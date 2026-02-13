Home News Star-News

Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show

Schlagerstar beendet Karriere

Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show

13.02.2026, 09.19 Uhr
von Alexander Kords
Mehrfach stand ihre Karriere vor dem Aus. Was sie abseits der Bühne durchmachen musste, wussten lange nur wenige.
Michelle lächelt in die Kamera.
Michelle hatte es nicht immer leicht.  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Nach außen verkörperte Tanja 'Michelle' Hewer über Jahre hinweg Stärke, Leidenschaft und Erfolg. Doch hinter der glitzernden Bühnenfigur verbarg sich eine Lebensgeschichte, die von tiefen Verletzungen, persönlichen Krisen und existenziellen Kämpfen geprägt war. Viele dieser Erfahrungen blieben lange unsichtbar.

Zwischen Absturz und Erfolg: Michelles turbulente Karriere

Doch in die Karriere von Tanja 'Michelle' Hewer mischten sich immer wieder schwere Schicksalsschläge, mit denen sie abseits der Bühne zu kämpfen hatte. 2003 erlitt sie einen leichten Schlaganfall. Ein Jahr später wurde sie von ihrem Kindermädchen bewusstlos aufgefunden; später wurde Dehydrierung als Ursache genannt. Die Folgen waren gravierend: Michelle zog sich zeitweise vollständig aus der Öffentlichkeit zurück und eröffnete einen Hundesalon – ein bewusster Schritt in ein ruhigeres Leben fernab des Rampenlichts.

Nach ihrem ersten Comeback folgte 2007 der nächste Einschnitt. Während eines Bühnenauftritts erlitt sie einen Schwächeanfall, erklärte erneut ihren Karriereausstieg und musste Privatinsolvenz anmelden. Doch auch dieser Rückzug blieb nicht endgültig. 2008 kehrte sie abermals ins Musikgeschäft zurück – und feierte 2018 mit dem Album „Tabu“ ihren bis heute größten kommerziellen Erfolg.

Derzeit beliebt:
>>Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
>>Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
>>"Gebührender Abschied": Michelle erlebt rührende Überraschung bei Kölner Konzert
>>Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: So geht es für sie weiter

Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Von Kultbands bis TV-Lieblingen: Diese Künstler haben mit ihrer Musik ein Imperium aufgebaut — und einer hängt alle ab.
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.



Michelles Laufbahn ist damit nicht nur eine Geschichte von Hits und Applaus, sondern auch von Rückschlägen, Neuanfängen und einer bemerkenswerten Widerstandskraft, die ihre Karriere bis heute prägt.

Gewalt und Pflegefamilien: Michelles traumatische Kindheit

Was ihre Fans lange Zeit nicht ahnten und Michelle erst Jahrzehnte später öffentlich machte: Ihre Kindheit war von schweren Belastungen geprägt. Sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter waren alkoholkrank, der Vater zudem gewalttätig. Mit nur neun Jahren kam Tanja Hewer in eine Pflegefamilie – doch auch dort erlebte sie Gewalt. In einer weiteren Pflegefamilie entging sie nur knapp einem sexuellen Übergriff.

Einen ersten Halt fand sie als Jugendliche in der Musik. Mit 14 Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft fürs Singen, als ein Pflegevater sie als Sängerin in seine Band aufnahm. Dieser Moment wurde zu einem Wendepunkt – und zugleich zum Beginn eines Weges, der sie später auf die großen Bühnen führen sollte.

Die Erlebnisse ihrer Kindheit wirken jedoch bis heute nach. „Ich habe ein riesiges Trauma mitgenommen in mein Leben“, sagte Tanja Hewer im August 2025 in einem Interview. In diesem Zusammenhang wurde auch bekannt, dass der Vorfall aus dem Jahr 2004, der damals offiziell als Dehydrierung beschrieben wurde, in Wahrheit ein Suizidversuch war. Leistungsdruck, Beziehungskonflikte und finanzielle Sorgen hatten sie zeitweise in eine schwere Depression geführt.

Diese Erfahrungen verarbeitete sie später musikalisch, unter anderem im sehr persönlichen Song „Gespräch mit Gott“. Nicht zuletzt aufgrund dieser Lebensgeschichte zieht Michelle heute eine klare Grenze zwischen der privaten Person Tanja Hewer und der Bühnenfigur Michelle – ein Schutzmechanismus, der ihr hilft, mit der Vergangenheit zu leben und gleichzeitig ihre künstlerische Identität zu bewahren.

