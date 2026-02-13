Home News Star-News

Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"

Promi-Feuerwehrmann

Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"

13.02.2026, 09.37 Uhr
von Paulina Meissner
Horst Lichter, bekannt als Moderator der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares", ist nun auch stolzes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen und zeigt seinen Dienstausweis auf Instagram.
Horst Lichter
Horst Lichter ist seit kurzer Zeit Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen. Nun hat er auch einen offiziellen Ausweis erhalten.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Andreas Rentz

Aktuell sieht man Horst Lichter (64) vor allem als Moderator der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares", wo er Raritäten begutachtet und an die Händlerinnen und Händler bringt. Doch demnächst könnte man ihn auch in voller Feuerwehr-Montur auf Einsätzen sichten – denn der 64-Jährige ist seit einiger Zeit Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen. Und hat nun sogar seinen offiziellen Dienstausweis erhalten.

Den präsentierte er seinen 63.000 Follower stolz auf Instagram. Mit den Worten "Endlich hab ich meinen Dienstausweis!" postete er auf seinen Account ein Foto des Ausweises. Dieser wurde ihm von der Stadt Dormagen ausgestellt. Neben seinem Vor- und Nachnamen ist ein Foto Lichters zu sehen, auf dem er wie gewohnt mit markantem Schnauzer und Brille zu sehen ist.

Über sein neues Engagement erklärte er in einem Interview mit der "Rheinischen Post" vergangenes Jahr: "Ich bin ganz offiziell Mitglied geworden, das ging dann auch über den Bürgermeister." Nun habe er Feuerwehrjacke und Helm zu Hause, "alles, was dazugehört", berichtete Lichter.

Horst Lichter: "Ich möchte helfen, wenn's drauf ankommt"

Den Helden spielen, darum geht es dem einstigen TV-Koch jedoch nicht. Lichter erklärt: "Ich möchte helfen, wenn's drauf ankommt", und weiter: "Ich war schon immer ein großer Fan des Ehrenamts."

Die Fans, die den 64-Jährigen schon länger verfolgen, dürfte der neue "Job" nicht groß wundern. Denn Lichter hatte in der Vergangenheit schon einige Leidenschaften und Berufe. So betrieb er in jungen Jahren erfolgreich Bodybuilding, war lange Zeit als TV-Koch im Fernsehen zu sehen, ist Oldtimer-Liebhaber und nun eben auch Feuerwehrmann.

Die Freiwillige Feuerwehr Dormagen freut sich über den prominenten Neuzugang. Unter Lichters Instagram-Beitrag kommentiert die DLRG Dormagen: "Willkommen in der Dormagener Blaulichtfamilie!" Und auch Lichters Sohn, Christopher Lichter, freut sich für seinen Vater: "Bin stolz auf dich, Papa!", schreibt er.

