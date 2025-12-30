Home News Star-News

Britney Spears' sarkastische Weihnachtsgrüße an die Familie

Familienkonflikt

30.12.2025, 10.48 Uhr
von Paulina Meissner
Britney Spears hat sich mit einem Weihnachtsgruß auf Instagram gemeldet, der weniger besinnlich und mehr als eine subtile Abrechnung mit ihrer Familie wirkt.
Britney Spears
Britney Spears hat auf Instagram einen vielsagenden Weihnachts-Beitrag veröffentlicht.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Vivien Killilea

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage hat sich Superstar Britney Spears auf Instagram gemeldet. Statt besinnlicher Grüße teilte sie in dem Beitrag jedoch unterschwellig gegen ihre eigene Familie aus.

Der Beitrag wirkt zunächst wie ein typischer Weihnachts-Post: Auf ihrem Instagram Account veröffentlichte Britney Spears (44) kurz nach den Weihnachtsfeiertagen das Foto eines prächtig-geschmückten Weihnachtsbaumes. Dazu sendete sie "Weihnachtsgrüße" an ihre Familie raus – doch diese lesen sich alles andere als besinnlich.

"Frohe, verspätete Weihnachten an meine wundervolle Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir nie wehgetan, nie etwas völlig Inakzeptables getan oder mir kein unglaubliches Trauma zugefügt hat, das man nicht wieder gutmachen kann ...", schreibt Britney in der Bildunterschrift. Der sarkastische Unterton ihrer Worte ist nicht zu übersehen.

Britneys Sohn Preston feiert Weihnachten bei Tante Jamie Lynn

Weiter stichelt sie: "An meine liebe, süße, unschuldige Familie ... es tut mir so leid, dass ich dieses Weihnachten so beschäftigt war, aber ich werde auf jeden Fall bald vorbeikommen und euch überraschen." Lediglich ihre siebenjährige Nichte Ivey, die Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears, bekommt ein paar warme Worte: "Hallo, wunderschöne Ivy ... Ich möchte dich einfach nur in den Armen halten, meine Liebe ..."



Der Hintergrund der unbesinnlichen Weihnachtsgrüße: Offenbar fühlte sich Britney Spears an Weihnachten von ihrer Familie erneut im Stich gelassen. Das zerrüttete und komplizierte Verhältnis zwischen Britney und ihrer Familie ist kein Geheimnis. Auslöser war die Vormundschaft ihres Vater Jamie Spears, unter der Britney jahrelang gegen ihren Willen leben musste. Obwohl diese 2021 beendet wurde, wirft Britney dem Rest ihrer Familie weiterhin eine Mitschuld an der Ausbeutung durch ihren Vater vor.

Und offenbar konnte sich die Spears-Familie auch für Weihnachten nicht versöhnen: Während die "Toxic"-Sängerin gemeinsam mit ihrem jüngeren Sohn Jayden James (19) feierte, verbrachte Sohn Sean Preston (20) Weihnachten mit seiner Großmutter Lynne und seiner Tante Jamie Lynn in Louisiana. Der "Zoey 101"-Star postete auf Instagram eine Reihe von Fotos, welche die Familie bei den gemeinsamen Feierlichkeiten zeigten. Neben Großmutter Lynne und Britneys Sohn Sean Preston sind auf den Fotos auch Jamie Lynn Spears Ehemann Jamie Watson und ihre beiden Töchter Maddie Briann und Ivey zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