Letzte Konzerte: Michelles emotionaler Abschied vom Publikum

Um sich würdevoll von ihrem Publikum zu verabschieden, startet Michelle am 18. Januar 2026 in Lingen ihre Abschiedstournee mit dem Titel „Zum letzten Mal“. Geplant sind insgesamt 20 Konzerte in Deutschland und Österreich. Auf dem Tourplan stehen dabei große Hallen: das Tempodrom in Berlin, die Barclays Arena in Hamburg, die Jahrhunderthalle in Frankfurt, die Lanxess Arena in Köln sowie die Wiener Stadthalle gehören zu den Stationen.

Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
Während Millionen ihn vor Alpenkulisse sehen, lebt Hans Sigl ganz anders. Sein Zuhause liegt fern vom Set – bewusst ruhig und zurückgezogen.
In Bayern
Hans Sigl lächelt.

Der finale Schlusspunkt ihrer Bühnenkarriere wird bewusst gesetzt. Am 15. Februar 2026 kehrt Michelle noch einmal nach Berlin zurück und gibt in der Uber Arena ihr allerletztes Konzert. Schon jetzt hat sie angekündigt, dass dieser Abend besonders lang und emotional werden soll. „Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen“, sagte sie dazu.

Nach diesem Abschied wird sie sich vollständig aus dem Rampenlicht zurückziehen. Dann bleibt nicht mehr die Bühnenfigur Michelle, sondern Tanja Gisela Hewer – dreifache Mutter und Verlobte des Sängers Eric Philippi. Ein leiser, aber bewusster Übergang in ein Leben jenseits der großen Scheinwerfer.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
Familie Kellys Bildung
Angelo Kelly
Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan
Musiklegende gestorben
Dschinghis Khan
Kurz vor seinem 80. Geburtstag: Udo Lindenberg erhält "Sonderpreis"
Sonderpreis Inspiration
Udo Lindenberg
Ina Müller spricht über ihre Drogenerfahrung: "drauf gewesen"
Pikantes Geständnis
Ina Müller gibt Einblicke in ihre Drogenerfahrungen.
Das waren die größten Berlinale-Skandale
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich
Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
Philipp Raimund springt sensationell zu Gold - Und die ARD sahnt Traumquoten ab
Olympia-Überraschung
Philipp Raimund
"Meinen Mut zusammengefasst": Toni Kroos über seinen ersten Friseurbesuch seit 15 Jahren
Toni Kroos' Friseur-Erlebnis
Toni Kroos
Er konnte unterhalten: Vor 15 Jahren starb der letzte große deutschsprachige Entertainer
Unvergessene Show
Peter Alexander
25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Fünfter Todestag: Diese Hollywood-Legende musste 80 Jahre auf den Oscar warten
Vielseitige Karriere
"Alles Geld der Welt"
"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler
Im Free-TV: An dieser klassenkämpferischen SciFi-Vision hätte auch Karl Marx seinen Spaß
Düstere Zukunftsvision
Elysium
Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall
RTL verrät Details: So viel haben die bisherigen Exits im Dschungelcamp abgenommen
Dschungelkilos
Dschungelcamp 2026
"Wie verrückt geschrien": Christian Bale stieß an Film-Set an seine Grenzen
Horror-Musical
Christian Bale
"Bergdoktor" Martin Gruber besorgt: Ist Lily schuld an einer Katastrophe?
Lebensgefahr in Ellmau
"Der Bergdoktor: Schmelzpunkte"
Neue ZDF-Talkshow: Wer ist eigentlich Laura Larsson?
Podcast-Star im TV
Neo Social Club mit Laura Larsson
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
"Niemand sah mich als sexy an": So sah Salma Hayek früher aus
Hollywood
Salma Hayek
"Nord bei Nordwest – Blindgänger": Kritik zum ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann
Krimi-Komödie
"Nord bei Nordwest - Blindgänger"
Laura Larsson startet mit "Neo Social Club" auf ZDFneo durch
Comedy und Internet
Neo Social Club mit Laura Larsson
Diskriminierung & Raumfahrt: "Hidden Figures" enthüllt verborgene Heldinnen
Diskriminierung in den 60ern
Hidden Figures
„Bares für Rares“: Diese vermeintlichen Schätze waren freche Fälschungen!
Große Enttäuschung
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Gerüchte um Zverev & Daur: Jetzt reagiert die Mutter von Sophia Thomalla
Was sagt sie dazu?
Simone Thomalla sitzt auf einem Sessel.
Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Privater Einblick: So wohnt Schlagerstar Beatrice Egli privat
Anders als gedacht
Beatrice Egli redet.
Neue Staffel abgedreht: Bill und Tom Kaulitz verraten, wann es mit "Kaulitz & Kaulitz" weitergeht
Kaulitz-Doppelpack
Bill Kaulitz und Tom Kaulitz
Händler-Duell bei „Bares für Rares“: Waldi gegen Jos eskaliert
„Bares für Rares“ vom 4. Februar 2026
"Bares für Rares": Die Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.