechtstarter Oimara ("Wackelkontakt"), die Eurodance-Bands Ace of Base und ATC und die deutsche Sängerin T Seven auf. Ebenfalls angekündigt sind Ausschnitte aus "MJ – Das Michael Jackson Musical".

Um zum Veranstaltungsort, dem Chicagokai vor dem Westfield-Einkaufszentrum, zu kommen, musste im Vorfeld ein Ticket gekauft werden. Laut Veranstalter soll das Event ohne Zuschüsse der Stadt finanziert werden. Die Finanzierung war auch einer der Gründe für den Umzug von Berlin nach Hamburg. Zusätzlich soll es Schalten zu weiteren Party-Hotspots der Stadt, etwa zur Reeperbahn, den Landungsbrücken oder den Dächern der Speicherstadt, geben.

Nach "heute Xpress" um 0.45 Uhr schließen die inzwischen traditionelle "ZDF-Mitternachtsparty" mit Mickie Krause und "Die ZDF-Kultnacht – Let's have a Party!" (um 2.50 Uhr) an.

Florian Silbereisen feiert im Ersten Silvester Musikalisch wird der Jahreswechsel auch im Ersten: Nach der alljährlichen Wiederholung von "Dinner for One oder: Der 90. Geburtstag" (um 18.40 Uhr), dem komödiantischen Jahresrückblick "Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick" mit Dieter Nuhr (19 Uhr) und der Neujahrsansprache des Bundeskanzlers (20.10 Uhr) präsentiert Florian Silbereisen um 20.15 Uhr die Eurovisionssendung "Silvester-Schlagerbooom 2026 live – Die Wunderlichtershow!". Nach der ersten Ausgabe der Show im vergangenen Jahr verspricht der 44-jährige "Traumschiff"-Kapitän auch diesmal einen Abend voller (Schlager-)Stars und Überraschungen. Austragungsort ist wieder die Basketballarena des FC Bayern in München.

Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Howard Carpendale, Maite Kelly, Andy Borg, Heinz Rudolf Kunze, 80er-Kultstar Samantha Fox, DJ Ötzi und der Graf mit seiner Band Unheilig. Unter dem Motto "Wir feiern weiter!" folgt um 0.20 Uhr die "Die Silvester-Schlagerbooom-Partynacht 2026" im Ersten.

Das planen die Privaten Nach dem Umzug des ZDF war lange unsicher, ob es in der Bundeshauptstadt überhaupt eine große Silvesterparty geben würde. Doch inzwischen ist klar: Auch Berlinerinnen und Berliner dürfen sich zum Jahreswechsel auf Musik vor dem Brandenburger Tor freuen. Die Party, bei der mehrere DJs auflegen, beginnt um 22 Uhr. Die Tickets für etwa 20.000 Menschen waren kostenlos. Für Mitternacht ist ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk geplant, das im Ersten und bei RTL übertragen werden soll. Die rund zehnminütige RTL-Sendung steht unter dem Motto "Willkommen in 2026 – Der Jahreswechsel live aus Berlin" und schließt nahtlos an die Musikshow "Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Discofox-Hits – Silvester" (um 20.15 Uhr) an. Um 0.10 Uhr heißt es dann: "Die ultimative Chart Show – Die Party geht weiter".

Bei ProSieben steht Silvester ganz im Zeichen der Zauberei: Bereits in den frühen Morgenstunden des 31. Dezember beginnt der Sender mit einem "Harry Potter"-Marathon, der kurz vor Mitternacht endet. Während in Deutschland die Sektkorken knallen zeigt ProSieben ab 23.45 Uhr dann die halbstündige "Dinner for One"-Version mit Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen aus dem Jahr 2021. Anschließend folgt die Wiederholung des vierten, fünften und sechsten "American Pie"-Films. Am Neujahrstag, um 20.15 Uhr, zeigt ProSieben außerdem die letzte Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben", die diesmal unter dem Motto "Die Neujahrsgala 2026" steht.

VOX und SAT.1 lassen sich von Silvester derweil nicht groß beeindrucken: Bei SAT.1 setzt man auf Comedy, bei VOX auf die Wiederholung der Musik-Doku "So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Nummer 1-Hits".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

